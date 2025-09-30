Το μήνυμα της επόμενης ημέρας, μετά την τριμερή της Νέας Υόρκης, από πλευράς κυπριακής κυβέρνησης είναι η ετοιμότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Η Λευκωσία ρίχνει την μπάλα στην τουρκική πλευρά και στην τουρκοκυπριακή ηγεσία (όποια κι αν αναδειχθεί μέσα από την ψηφοφορία της 19ης Οκτωβρίου) και διαμηνύει πως έχει τη βούληση να προχωρήσει με ταχύτητα εάν η επανέναρξη καταστεί εφικτή.

Επιστρέφοντας στη Λευκωσία τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, όσο και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στάθηκαν ιδιαίτερα στην τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ως προς την αφετηρία. Σύμφωνα με τον Κ. Κόμπο (πηγή Άλφα) ο ΓΓ «τοποθετήθηκε παρέχοντας τη σημασία επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας με αφετηρία το σημείο διακοπής του Κραν Μοντανά. Αυτό έχει και μια πρόσθετη σημασία καθώς επιβεβαιώνει τη βάση λύσης, αλλά την ίδια ώρα απαντά και στη δημόσια ρητορική της άλλης πλευράς».

Τα δύο σημαντικά που κράτησε η ε/κ πλευρά

Ο Εκπρόσωπος (πηγή ΚΥΠΕ) σημείωσε δύο σημαντικά από την συνάντηση της Νέας Υόρκης:

Η απόδειξη της προσωπικής δέσμευσης και προσήλωσης του ΓΓ του ΟΗΕ ο οποίος παρόλο τον χρονισμό με τη διαδικασία της ψηφοφορίας τον Οκτώβρη στα κατεχόμενα και παρόλο που γνώριζε ότι δεν θα υπήρχε εύκολη πρόοδος, εντούτοις κάλεσε την κοινή συνάντηση και,

Η αναφορά του ΓΓ ΟΗΕ του ΟΗΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Ο Κ. Λετυμπιώτης μεταφέροντας τη θέση του Προέδρου Χριστοδουλίδη σημείωσε: «Εμείς θεωρούμε ότι η διευρυμένη μπορεί να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Είμαστε έτοιμοι για αυτό άλλωστε, για να μπορέσει να γίνει μία συζήτηση επί της ουσίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί».

Ο Κ. Κόμπος εξήγησε πως το σημείο διακοπής του Κραν Μοντανά αφορούσε μια διαδικασία η οποία εδραζόταν πάνω στη βάση του θέτουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πρόσθεσε ταυτόχρονα πως «έχει επίσης σημασία η δήλωση του ΓΓ διότι αυτό το σημείο διακοπής περιλαμβάνει όλα όσα έχουν προηγηθεί από άποψης συγκλίσεων και κεκτημένου των διαπραγματεύσεων».

Όποιος κι αν είναι ο εκλεκτός

Σε σχέση με τη διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη Τουρκοκύπριου ηγέτη ο ΥΠΕΞ υπογράμμισε πως «το αποτέλεσμα αυτό σαφέστατα θα επηρεάσει την ταχύτητα και τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί η όποια προοπτική έχει να κάνει με το Κυπριακό». Σημείωσε το γεγονός ότι και με τον κ. Τατάρ, παρά τη δημόσια ρητορική του, έγιναν κάποια μικρά βήματα. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γίνει τοποθέτηση υπέρ του ενός ή του άλλου ξεκαθαρίζοντας την ίδια ώρα πως «εμείς έχουμε να δουλέψουμε με οποιοδήποτε είναι εκλεκτός».

Άλλο Παλαιστινιακό και άλλο Κυπριακό

Ο ΥΠΕΞ κατέδειξε και το αδόκιμο των όσων είπε ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ και την προσπάθειά του να εκμεταλλευθεί το Παλαιστινιακό προωθώντας τη λύση «δύο κρατών» στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον Κ. Κόμπο στο μεν Παλαιστινιακό «υπάρχει το πλαίσιο που αφορά τη λύση δύο κρατών, που είναι το πλαίσιο του ΟΗΕ». Στο δε Κυπριακό «το πλαίσιο είναι καταδικαστικό ως προς την απόπειρα προώθησης αναγνώρισης του ίδιου του κατοχικού μορφώματος».

Έτσι την είδαν την τριμερή τα κόμματα

Η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων με ανακοινώσεις τους σχολίασαν την τριμερή της Νέας Υόρκης.

ΑΚΕΛ: εκτιμά ως θετικό το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μετά την τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη, εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει την προσπάθεια για το Κυπριακό, επικεντρωνόμενος στην ουσία πέρα από την προώθηση ΜΟΕ. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ επανέρχεται στη θέση για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017 στο Κραν Μοντανά.

ΔΗΠΑ: Χαιρετίζει την επαναβεβαίωση της δέσμευσης του ΓΓ ΟΗΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, καθώς και τη διατήρηση του Κυπριακού στην ατζέντα του Οργανισμού.

ΕΔΕΚ: Τα σημεία του πλαισίου Γκουτέρεζ παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, το κεκτημένο και τις ελευθερίες της ΕΕ.

Οικολόγοι: Εκτιμά ότι η προσδοκία πως μετά τις λεγόμενες «εκλογές» στα κατεχόμενα θα διαφοροποιηθεί η στάση της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, αποτελεί μια εσφαλμένη εκτίμηση.