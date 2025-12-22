Ο RISHIDAS VANIYANKANDI ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ PALM HOLDINGS LTD ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΜΠΝΕΕΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ.

«Από την OTC FX σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρυσού»

Από την αγορά OTC FX έως τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος χρυσού, ο Rishidas Vaniyankandi, Συνιδρυτής και Πρόεδρος της Palm Holdings Ltd, έχει καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πολύτιμα μέταλλα — όχι απλώς ως εμπορεύματα, αλλά ως θεμέλια εμπιστοσύνης, διαφάνειας και παγκόσμιας αξίας. Με δραστηριότητες που εκτείνονται από την Αφρική έως την Ευρώπη και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Κύπρο, η Palm Holdings αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον ολοκληρωμένους και δυναμικούς ομίλους στον χώρο του χρυσού, γεφυρώνοντας τον φυσικό και τον χρηματοοικονομικό κόσμο μέσα από καινοτομία, ηθική προμήθεια και τεχνολογική πρόοδο.

Πείτε μας για την Palm Holdings Ltd. Πώς ξεκίνησε και τι αντιπροσωπεύει σήμερα;

Η επωνυμία μας στο εμπόριο πολύτιμων μετάλλων, SEC, ιδρύθηκε το 2019, με ένα απλό αλλά φιλόδοξο όραμα: να οικοδομήσουμε ένα οικοσύστημα που θα διασφαλίζει εμπιστοσύνη, διαφάνεια και αποδοτικότητα από την πηγή μέχρι τον τελικό χρήστη. Πολύ συχνά, η εξόρυξη, η διύλιση, το εμπόριο και οι επενδύσεις λειτουργούν αποσπασματικά.

Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο κάθετης ολοκλήρωσης. Παραμένοντας πιστοί σε αυτό το όραμα, επενδύσαμε σε μεγάλης κλίμακας εξορυκτικά περιουσιακά στοιχεία στην Αφρική και ιδρύσαμε το υπερσύγχρονο Palm Gold Refinery στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο σήμερα είναι ένα από τα κορυφαία διυλιστήρια της χώρας.

Σήμερα, η Palm Holdings είναι ο μόνος πλήρως κάθετα ολοκληρωμένος όμιλος χρυσού στα ΗΑΕ. Δραστηριοποιούμαστε σε Αφρική, Μέση Ανατολή, Ευρώπη και Ασία, και ο κύκλος εργασιών μας έχει ξεπεράσει τα 40 δισ. δολάρια από την ίδρυση. Πέρα όμως από τους αριθμούς, αυτό που οικοδομούμε είναι ανθεκτικότητα, ένα παγκόσμιο οικοσύστημα αξίας, θεμελιωμένο στον χρυσό και στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα.

Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες της Palm Holdings;

Δημιουργήσαμε τον όμιλο γύρω από πέντε κύριους πυλώνες:

• Το Palm Gold Refinery FZE, την υπερσύγχρονη μονάδα διύλισης και κοπής στα ΗΑΕ.

• Το SEC Jewellery, με έδρα το Ντουμπάι, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους χονδρεμπόρους και λιανέμπορους πολύτιμων μετάλλων στην περιοχή.

• Το SEC Bullion, με έδρα την Κύπρο και τη Βουλγαρία, που μας συνδέει με τις ευρωπαϊκές αγορές.

• Τις θυγατρικές εξόρυξης στην Αφρική, που διασφαλίζουν ηθική καιαξιόπιστη προμήθεια από την πηγή.

• Την Finior Capital, την αδειοδοτημένη χρηματιστηριακή μας εταιρεία στο Abu Dhabi Global Market, που γεφυρώνει τα φυσικά μέταλλα με τις παγκόσμιες επενδυτικές ροές.

Έχουμε επίσης παρουσία στο Χονγκ Κονγκ, που είναι σημαντικό στρατηγικά, καθώς μας δίνει πρόσβαση στο ασιατικό κέντρο εμπορίου χρυσού και κοσμημάτων και μας βοηθά να συνδέσουμε την Ανατολή με τη Δύση.

