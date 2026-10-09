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Συνελήφθη ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης για οφειλές στο Δημόσιο ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (8/10) και διανυκτέρευσε στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Το μεσημέρι της Παρασκευής μετήχθη στην Ευελπίδων για να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Σημειώνεται ότι ο τραγουδιστής είχε συλληφθεί και τον Σεπτέμβριο του 2025 μετά από αντίστοιχο έλεγχο.

cnn.gr