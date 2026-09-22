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Σε κατάσταση μόνιμης οικονομικής «ασφυξίας» τελεί ένα σημαντικό κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας, καθώς τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτουν το τεράστιο μέγεθος του ιδιωτικού χρέους που έχει μεταφερθεί εκτός τραπεζικού συστήματος.

Συνολικά 62.771 δανειολήπτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ), που διαχειρίζονται ένα «βουνό» δανείων ύψους €19.276 εκατομμυρίων, εκ των οποίων το 94,6% είναι μη εξυπηρετούμενα (ΜΕΔ).

Η συντριπτική πλειονότητα των επηρεαζόμενων προσώπων είναι απλοί πολίτες, γεγονός που συντηρεί υψηλό κοινωνικό κίνδυνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Κεντρική Τράπεζα, τα νοικοκυριά αποτελούν τη μαζικότερη κατηγορία στις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων, καθώς 53.494 δανειολήπτες αφορούν φυσικά πρόσωπα.

Το συνολικό τους συμβατικό υπόλοιπο αγγίζει τα €9.345 εκατ., με το 93,4% (€8.726 εκατ.) να είναι ήδη «κόκκινο». Μάλιστα, €4.813 εκατ. αφορούν δάνεια με εξασφάλιση οικιστικά ακίνητα, κρατώντας σε ομηρία χιλιάδες πρώτες κατοικίες.

Η δεύτερη κατηγορία είναι οι εταιρείες και 9.214 μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις είναι καταχωρημένες στις ΕΕΠ, με το συνολικό τους χρέος στα €9.205 εκατ. Εδώ το ποσοστό των ΜΕΔ αγγίζει το 95,5% (€8.793 εκατ.), αποτυπώνοντας το βαθύ πλήγμα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Στην κατηγορία λοιπές επιχειρήσεις βρίσκονται μόλις 63 δανειολήπτες με υπόλοιπα ύψους €726 εκατ.

Αν δούμε τα στοιχεία από τον Μάρτιο του 2026 μέχρι τον Ιούνιο του 2026, ο συνολικός αριθμός των δανειοληπτών παρουσίασε μια μικρή κάμψη και από 64.381 υποχώρησε στις 62.771. Η μείωση αυτή κατά 1.610 δανειολήπτες μέσα σε ένα τρίμηνο αποδίδεται κυρίως σε διευθετήσεις χρεών, διαγραφές ή ανταλλαγές χρέους με ακίνητα (debt-to-asset). Παρά ταύτα, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε ελαφρώς στο 94,6%, αποδεικνύοντας ότι όσοι παραμένουν εντός του συστήματος αδυνατούν να βρουν βιώσιμες λύσεις. Ο αριθμός ακινήτων στην κατοχή των ΕΕΠ παρουσίασε μείωση από 8.014 τον Μάρτιο 2026 σε 7.714 τον Ιούνιο 2026, με την αγοραία αξία να μειώνεται παράλληλα από €968 εκατ. σε €918 εκατ.

Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι το καθαρό λογιστικό υπόλοιπο των δανείων τέλος Ιουνίου 2026 ήταν € 2.671 εκατ., από € 2.843 εκατ. τέλος Μαρτίου 2026 και €2.802 εκατ. τέλος του 2025. Διευκρινίζει ότι το καθαρό λογιστικό υπόλοιπο είναι η αξία ενός δανείου όπως αποτυπώνεται στα λογιστικά βιβλία (ισολογισμό) των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων, προσαρμοσμένο ώστε να αντικατοπτρίζει τυχόν αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τις μελλοντικές ταμειακές ροές και απομειώσεις σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9. Να σημειώσουμε ότι η τεράστια απόσταση μεταξύ του τι οφείλουν οι δανειολήπτες (συμβατικό υπόλοιπο €19.276 εκατ.) και της πραγματικής αξίας των δανείων στα βιβλία των ΕΕΠ (καθαρό λογιστικό υπόλοιπο €2.671 εκατ.) αποκαλύπτει το μέγεθος του προβλήματος. Οι εταιρείες αγόρασαν αυτά τα δάνεια με πολύ μεγάλο discount, κάτι που θεωρητικά τους δίνει το περιθώριο για γενναίες αναδιαρθρώσεις και κουρέματα, τα οποία όμως στην πράξη δεν φαίνεται να αποδίδουν με τους επιθυμητούς ρυθμούς.