Κύριε Vaniyankandi, η Palm Holdings έχει διανύσει μεγάλη πορεία από το 2019. Ποιο ήταν το αρχικό σας όραμα όταν την ιδρύσατε και πώς εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ολοκληρωμένους ομίλους στον κλάδο του χρυσού;

Όταν ο συνεργάτης μου Jasim κι εγώ ιδρύσαμε την SEC το 2019, ο στόχος μας δεν ήταν απλώς να εμπορευόμαστε χρυσό – ήταν να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο ολόκληρο το οικοσύστημα του χρυσού μπορεί να λειτουργεί ενιαία. Για χρόνια παρακολουθούσα τη βιομηχανία να κατακερματίζεται, με την εξόρυξη, τη διύλιση, το εμπόριο και τις επενδύσεις να λειτουργούν απομονωμένα. Ήθελα να φέρω αυτούς τους κόσμους κάτω από μία στέγη, καθοδηγούμενος από διαφάνεια, ακεραιότητα και καινοτομία.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ταπεινή εμπορική δραστηριότητα, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ολοκληρωμένους ομίλους χρυσού στην περιοχή. Σήμερα, η Palm Holdings συνδέει πέντε κεντρικούς πυλώνες, εξόρυξη, διύλιση, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και διαχείριση κινδύνου, που λειτουργούν αρμονικά.

Αυτή η ολοκλήρωση μάς επιτρέπει όχι μόνο να ελέγχουμε την ποιότητα και την αποδοτικότητα, αλλά και να τηρούμε τα ηθικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που αναμένουν οι σύγχρονοι επενδυτές.

Έξι χρόνια μετά, μπορώ να πω ότι το όραμα εξελίχθηκε, από τη δημιουργία μιας επιχείρησης χρυσού σε ένα παγκόσμιο οικοσύστημα εμπιστοσύνης και αξίας. Καθώς επεκτεινόμαστε σε νέους τομείς όπως τα ακίνητα και οι πλατφόρμες επενδύσεων σε χρυσό μέσω fintech, η Palm Holdings συνεχίζει να εκφράζει το ίδιο πνεύμα που μας ενέπνευσε εξ αρχής: να οικοδομήσουμε κάτι διαρκές, πολύτιμο και διαφανές. Αυτή είναι η ουσία της φιλοσοφίας μας, «Από τη Γη στο Σπίτι»: να μετατρέπουμε έναν φυσικό πόρο σε κάτι που φέρει αξία, νόημα και εμπιστοσύνη για κάθε άνθρωπο που το αγγίζει.

Έχετε σημαντική εμπειρία στην OTC FX, τα παράγωγα και τα εμπορεύματα. Πώς σας βοήθησε να προσεγγίσετε τον κόσμο των πολύτιμων μετάλλων από διαφορετική οπτική;

Η εμπειρία μου στην OTC FX, στα παράγωγα και στα εμπορεύματα μού δίδαξε πολλά για το πώς σκέφτονται πραγματικά οι αγορές. Μαθαίνεις ότι οι αριθμοί είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Όλα εξαρτώνται από το timing, το συναίσθημα και τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιδρούν στην ευκαιρία και στο ρίσκο.

Αυτή η εμπειρία διαμόρφωσε τον τρόπο που βλέπω τα πολύτιμα μέταλλα σήμερα.

Όταν μπήκα στη βιομηχανία του χρυσού, δεν την είδα ως μια παραδοσιακή αγορά. Είδα έναν τομέα που χρειαζόταν περισσότερη δομή, στρατηγική, την ακρίβεια που απαιτούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Η εμπειρία μου με βοήθησε να φέρω αυτή την πειθαρχία στην Palm Holdings. Αντιμετωπίζουμε τον χρυσό όχι απλώς ως εμπόρευμα, αλλά ως χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αξίζει το ίδιο επίπεδο πολυπλοκότητας, αντιστάθμισης και διαχείρισης ρίσκου με κάθε μεγάλη παγκόσμια αγορά.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Γεφυρώνουμε δύο κόσμους: τον φυσικό και τον χρηματοοικονομικό. Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε τη μεταβλητότητα σε ευκαιρία και να διασφαλίζουμε ότι κάθε μας κίνηση, είτε στην εξόρυξη, είτε στη διύλιση, είτε στο εμπόριο, βασίζεται στη στρατηγική και όχι στην τύχη.

