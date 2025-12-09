Η εξειδικευμένη νομική γνώση προσδίδει επιχειρηματικό πλεονέκτημα, εφόσον συμβάλλει στη δημιουργία στέρεων εταιρικών δομών και διακυβέρνησης, στην αξιοποίηση κυβερνητικών κινήτρων, στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με βάση επιτυχημένα νομικά πρότυπα, στη διασυνοριακή επέκταση των επιχειρήσεων και στην προστασία των επιχειρήσεων από την έκθεσή τους στον κίνδυνο παράβασης του νομοθετικού πλαισίου.

ΑΝΤΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΗ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ, FINANCIAL SERVICES, FUNDS AND CAPITAL MARKETS LEADER, EY LAW – KOUKOUNIS, KARAOLIS LLC

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ, CORPORATE, COMMERCIAL AND DIGITAL LAW PRACTICE LEADER, EY LAW – KOUKOUNIS, KARAOLIS LLC

Πώς η νομική εξειδίκευση συμβάλλει στη θωράκιση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Κύπρο, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται ραγδαία σε ρυθμιστικό και φορολογικό επίπεδο;

Άντρια Κουκούνη – Με τις συνεχείς και πολυεπίπεδες εξελίξεις στο ρυθμιστικό και στο φορολογικό πλαίσιο, η εξειδικευμένη γνώση, η εμπειρία και η συνεχιζόμενη εκμάθηση είναι απαραίτητα συστατικά που διασφαλίζουν ότι η νομική συμβουλή είναι τεχνικά ορθή.

Όταν οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες συμβουλές, είναι σε θέση να χαράσσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές με διορατικότητα ως προς την αντιμετώπιση κινδύνων και την ασφαλή ανάπτυξή τους.

Επίσης, νομοτεχνικές συμβουλές, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν την εξέλιξη των δραστηριοτήτων τους με τρόπο συμβατό με το διεθνές περιβάλλον, υποστηρίζουν τον προσανατολισμό των επιχειρήσεων προς επιπρόσθετες αγορές πέραν της κυπριακής.

Επομένως, η εξειδικευμένη νομική γνώση προσδίδει επιχειρηματικό πλεονέκτημα, εφόσον συμβάλλει στη δημιουργία στέρεων εταιρικών δομών και διακυβέρνησης, στην αξιοποίηση κυβερνητικών κινήτρων, στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με βάση επιτυχημένα νομικά πρότυπα, στη διασυνοριακή επέκταση των επιχειρήσεων και στην προστασία των επιχειρήσεων από την έκθεσή τους στον κίνδυνο παράβασης του νομοθετικού πλαισίου.

Ποιοι τομείς του δικαίου θεωρείτε ότι καθορίζουν σήμερα τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των επενδύσεων στην Κύπρο;

Άντρια Κουκούνη – Για τον καθορισμό των παραμέτρων, μέσα στις οποίες η επένδυση σε έναν τομέα της κυπριακής οικονομίας θα είναι βιώσιμη με μακροχρόνια επιτυχία, θα πρέπει να υπάρχει τεχνική κατάρτιση σε όλους τους τομείς του δικαίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα μιας επένδυσης εξαρτάται από τη νομική της συμμόρφωση, με τρόπο που επιτρέπει την ανταγωνιστική της λειτουργία, είναι υψίστης σημασίας η εμπειρία στο:

– συμβατικό δίκαιο, για τη διασφάλιση συμφωνιών με πελάτες, προμηθευτές και χρηματοδοτικούς οργανισμούς, οι οποίες διαφυλάσσουν τη συνετή διασφάλιση των δικαιωμάτων του επενδυτή,

– ρυθμιστικό δίκαιο, ώστε να προτείνονται πρακτικές και δραστηριότητες οι οποίες συμμορφώνονται με τους τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς για την άντληση κεφαλαίων, τη λειτουργία της επιχείρησης και την προστασία συνεπενδυτών,

