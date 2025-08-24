Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ανδρέας Αποστόλου, ανακοίνωσε σήμερα πως βρίσκεται εκτός κόμματος. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «μετά από τέσσερα χρόνια κοινοβουλευτικής συνεργασίας με την ΕΔΕΚ, μού κοινοποιήθηκε η απόφαση του Κόμματος ότι δεν μου επιτρέπεται να διεκδικήσω οποιαδήποτε θέση στην ηγεσία γιατί, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή, είμαι συνεργαζόμενος προερχόμενος από τη Συμμαχία Πολιτών και εκλέγηκα Βουλευτής στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές του 2021».

Προσθέτει ότι η απόφαση λήφθηκε χωρίς καν να συζητηθεί μαζί του και εκφράζει τη θέση ότι είναι άδικη. «Με έχει στενοχωρήσει. Δεν την περίμενα και πιστεύω ότι δεν μου αξίζει», τονίζει ο κ. Αποστόλου. Την ίδια ώρα σημειώνει πως για λόγους αρχής δεν θα δημοσιοποιήσει την επιστολή, που του έχει σταλεί στις 3 Μαΐου 2025, εκτός αν αμφισβητηθεί το περιεχόμενο της όπως το αναφέρει.

Η ανάρτησή του

Συνεχίζω μαζί σας!

Φίλες και φίλοι,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια σημαντική απόφαση της ΕΔΕΚ, που λήφθηκε και με αφορά προσωπικώς.

Μετά από τέσσερα χρόνια κοινοβουλευτικής συνεργασίας με την ΕΔΕΚ, μού κοινοποιήθηκε η απόφαση του Κόμματος ότι δεν μου επιτρέπεται να διεκδικήσω οποιαδήποτε θέση στην ηγεσία γιατί, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή, είμαι συνεργαζόμενος προερχόμενος από τη Συμμαχία Πολιτών και εκλέγηκα Βουλευτής στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές του 2021.

Μια απόφαση, που ουσιαστικά με θέτει εκτός ΕΔΕΚ αφού, ενώ οι πολίτες με ανέδειξαν σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις πρώτο σε σταυρούς προτίμησης, δεν μου επιτρέπεται να έχω λόγο και ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν την παραγωγή πολιτικής του Κόμματος.

Τονίζω πως δεν ζήτησα να μου χαριστεί οτιδήποτε. Ζήτησα μόνο να έχω τη δυνατότητα να διεκδικήσω δημοκρατικά, στην κάλπη, τη συμμετοχή μου στην ηγεσία.

Αντιλαμβάνεστε πως η απόφαση της ΕΔΕΚ για τερματισμό της συνεργασίας μας δεν λήφθηκε από εμένα. Για την ακρίβεια, λήφθηκε χωρίς καν να συζητηθεί μαζί μου.

Συνεπώς, δεν αποχωρώ αλλά με έθεσαν εκτός Κόμματος.

Αναμφίβολα, η απόφαση αυτή είναι άδικη και με έχει στενοχωρήσει. Δεν την περίμενα και πιστεύω ότι δεν μου αξίζει.

Για λόγους αρχής δεν θα δημοσιοποιήσω την επιστολή, που μου έχει σταλεί στις 3 Μαΐου 2025, εκτός αν αμφισβητηθεί το περιεχόμενο της όπως το αναφέρω.

Σε κάθε περίπτωση, γνωρίζετε ότι σας λέω την αλήθεια και είμαι βέβαιος ότι και με πιστεύετε και με κατανοείτε.

Σεβόμενος τον κόσμο της ΕΔΕΚ, δεν ήθελα να τοποθετηθώ επί του θέματος τότε, πριν την ανάδειξη της νέας ηγεσίας, ακριβώς γιατί δεν ήθελα να επηρεάσω με τον οποιοδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα της εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας.

Αν και έδωσα επαρκή χρόνο στη νέα ηγεσία να ανατρέψει αυτή την απόφαση, κάτι τέτοιο αποδείχθηκε μάταιο.

Απολογούμαι στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες μου, που όλο αυτό το διάστημα κράτησα για τον εαυτό μου όλα αυτά που συνέβαιναν. Δεν επρόκειτο για μυστικοπάθεια, αλλά για ειλικρινή ελπίδα ότι θα άλλαζε κάτι. Και, επιπρόσθετα, απολογούμαι που ενημερώνεστε για αυτή την εξέλιξη μέσα από αυτή τη δημόσια μου δήλωση. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε το χρόνο και τη δυνατότητα, σύντομα, να τα πούμε κατ’ ιδίαν.

Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς όλους τους ΕΔΕΚίτες και όλες τις ΕΔΕΚίτισσες για την αγάπη τους, τη φιλία τους και τη στήριξή τους.

Οι φιλίες δεν χάνονται. Άλλωστε, οι πολιτικές μας διαδρομές θα συνεχίσουν να συμβαδίζουν για το καλό της Κύπρου, των ανθρώπων της και των παιδιών μας.

Θα είμαι πάντα δίπλα σας και γνωρίζω ότι δίπλα μου θα βρίσκεστε πάντα και εσείς.

Οι νίκες που πετύχαμε είναι και δικές σας.

Μόνο αγάπη, σεβασμό και όμορφα συναισθήματα νιώθω.

Κέρδισα πολλά για τα οποία θα είμαι παντοτινά ευγνώμων.

Ταπεινά, όμως, πιστεύω πως ανταπέδωσα κι εγώ αρκετά.

Η ΕΔΕΚ εξέλεξε Βουλευτή στην Επαρχία Λάρνακας μετά από 50 χρόνια.

Συνέβαλα στο να κρατηθεί ζωντανή η ΕΔΕΚ στις Ευρωεκλογές του 2024, αφού έλαβα 8,500 σχεδόν σταυρούς προτίμησης από τους 18.500 ψήφους που έλαβε συνολικά το Κόμμα. Στην Επαρχία Λάρνακας έλαβα 4700 σταυρούς προτίμησης από τις 5100 ψήφους που έλαβε το Κόμμα, ποσοστό, δηλαδή, πέραν του 90%.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι το κοινοβουλευτικό έργο που μαζί έχουμε παράξει αυτά τα τέσσερα χρόνια. Αυτή είναι η παρακαταθήκη μας.

Είμαι περήφανος για τη διαδρομή μας. Μπορώ να σας βλέπω στα μάτια, με εντιμότητα και αξιοπρέπεια.

Φίλες και φίλοι,

Για την εξέλιξη στην οποία με υποχρεώνει η απόφαση της ΕΔΕΚ, θα ενημερώσω με σχετική επιστολή την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων τις επόμενες ημέρες.

Δεν θα αναλωθώ σε δηλώσεις και τοποθετήσεις που θα πληγώσουν ή θα διχάσουν. Δεν είναι του χαρακτήρα μου και δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Με ξέρετε καλά.

Εύχομαι να μην λεχθούν ανακρίβειες, που θα με αναγκάσουν να επανέλθω για να υπερασπιστώ την αλήθεια.

Με απέραντο σεβασμό στην ιστορία της ΕΔΕΚ και στον κόσμο της, τον οποίο θα έχω πάντα στην καρδιά μου, εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα ηγεσία.

Φίλες και φίλοι,

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ακόμη πιο δυνατά. Για τη Λάρνακα μας, την επαρχία μας και τους ανθρώπους μας.

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για καλύτερη ποιότητα ζωής για όλες και όλους. Για την Υγεία, την Παιδεία, την Κοινωνική Πρόνοια.

Είμαι βέβαιος πως τα όσα μαζί πετύχαμε θα είναι το διαβατήριο για τη συνέχιση του αγώνα μας και την επόμενη πενταετία.

Παραμένω στην πρώτη γραμμή!

Να είστε βέβαιοι πως θα τα καταφέρουμε στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Θα σας ακούσω, θα συζητήσουμε και μαζί θα αποφασίσουμε και θα προχωρήσουμε.

Όπως κάναμε πάντα.

Μείνετε δίπλα μου. Συνεχίζω κι εγώ μαζί σας. Δεν πρόκειται να σάς προδώσω ποτέ.

Έχουμε έργα να ολοκληρώσουμε για τη Λάρνακα μας και τους ανθρώπους της πόλης και επαρχίας μας.

Εύχομαι από καρδιάς κάθε καλό σε εσάς και στις οικογένειές σας. Η Παναγιά μας μαζί σας!

Με την εκτίμηση και την αγάπη μου,

Ανδρέας Αποστόλου

Βουλευτής Επαρχίας Λάρνακας