Η Palm Holdings δραστηριοποιείται σε Αφρική, ΗΑΕ, Χονγκ Κονγκ και Κύπρο. Ποιο είναι το κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση μιας τόσο παγκόσμιας και κάθετα ολοκληρωμένης δομής;

Η διαχείριση ενός ομίλου που δραστηριοποιείται σε αυτές τις περιοχές απαιτεί κατανόηση τόσο των ανθρώπων όσο και των αγορών. Το κλειδί είναι η ευθυγράμμιση, κάθε περιοχή έχει τη δική της δυναμική, αλλά όλες οι δραστηριότητές μας μοιράζονται μια κοινή φιλοσοφία: αποδοτικότητα, διαφάνεια και εμπιστοσύνη.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της παγκόσμιας ολοκλήρωσης είναι η δυνατότητα αξιοποίησης των περιφερειακών διαφορών στις τιμές. Ο χρυσός ποτέ δεν διαπραγματεύεται στην ίδια τιμή παντού, υπάρχουν πάντα διαφορές σε ασφάλιστρα, κόστη logistics και κλίμα αγοράς, όπως για παράδειγμα , μεταξύ του Ντουμπάι, του Χονγκ Κονγκ ή αφρικανικών κόμβων. Η δομή μας μάς επιτρέπει να παρακολουθούμε αυτές τις διαφορές σε πραγματικό χρόνο και να τοποθετούμαστε στρατηγικά. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιστοποιούμε την προμήθεια, τη διύλιση και τις πωλήσεις στις αγορές με τα υψηλότερα περιθώρια.

Η Palm Holdings έχει δομηθεί ως ένα διασυνδεδεμένο οικοσύστημα και όχι απλώς ως μια ομάδα εταιρειών. Προηγμένα ψηφιακά συστήματα, κεντρική συμμόρφωση και ψηφιακή αναφορά κρατούν κάθε δραστηριότητα διαφανή και ευέλικτη στις μεταβολές της αγοράς.

Πάνω απ’ όλα όμως, είναι οι άνθρωποί μας που κάνουν το σύστημα να λειτουργεί. Έχουμε χτίσει ομάδες που κατανοούν τόσο τις τοπικές πραγματικότητες όσο και τις παγκόσμιες ροές του χρυσού. Αυτός ο συνδυασμός – τοπική γνώση με παγκόσμια στρατηγική – είναι που επιτρέπει στην Palm Holdings να μετατρέπει τις περιφερειακές διαφορές τιμών σε διεθνείς ευκαιρίες.

Ο χρυσός παραμένει «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους αβεβαιότητας. Πώς ερμηνεύετε την τρέχουσα άνοδό του και ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι θα καθορίσουν την αξία του τα επόμενα χρόνια;

Ο χρυσός ήταν πάντα κάτι περισσότερο από ένα μέταλλο. Είναι ο καθρέφτης της παγκόσμιας εμπιστοσύνης. Όποτε αυξάνεται η αβεβαιότητα – είτε λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, πληθωρισμού ή νομισματικής μεταβλητότητας – οι επενδυτές στρέφονται ενστικτωδώς στον χρυσό. Αυτό που παρατηρούμε σήμερα δεν είναι απλώς μια κυκλική άνοδος, αλλά είναι μια δομική επαναξιολόγηση του ρόλου του χρυσού στην παγκόσμια οικονομία. Αρκετοί παράγοντες τροφοδοτούν αυτή τη δυναμική.

Πρώτον, η πολιτική διαφοροποίησης νομισμάτων, οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενωνοικονομιών αυξάνουν τα αποθέματα χρυσού τουςως αντιστάθμιση απέναντι στη μακροπρόθεσμη μεταβλητότητα του δολαρίου.