– φορολογικό δίκαιο, για την ορθή χρήση φορολογικών κινήτρων και ελαφρύνσεων ώστε να επιτυγχάνονται υψηλότερες αποδόσεις, και

– το δίκαιο στο οποίο εμπίπτει η συγκεκριμένη επένδυση, όπως για παράδειγμα το χρηματοοικονομικό δίκαιο, το ενεργειακό δίκαιο, το ναυτιλιακό δίκαιο και το δίκαιο της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Με ποιον τρόπο η EY Law – Koukounis, Karaolis LLC ενσωματώνει τη νομική στρατηγική στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και εταιρικής διακυβέρνησης των πελατών της;

Αντώνης Καραολής – Η προσέγγισή μας βασίζεται στην αντίληψη ότι η νομική στρατηγική πρέπει να εξελίσσεται παράλληλα με τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική. Συμμετέχουμε από το αρχικό στάδιο κάθε έργου, ώστε οι νομικές, ρυθμιστικές και φορολογικές παράμετροι να ενσωματώνονται έγκαιρα, με τρόπο που να ενισχύει την ποιότητα της τελικής απόφασης και να περιορίζει την αβεβαιότητα.

Σε συνεργασία με τις ομάδες της EY στην Κύπρο και στο εξωτερικό, συνδυάζουμε εταιρικό δίκαιο, κανονιστική συμμόρφωση, φορολογικό σχεδιασμό και διακυβέρνηση σε ένα συνεκτικό πλαίσιο που στηρίζει την οργανωτική ανθεκτικότητα. Χρησιμοποιούμε επίσης στοιχεία data-driven αξιολόγησης κινδύνων ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να προβλέπουν αλλαγές, να εφαρμόζουν ευέλικτες και ανθεκτικές εταιρικές δομές και να λειτουργούν με μεγαλύτερη ταχύτητα και στρατηγική συνέπεια.

Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια, στη συμμόρφωση και στην ενίσχυση των μηχανισμών εσωτερικής λειτουργίας, ώστε οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με σταθερότητα και συνέπεια. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε λύσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά τη λήψη αποφάσεων και ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των οργανισμών. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες μας να λαμβάνουν αποφάσεις πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη βεβαιότητα και στρατηγική σαφήνεια.

Πόσο κρίσιμη είναι η εξειδίκευση των δικηγόρων σε διεθνή ζητήματα, όπως η διασυνοριακή φορολογία, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές ή η κανονιστική συμμόρφωση, για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων;

Άντρια Κουκούνη – Η διαχείριση και νομική συμβουλή για ζητήματα όπως η διασυνοριακή φορολογία, οι συγχνωνεύσεις – εξαγορές και η κανονιστική συμμόρφωση, προϋποθέτει εκ των ων ουκ άνευ εξειδίκευση στο διεθνές νομικό πλαίσιο, ώστε η σχετική συμβουλή να είναι εφαρμοστέα σε όλες τις δικαιοδοσίες που αφορούν μια συναλλαγή ή τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Με πολυεπίπεδη γνώση σε διεθνές επίπεδο, οι δικηγόροι είναι σε θέση να καθοδηγήσουν τον ξένο επενδυτή με προβλεψιμότητα και να του παρέχουν προνοητικές λύσεις σε αναμενόμενες προκλήσεις. Για παράδειγμα, εκτενής γνώση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα του δικαίου του ανταγωνισμού θα διαφυλάξει, από τα πρώτα στάδια εξέτασης μιας προτεινόμενης συγχώνευσης ή εξαγοράς, ότι αυτή είναι εφικτή και ότι επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου.

Επίσης, τεχνική εξειδίκευση στη διασυνοριακή φορολογική νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους δικηγόρους να παρουσιάζουν ολιστικά τον φορολογικό αντίκτυπο σε διεθνείς οργανισμούς.

