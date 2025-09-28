Το «υπουργείο εξωτερικών» του ψευδοκράτους κατήγγειλε ότι το νορβηγικής σημαίας πλοίο Ramform Hyperion εκτελεί «μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες» στην υφαλοκρηπίδα νότια της Κύπρου, σε περιοχή όπου, όπως υποστήριξε, η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει «ίσα δικαιώματα» σε συνεργασία με την Τουρκική Πετρελαϊκή Εταιρεία (TPAO).

Στην ανακοίνωση του «υπουργείου εξωτερικών» αναφέρεται ότι, το πλοίο εκτελεί εργασίες χωρίς την «άδεια» από το ψευδοκράτος και εκφράζει την αντίδρασή του σε NAVTEX που εξέδωσε για τις εργασίες η Κυπριακή Δημοκρατία.

Αναφέρει ότι το πλοίο θα πρέπει να αποχωρήσει από την περιοχή και ότι, κάθε πλοίο που θα διενεργεί εργασίες στην περιοχή πρέπει να έχει άδεια από τις κατοχικές αρχές. Λέει ότι, οι εργασίες γίνονται μόνο από την «ε/κ πλευρά» χωρίς «να σέβεται την ισότητα των Τ/κ».

Προβάλει τέλος τον ισχυρισμό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «αντί να επιδείξει σημεία συνεργασίας παρατείνει την ένταση στο νησί και στην ανατολική Μεσόγειο».

ΚΥΠΕ