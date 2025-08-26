Προβαίνουμε καθημερινά σε σχετικές ενέργειες, ανέφερε σε δηλώσεις τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε σχέση με την «σύλληψη» των 5 Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα. «Στην προκειμένη περίπτωση η δημοσιότητα δεν βοηθά στο να πετύχουμε τον στόχο μας».

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σημείωσε πως «προβαίνουμε καθημερινά και επαναλαμβάνω τη λέξη καθημερινά, σε σχετικές ενέργειες προς διάφορες κατευθύνσεις, χωρίς να δίδουμε δημοσιότητα, γιατί στην προκειμένη περίπτωση η δημοσιότητα δεν βοηθά στο να πετύχουμε τον στόχο μας που ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, να επιστρέψουν οι συμπατριώτες μας στις ελεύθερες περιοχές. Πρόκειται για μια παράνομη, πειρατική ενέργεια από το κατοχικό καθεστώς και η ευθύνη η δική μας είναι να συνεχίσουμε καθημερινά, και στο δικό μου επίπεδο και στο επίπεδο του Υπουργού Εξωτερικών, έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας μακριά, επαναλαμβάνω, από τα φώτα της δημοσιότητας».