Περαιτέρω, παρακολούθηση της καθοδήγησης (guidelines), ερωταπαντήσεων (Q&As) και άλλης βιβλιογραφίας που εκδίδεται αναφορικά με την ερμηνεία διεθνών και πανευρωπαϊκών νομοθετημάτων, παρέχει στους δικηγόρους την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση να συμβουλεύουν ξένους επενδυτές με γνώμονα την κανονιστική συμμόρφωση σε διεθνές επίπεδο και όχι περιοριστικά στα πλαίσια του ημεδαπού δικαίου.

Πώς η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση επηρεάζουν τον τρόπο παροχής νομικών υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα ενός σύγχρονου δικηγορικού γραφείου;

Αντώνης Καραολής – Η τεχνολογία έχει μετασχηματίσει τον τρόπο παροχής νομικών υπηρεσιών, εισάγοντας εργαλεία που επιτρέπουν ταχύτερη ανάλυση, μεγαλύτερη ακρίβεια και καλύτερη διαχείριση των ροών εργασίας. Η αξιοποίηση πλατφορμών αυτοματοποίησης, AI-assisted research και συστημάτων ανάλυσης δεδομένων μάς επιτρέπει να επικεντρωνόμαστε περισσότερο στη στρατηγική νομική καθοδήγηση και λιγότερο σε χρονοβόρες διαδικασίες.

Για εμάς, η ψηφιοποίηση δεν αφορά μόνο τη βελτίωση της αποδοτικότητας· αφορά και την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη. Επενδύουμε σε λύσεις που ενισχύουν την ασφάλεια δεδομένων, την άμεση επικοινωνία, την παρακολούθηση έργων και την απρόσκοπτη συνεργασία με τις ομάδες της EY ανά το παγκόσμιο. Η ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας αποτελεί επίσης προτεραιότητα, καθώς οι επιχειρήσεις βασίζονται πλέον σε περιβάλλοντα που απαιτούν υψηλή εμπιστοσύνη και προστασία δεδομένων.

Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο, ευέλικτο και προληπτικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες μας να λαμβάνουν γρήγορες, τεκμηριωμένες και πρακτικές νομικές συμβουλές.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μέλλον των κυπριακών δικηγορικών γραφείων μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο νομικό περιβάλλον και ποια στρατηγική ακολουθεί η EY Law – Koukounis, Karaolis LLC για να διατηρήσει ηγετικό ρόλο;

Αντώνης Καραολής – Τα κυπριακά δικηγορικά γραφεία καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον όπου η πολυπλοκότητα των κανονιστικών απαιτήσεων, η διεθνοποίηση και η τεχνολογική εξέλιξη αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς. Τα γραφεία που θα ξεχωρίσουν είναι εκείνα που μπορούν να ενσωματώσουν διεθνείς προδιαγραφές, τεχνολογικές λύσεις και διεπιστημονικές υπηρεσίες, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή τοπική εξειδίκευση.

Η δική μας στρατηγική ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτή τη μετάβαση, καθώς τα μοντέλα παροχής νομικών υπηρεσιών του μέλλοντος αναπόφευκτα θα συνδυάζουν τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων και διεπιστημονική συνεργασία.

Ως μέλος του διεθνούς δικτύου EY Law, αξιοποιούμε παγκόσμια τεχνογνωσία, σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και ομάδες με βαθιά πρακτική εμπειρία σε πολλαπλές δικαιοδοσίες και εξειδικευμένα αντικείμενα.

Παράλληλα, επενδύουμε συστηματικά στην ενίσχυση της ομάδας μας στην Κύπρο, στην ψηφιακή της κατάρτιση και στην καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας. Με αυτόν τον συνδυασμό διεθνούς προοπτικής και ισχυρής τοπικής παρουσίας, διασφαλίζουμε την ικανότητά μας να παραμένουμε πρωτοπόροι στη σύγχρονη νομική αγορά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Εσπερίδων 10, 1087 Λευκωσία

Ιστοσελίδα: eylaw.cy

Email: info@cylaw.ey.com

Τηλέφωνο: 22 00 99 66