Δεύτερον, οι περιορισμοί στην προσφορά, αφού η παραγωγή δεν συμβαδίζει με τη ζήτηση,ενώ οι νέες ανακαλύψεις γίνονται όλο και πιοσπάνιες και δαπανηρές.

Τρίτον, η τεχνολογική και επενδυτική καινοτομία, καθώς οι ψηφιακές πλατφόρμες χρυσούέως τα tokenised assets προσελκύουν μια νέα γενιάεπενδυτών.

Τα επόμενα χρόνια, πιστεύω ότι η αξία του χρυσού θα καθορίζεται από την εμπιστοσύνη στην οικονομία, στα νομίσματα και στις κυβερνήσεις. Καθώς η αβεβαιότητα καθίσταται η νέα κανονικότητα, ο χρυσός θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον διαχρονικό του ρόλο ως απόλυτο μέσο διατήρησης αξίας. Στην Palm Holdings, δεν το βλέπουμε απλώς ως ευκαιρία εμπορίου, αλλά ως ευθύνη να εξευγενίζουμε, να παραδίδουμε και να διαφυλάσσουμε αυτή την εμπιστοσύνη «από τη γη στο σπίτι».

Μιλάτε συχνά για «ηθική εξόρυξη» και «υπεύθυνη προμήθεια». Πόσο δύσκολο είναι για μια εταιρεία να διασφαλίσει πλήρη διαφάνεια σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας — από το ορυχείο μέχρι το τελικό προϊόν;

Η διασφάλιση πλήρους διαφάνειας στην αλυσίδα αξίας του χρυσού είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει μια εταιρεία, αλλά και από τις πιο κρίσιμες. Η εξόρυξη συχνά πραγματοποιείται σε περιοχές με αδύναμες κυβερνήσεις, αποσπασματική τεκμηρίωση και σημαντική συμμετοχή ανεπίσημων φορέων. Αυτό δημιουργεί φυσικούς κινδύνους για την ιχνηλασιμότητα, τη συμμόρφωση και την ηθική.

Στην Palm Holdings προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό εξ αρχής, ενσωματώνοντας την «υπεύθυνη προμήθεια» στο DNA των λειτουργιών μας. Αυτό σημαίνει δέουσα επιμέλεια από το πρώτο στάδιο: επαλήθευση αδειών εξόρυξης, κατανόηση των επιπτώσεων στις τοπικές κοινότητες και εκτενή ελέγχους KYC και AML στους προμηθευτές. Από τη στιγμή που το υλικό εισέρχεται στο οικοσύστημά μας, παρακολουθείται καθ’ όλη τη διαδικασία διύλισης, εμπορίου και λιανικής, με κάθε στάδιο καταγεγραμμένο και ελεγχόμενο.

Δεν είναι εύκολο. Η εφοδιαστική αλυσίδα εκτείνεται σε πολλές δικαιοδοσίες, καθεμία με τα δικά της πρότυπα. Όμως με την εφαρμογή αυστηρών εσωτερικών πολιτικών, τη συνεργασία με αξιόπιστους προμηθευτές και τη διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων, μπορούμε να καλύψουμε πολλά από τα κενά.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η διαφάνεια δεν είναι απλώς ζήτημα συμμόρφωσης, είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Οι πελάτες, οι επενδυτές και οι ρυθμιστικές αρχές θέλουν όλο και περισσότερο να γνωρίζουν ότι ο χρυσός που κατέχουν προέρχεται από ηθικές και βιώσιμες πηγές. Η ευθύνη μας είναι να διασφαλίζουμε ότι, όταν κάποιος αγοράζει χρυσό της Palm, δεν αγοράζει απλώς ένα μέταλλο αλλά αγοράζει αίσθημα ασφάλειας και σιγουριά.

Το Palm Gold Refinery στα ΗΑΕ θεωρείται στρατηγικό έργο για την εταιρεία σας. Τι σημαίνει για εσάς η τοπική διύλιση και πώς συμβάλλει στην περιφερειακή αυτάρκεια και εμπιστοσύνη της αγοράς;

Το Palm Gold Refinery στα ΗΑΕ είναι κάτι περισσότερο από ένα βιομηχανικό έργο. Είναι σύμβολο της εξέλιξης της χώρας ως ένας παγκόσμιος εμπορικός κόμβος. Για δεκαετίες, τα ΗΑΕ υπήρξαν ένα από τα σημαντικότερα σταυροδρόμια για τα πολύτιμα μέταλλα, ωστόσο μεγάλο μέρος της διύλισης γινόταν ακόμη στο εξωτερικό.

Με τη δημιουργία τοπικής διυλιστικής ικανότητας, διασφαλίζουμε ότι η δημιουργία αξίας, η αξιοπιστία και η λήψη αποφάσεων πραγματοποιούνται εντός των ΗΑΕ.

Η τοπική διύλιση ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως μία αξιόπιστη αγορά. Μειώνει την εξάρτηση από υπερπόντιες εγκαταστάσεις, αναχαιτίζει καθυστερήσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και διασφαλίζει στους αγοραστές ότι ο χρυσός που επεξεργάζεται εδώ πληροί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Όταν οι πελάτες βλέπουν ότι η διύλιση, η ανάλυση και η παράδοση πραγματοποιούνται όλες εντός των ΗΑΕ, η εμπιστοσύνη τους στην αγορά ενισχύεται.

Πάνω απ’ όλα, τοποθετεί τα ΗΑΕ όχι μόνο ως μεταφορικό κόμβο, αλλά ως ολοκληρωμένο οικοσύστημα για τη βιομηχανία των πολύτιμων μετάλλων, από την εισαγωγή και τη διύλιση έως το χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Αυτή η πολυεπίπεδη δομή είναι που μετατρέπει το Ντουμπάι και συνολικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από έναν εμπορικό διάδρομο σε ένα πραγματικό παγκόσμιο κέντρο αριστείας για τον χρυσό

Η τεχνολογία και τα δεδομένα μεταμορφώνουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των αγορών εμπορευμάτων. Πώς ενσωματώνει η Palm Holdings την καινοτομία, είτε μέσω λύσεων ιχνηλασιμότητας, είτε νέων χρημα-τοοικονομικών προϊόντων;

Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύονται τα εμπορεύματα, και για την Palm Holdings η καινοτομία αποτελεί κεντρικό στοιχείο των δραστηριοτήτων μας. Τη βλέπουμε σε δύο επίπεδα: πρώτον, στην ενίσχυση της διαφάνειας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού μέσω προηγμένων συστημάτων παρακολούθησης και τεκμηρίωσης και δεύτερον, στη δημιουργία καινοτόμων χρηματοοικονομικών λύσεων που προσφέρουν στους πελάτες μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση και επένδυση σε χρυσό.

Συνδυάζοντας τη λειτουργική διαφάνεια με τη χρηματοοικονομική καινοτομία, δεν μετακινούμε απλώς χρυσό, αλλά χτίζουμε εμπιστοσύνη σε κάθε συναλλαγή. Αυτή είναι η πραγματική αξία της τεχνολογίας για εμάς: να κάνει την αγορά πιο αξιόπιστη, πιο αποδοτική και πιο προσιτή για όλους.

Ο χρηματοοικονομικός σας βραχίονας, η Finior Capital, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Πώς συνδέεται η χρηματοοικονομική δραστηριότητα με την αγορά φυσικού χρυσού και ποια είναι η επόμενη φάση αυτής της «χρυσής» οικονομίας;

Η Finior Capital, με έδρα το ADGM, δημιουργήθηκε για να παρέχει στα θεσμικά ιδρύματα εργαλεία αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνου στην αγορά χρυσού. Ο χρυσός υπήρξε ανέκαθεν ασφαλές καταφύγιο, αλλά σε αγορές με έντονη μεταβλητότητα η απλή κατοχή του δεν αρκεί. Αυτό που χρειάζονται τα ιδρύματα είναι εργαλεία αντιστάθμισης και δομημένες λύσεις που τους επιτρέπουν να προστατεύουν τα περιθώριά τους, να εξομαλύνουν τους κινδύνους μεταβλητότητας και να ευθυγραμμίζουν τις εκθέσεις τους με τις συνολικές στρατηγικές χαρτοφυλακίου.

