Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Με ρυθμό αύξησης 13,7 κατοίκων ανά 1.000 άτομα, η χώρα κατέλαβε τη δεύτερη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών, πίσω μόνο από τη Μάλτα (24,1 ανά 1.000) και μπροστά από το Λουξεμβούργο (13,1).

Ενώ ο πληθυσμός της ΕΕ στο σύνολό του αυξήθηκε ελαφρώς κατά τη διάρκεια του 2025 (ρυθμός αύξησης 1,6 ανά 1.000 άτομα), η μεταβολή δεν κατανεμήθηκε ομοιόμορφα στις χώρες της ΕΕ: ​​16 χώρες παρατήρησαν αύξηση στους αντίστοιχους πληθυσμούς τους, ενώ ο πληθυσμός μειώθηκε σε 11 χώρες.

Η Μάλτα (24,1 ανά 1.000 άτομα), η Κύπρος (13,7) και το Λουξεμβούργο (13,1) κατέγραψαν τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού το 2025, ενώ η Λετονία (-8,3), η Εσθονία (-6,8) και η Ουγγαρία (-5,4) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις.

Ο πληθυσμός των επιμέρους χωρών της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2026 κυμαινόταν από 0,6 εκατομμύρια στη Μάλτα έως 83,5 εκατομμύρια στη Γερμανία. Η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία μαζί αποτελούσαν σχεδόν το ήμισυ (47%) του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2026. Στην Κύπρο, ο πληθυσμός τον Ιανουάριο 2026, καταγράφεται στις 996,6 χιλιάδες.

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν ότι η Κύπρος εξακολουθεί να παρουσιάζει μία από τις πιο δυναμικές δημογραφικές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την αύξηση του πληθυσμού της να στηρίζεται τόσο στη φυσική αύξηση, όσο και στις μεταναστευτικές ροές, σε αντίθεση με τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση της δημογραφικής γήρανσης και της μείωσης των γεννήσεων.

H Kύπρος ήταν μία από τις μόλις έξι χώρες της ΕΕ που κατέγραψαν θετική φυσική μεταβολή, δηλαδή περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Από την άλλη, η καθαρή μετανάστευση παρέμεινε έντονα θετική, φτάνοντας τους 11,3 μετανάστες ανά 1.000 κατοίκους, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη συνολική αύξηση του πληθυσμού.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται μαζί με τη Δανία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και τη Σουηδία στις χώρες όπου τόσο η φυσική αύξηση όσο και η καθαρή μετανάστευση ενίσχυσαν τη δημογραφική ανάπτυξη. Τα μεγαλύτερα αρνητικά ποσοστά φυσικής μεταβολής παρατηρήθηκαν στη Λετονία και τη Βουλγαρία (και οι δύο -7,7 ανά 1.000 άτομα), ακολουθούμενες από τη Λιθουανία (-6,9) και τη Ρουμανία (-5,5).

Όλες οι χώρες της ΕΕ εκτός από την Εσθονία και τη Λετονία είχαν θετικούς ρυθμούς καθαρής μετανάστευσης το 2025, με τους υψηλότερους ρυθμούς να παρατηρούνται στη Μάλτα (23,9 ανά 1.000 άτομα), την Ισπανία (11,8) και την Κύπρο (11,3).

Αντίθετα, η εικόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει προβληματική. Για ακόμη μία χρονιά, οι θάνατοι στην ΕΕ ξεπέρασαν τις γεννήσεις, με αποτέλεσμα η φυσική μεταβολή να είναι αρνητική κατά περίπου 1,35 εκατομμύρια άτομα.

Συγκεκριμένα, το 2025 καταγράφηκαν 4,81 εκατομμύρια θάνατοι έναντι 3,46 εκατομμυρίων γεννήσεων. Η συνολική αύξηση του πληθυσμού της Ένωσης κατέστη δυνατή αποκλειστικά χάρη στη θετική καθαρή μετανάστευση, η οποία ανήλθε σε περίπου 2,05 εκατομμύρια άτομα. Στην έκθεση της Eurostat αναφέρεται ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η μετανάστευση αποτελεί πλέον τον βασικό παράγοντα δημογραφικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τάση αυτή δεν είναι πρόσφατη. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η καθαρή μετανάστευση παρουσιάζει σταθερή άνοδο και από τη δεκαετία του 1990 αποτελεί τον σημαντικότερο μοχλό αύξησης του πληθυσμού. Τα στοιχεία υπογραμμίζουν ότι, χωρίς τη συμβολή της καθαρής μετανάστευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρισκόταν ήδη σε τροχιά πληθυσμιακής συρρίκνωσης, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της μετανάστευσης για τη διατήρηση του εργατικού δυναμικού, τη στήριξη των οικονομιών και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης.