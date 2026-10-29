Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Διαφορετικές θέσεις για την υποχρεωτική ή εθελοντική συμμετοχή στα ταμεία προνοίας κατέθεσαν συντεχνίες και εργοδότες κατά την πρώτη συζήτηση του θέματος στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα (ΕΣΣ), την Πέμπτη. Η Κυβέρνηση προκρίνει την επέκταση του θεσμού, χωρίς ακόμη να έχει αποφασίσει τη μορφή της, και αναμένεται να ξεκαθαρίσει αρκετές από τις θέσεις της στην επόμενη συνεδρία, στις 9 Νοεμβρίου.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε ότι οι συντεχνίες ζητούν υποχρεωτική εφαρμογή, ενώ οι εργοδότες υποστηρίζουν την εθελοντική συμμετοχή.

Διαφωνία καταγράφεται και για τα υφιστάμενα ταμεία προνοίας. Οι συντεχνίες ζητούν να εξαιρεθούν από τη φόρμουλα που θα ισχύσει για τα νέα ταμεία, θέση με την οποία διαφωνούν οι εργοδότες.

Αναζητείται συμβιβασμός για την επέκταση του θεσμού

Το Υπουργείο έχει παραλάβει τις απόψεις σχεδόν όλων των κοινωνικών εταίρων και αναμένει τις θέσεις της ΟΕΒ μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, ώστε να καταγράψει τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις.

Ο κ. Μουσιούττας χαρακτήρισε τα ταμεία προνοίας αναγκαίο θεσμό, ο οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις συντάξεις των εργαζομένων. Διευκρίνισε ότι η Κυβέρνηση εξετάζει την υποχρεωτική εφαρμογή, την εθελοντική συμμετοχή ή μια ενδιάμεση λύση.

«Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη χρυσή τομή», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να προκύψει μέσα από τον διάλογο μια διευθέτηση στην οποία καμία πλευρά δεν θα αισθάνεται ηττημένη.

Παροχές, τρόπος πληρωμής και δανεισμός

Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης το ύψος των παροχών, το κατά πόσο θα είναι κλιμακωτές και ο τρόπος καταβολής τους κατά την αφυπηρέτηση.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η καταβολή εφάπαξ ποσού ή μηνιαίων δόσεων, οι οποίες θα προστίθενται στη σύνταξη. Συζητήθηκε ακόμη το ενδεχόμενο διατήρησης της δυνατότητας δανεισμού από τα ταμεία για συγκεκριμένους λόγους, όπως ισχύει σήμερα.

Παράλληλα, υποβλήθηκε εισήγηση για συμμετοχή συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων στα συμβούλια των ταμείων προνοίας.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι εκπρόσωποι των φορέων δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εποπτική αρχή. Ωστόσο, εξετάζεται θετικά η δημιουργία συμβουλευτικού σώματος, το οποίο θα ενημερώνεται και θα μπορεί να παρέχει συμβουλές στην αρχή.

Τουλάχιστον μία δεκαετία για την ωρίμανση των ταμείων

Ο κ. Μουσιούττας επισήμανε ότι τα αποτελέσματα από τη λειτουργία των νέων ταμείων δεν θα είναι άμεσα, καθώς, όπως είπε, απαιτείται τουλάχιστον μία δεκαετία για να ωριμάσει και να αποδώσει ένα ταμείο προνοίας.

Προτεραιότητα είναι να καθοριστούν οι βάσεις λειτουργίας τους και να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων, ώστε στη συνέχεια να αρχίσει άμεσα η συγγραφή του νομοθετικού πλαισίου. Ο υπουργός σημείωσε ότι θα ακολουθηθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς το ζήτημα συζητείται και σε επίπεδο ΕΕ.

Η πρόθεση του Υπουργείου είναι ο διάλογος για τα ταμεία προνοίας να προχωρήσει παράλληλα με τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τους πυλώνες 0 και 1 της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Εκκρεμεί ο νομοτεχνικός έλεγχος της μεταρρύθμισης

Για το νομοσχέδιο που αφορά τους πυλώνες 0 και 1, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα ο νομοτεχνικός έλεγχος. Με την ολοκλήρωσή του, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα το αποστείλουν στον Γενικό Εισαγγελέα για υπογραφή.

Όπως δήλωσε, μόλις εξασφαλιστεί η υπογραφή, το Υπουργείο είναι έτοιμο να υποβάλει την πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση και ακολούθως να τη διαβιβάσει αμέσως στη Βουλή.

Πηγή: ΚΥΠΕ