Το μέλλον που βλέπουμε είναι ένα στο οποίο ο χρυσός θα λειτουργεί ως ενεργό εργαλείο διαχείρισης κινδύνου για τα θεσμικά ιδρύματα. Να είναι ένας τρόπος αντιστάθμισης νομισματικών, πληθωριστικών και αγοραίων κραδασμών με λύσεις σχεδιασμένες για το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Αυτή είναι η αποστολή της Finior Capital: να μετατρέπει τη διαχρονική σταθερότητα του χρυσού σε σύγχρονα εργαλεία ελέγχου κινδύνου.

Μοιράζεστε τον χρόνο σας μεταξύ Λεμεσού και Ντουμπάι. Ποια είναι η σημασία της Κύπρου για εσάς, τόσο ως επιχειρηματικό κόμβο όσο και ως τόπο ζωής;

Η Κύπρος έχει μια ιδιαίτερη θέση στη ζωή μου γιατί συνδυάζει δύο κόσμους που έχουν για μένα τεράστια σημασία. Τη δουλειά και την οικογένεια. Επαγγελματικά, η Λεμεσός εξελίσσεται σε σημαντικό κόμβο διεθνούς εμπορίου και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, χάρη στη στρατηγική της θέση ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Για την Palm Holdings, αυτό σημαίνει πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές, ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο και μια πλατφόρμα επέκτασης πέρα από τους παραδοσιακούς διαδρόμους χρυσού του Ντουμπάι και της Αφρικής.

Η Κύπρος είναι επίσης το σημείο όπου επεκτεινόμαστε στα πολυτελή ακίνητα μέσω της SEC Homes Ltd (www.sec-homes.com), της νέας μας θυγατρικής που αναπτύσσει οικιστικά έργα υψηλών προδιαγραφών στη Λεμεσό. Αυτά τα έργα αντικατοπτρίζουν τις ίδιες αξίες που καθορίζουν την επιχείρηση του χρυσού μας. Την ποιότητα, εμπιστοσύνη και διαχρονική αξία, δημιουργώντας κατοικίες που συμβολίζουν ποιότητα και καλή διαβίωση.

Σε προσωπικό επίπεδο, η Κύπρος είναι το σπίτι. Προσφέρει ένα ασφαλές, φιλόξενο περιβάλλον όπου η οικογένειά μου κι εγώ μπορούμε να ευημερούμε. Η ισορροπία ζωής, εκπαίδευσης και κοινότητας την καθιστά κάτι περισσότερο από επιχειρηματική βάση, είναι το μέρος όπου αισθανόμαστε ριζωμένοι.

Με πολλούς τρόπους, το Ντουμπάι προσφέρει τη δυναμική της ανάπτυξης, ενώ η Κύπρος προσφέρει τη σταθερότητα και την ισορροπία. Μαζί, συμπληρώνουν ιδανικά η μία την άλλη.

Ο χρυσός κουβαλά αιώνες ιστορίας και πολιτισμού. Πώς συνδυάζετε αυτή τη διαχρονικότητα με τη δική σας φιλοσοφία για το μέλλον των πολύτιμων μετάλλων;

Ο χρυσός είναι ένα από τα αρχαιότερα σύμβολα αξίας της ανθρωπότητας. Έχει επιβιώσει αυτοκρατοριών, νομισμάτων και κρίσεων, διατηρώντας πάντα τη δύναμή του να εμπνέει εμπιστοσύνη.

Αυτή η διαχρονική ιδιότητα είναι που τον καθιστά μοναδικό.

