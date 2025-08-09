Η Κυβέρνηση έδωσε τη συγκατάθεσή της σε πρόταση των Ηνωμένων Εθνών για την αντικατάσταση του αποχωρήσαντος Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ, δήλωσε το Σάββατο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως σημείωσε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο κ. Στιούαρτ, που υπηρέτησε στην Κύπρο από το 2021 ως Ειδικός Αντιπρόσωπος και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), αποχώρησε αυτόν τον μήνα λόγω αφυπηρέτησης.

Επιθυμία για κάθοδο Ολγκίν πριν από τη Νέα Υόρκη

Ερωτηθείς κατά πόσον υπάρχουν εξελίξεις γύρω από την πορεία υλοποίησης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που έχουν συμφωνηθεί, ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε την ετοιμότητα και την επιθυμία της Κυβέρνησης για πρόοδο ενόψει και κοινής συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και του Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο της εβδομάδας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη νέα κάθοδο της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο, σημειώνοντας πως η Κυβέρνηση επιθυμεί και θεωρεί θετικό αυτή να γίνει πριν τη μετάβαση στη Νέα Υόρκη.

ΚΥΠΕ