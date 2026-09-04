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Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα, Παρασκευή, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, προκειμένου να συμμετάσχει στο 10ο Southeast Europe Energy Forum, όπου θα εξεταστούν οι προκλήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια, το κόστος της ενέργειας και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, ο κ. Δαμιανός θα λάβει μέρος στις 16:00 στο υπουργικό πάνελ με θέμα «Ασφάλεια, προσιτές τιμές και ανταγωνιστικότητα σε ένα μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο».

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης οι Υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του ρουμανικού Κοινοβουλίου.

Κατά την παρέμβασή του, ο Υπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στη διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού, στις προσιτές τιμές και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παράλληλα, θα αναδείξει τον ρόλο της Κύπρου και τη γεωγραφική της θέση στην ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει στην ανάπτυξη ενεργειακών διασυνδέσεων και υποδομών στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Δαμιανός θα παρουσιάσει επίσης τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η αποθήκευση ενέργειας, καθώς και η αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου, ανθεκτικότερου και ανταγωνιστικότερου ενεργειακού συστήματος.

Μετά την ολοκλήρωση του Φόρουμ, ο Υπουργός θα επισκεφθεί το περίπτερο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η επιστροφή του στην Κύπρο αναμένεται το πρωί του Σαββάτου.