Στην Palm Holdings, θεωρούμε ότι είμαστε θεματοφύλακες αυτής της κληρονομιάς, την οποία μεταφέρουμε σε μια νέα εποχή. Για εμάς, ο χρυσός δεν είναι μόνο υπενθύμιση της ιστορίας, αλλά και καμβάς για το μέλλον, το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούμε πιο διαφανείς αγορές, υπεύθυνη προμήθεια και καινοτόμες χρηματοοικονομικές λύσεις.

Κατά την άποψή μας, το παρελθόν του χρυσού του δίνει διαχρονικότητα, ενώ το μέλλον του, μέσα από το έργο μας, του δίνει σκοπό.

Οι σημερινοί επενδυτές εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στις αρχές ESG. Πώς εφαρμόζει η Palm Holdings τη βιωσιμότητα και την εταιρική διακυβέρνηση στην πράξη;

Για εμάς, το ESG αφορά την ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους, στον πλανήτη και στις κοινότητες που επηρεάζουμε. Στην Palm Holdings, αντιλαμβανόμαστε τη βιωσιμότητα όχι ως μια υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά ως καθήκον που συνοδεύει τη συμμετοχή σε έναν τόσο σημαντικό και ιστορικό κλάδο όπως αυτός του χρυσού.

Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, υποστηρίζουμε μεθόδους εξόρυξης που ελαχιστοποιούν τη ζημιά και προωθούν την αποκατάσταση γης και πόρων. Σε κοινωνικό επίπεδο, διασφαλίζουμε ότι ο χρυσός προέρχεται υπεύθυνα, ότι οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται και ότι το εμπόριο δημιουργεί ευκαιρίες και όχι εκμετάλλευση.

Η ορθή εταιρική διακυβέρνηση συνδέει όλα τα παραπάνω. Με το να διατηρούμε τις λειτουργίες μας διαφανείς και υπόλογες, χτίζουμε εμπιστοσύνη όχι μόνο με τους επενδυτές, αλλά με κάθε ενδια- φερόμενο της αλυσίδας αξίας.

Στον πυρήνα της, η προσέγγισή μας στο ESG είναι απλή: ο χρυσός πρέπει να φέρει όχι μόνο χρηματοοικονομική, αλλά και κοινωνική και περιβαλλοντική αξία. Μόνο έτσι η βιομηχανία μπορεί να προχωρήσει υπεύθυνα.

Κοιτάζοντας προς το 2030, πώς θα θέλατε να εκλαμβάνεται η Palm Holdings; Ως επιχείρηση, ως εμπορικό σήμα ή ως παγκόσμιο οικοσύστημα αξίας;

Μέχρι το 2030, θέλω η Palm Holdings να αναγνωρίζεται ως το πιο αξιόπιστο και ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρυσού στον κόσμο. Όχι απλώς ως μια εταιρεία, αλλά ως μια δύναμη που επαναπροσδιόρισε τον τρόπο λειτουργίας της βιομηχανίας των πολύτιμων μετάλλων από τα ορυχεία της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, έως τα διυλιστήρια στον Κόλπο και την Ινδία, και τις χρηματοοικονομικές αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.

Η φιλοδοξία μας είναι να καθορίσουμε το παγκόσμιο πρότυπο για το πώς ο χρυσός εξορύσσεται, διυλίζεται, εμπορεύεται και επενδύεται, με υπευθυνότητα, διαφάνεια και καινοτομία. Θέλω η Palm Holdings να είναι γνωστή ως ο όμιλος που μετέτρεψε τον χρυσό από ένα στατικό, ασφαλές καταφύγιο σε έναν δυναμικό μοχλό της παγκόσμιας χρηματοοικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ως εμπορικό σήμα, μας φαντάζομαι να αντιπροσωπεύουμε ακεραιότητα, καινοτομία και επιρροή. Ως επιχείρηση, μας βλέπω να δημιουργούμε αξία σε ολόκληρες ηπείρους. Και ως παγκόσμιο οικοσύστημα, θέλω να μας θυμούνται ως την εταιρεία που γεφύρωσε το διαχρονικό παρελθόν του χρυσού με το στοχευμένο του μέλλον.