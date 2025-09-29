Τη σημασία της προσωπικής δέσμευσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο Κυπριακό, αλλά και την αναφορά του στην ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, υπογράμμισε με δηλώσεις του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κληθείς να προβεί σε ένα απολογισμό της τριμερούς συνάντησης, που συγκάλεσε στη Νέα Υόρκη ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι το πιο βασικό και το πιο σημαντικό είναι η απόδειξη της προσωπικής δέσμευσης και προσήλωσης του ΓΓ του ΟΗΕ ο οποίος, όπως είπε ο κ. Λετυμπιώτης, παρόλο τον χρονισμό με τη διαδικασία της ψηφοφορίας τον Οκτώβρη στα κατεχόμενα και παρόλο που γνώριζε ότι δε θα υπήρχε εύκολη πρόοδος, εντούτοις κάλεσε την κοινή συνάντηση.

Επίσης, είπε ότι ακόμα πιο σημαντική είναι η αναφορά του ΓΓ του ΟΗΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. “Αυτό βεβαίως όχι μόνο το χαιρετίζουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο εμείς έχουμε επαναλάβει πολλές φορές και άλλωστε το πλαίσιο των ΗΕ είναι αυτό που καθορίζει και πρέπει να καθορίζει τη διαδικασία”, είπε ο κ. Λετυμπιώτης.

Ανέφερε ότι αμέσως μετά τον Οκτώβρη και την ανάδειξη Τ/κ ηγέτη, θα επισκεφθεί την Κύπρο η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Ανχελα Ολγκίν, η οποία επίσης θα επισκεφθεί και τις εγγυήτριες δυνάμεις και τις Βρυξέλλες, ούτως ώστε να ξεκινήσει η προετοιμασία σύγκλησης της διευρυμένης συνάντησης.

“Εμείς θεωρούμε ότι η διευρυμένη μπορεί να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Είμαστε έτοιμοι για αυτό άλλωστε, για να μπορέσει να γίνει μία συζήτηση επί της ουσίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί”.

Σε παρατήρηση ότι ο κ. Τατάρ δήλωσε ότι δε θα δεχθεί ποτέ συνέχιση των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι αυτή είναι μία επανάληψη των θέσεων του κ. Τατάρ και είναι εκτός του πλαισίου των ΗΕ, εκτός του πλαισίου που στηρίζει η διεθνής κοινότητα και τα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ. Ανέφερε ακόμη ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με τα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ αμέσως μετά τη συνάντηση του με τον ΓΓ του ΟΗΕ και ότι αυτά επαναβεβαίωσαν την προσήλωσή τους και τη δέσμευσή τους προς τα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ.

Σημείωσε ότι το πλαίσιο των ΗΕ είναι αυτό που καθορίζει και αποτελεί την πυξίδα και δεν μπορεί ούτε πρόκειται να αλλάξει.

“Δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε απομάκρυνση από το πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα. Αυτό το κατέστησε σαφές τόσο η ΕΕ μέσα από την κοινή επιστολή που έστειλαν το Μάρτη στη Γενεύη στην πολυμερή όσο και ο ίδιος ο ΓΓ του ΟΗΕ”, υπογράμμισε ο κ. Λετυμπιώτης.

Είπε ακόμη ότι στην τριμερή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για ακόμη μία φορά “απέδειξε την ειλικρινή πολιτική μας βούληση για επανέναρξη των συνομιλιών και δεν εμπλακήκαμε σε κανένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική για εμάς για το σύνολο του κυπριακού λαού, Ε/κ και Τ/κ, από τη λύση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου”.

Γενικότερα σε σχέση με τις επαφές στη Νέα Υόρκη, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι ως προς τις διεθνείς επαφές τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών και υπό το φως της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο αυτό που έθεσαν ως προτεραιότητα είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της περιοχής για την περιφερειακή σταθερότητα, αλλά και τη σύσφιξη των σχέσεων με διεθνείς εταίρους μέσα από τις πολλές επαφές.

Αναφέρθηκε ακόμη και στα θετικά μηνύματα από τις συναντήσεις του Προέδρου τόσο στο Τορόντο του Καναδά όσο και στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα με την ExxonMobil αλλά και στη συνέχιση της προσπάθειας του σχεδιασμού της Chevron στον ενεργειακό τομέα.

Εκείνο που διαφαίνεται είναι ότι η χώρα μας πλέον διεθνώς κερδίζει έδαφος ως ένας ποιοτικός επενδυτικός προορισμός, κατέληξε ο Εκπρόσωπος.

ΚΥΠΕ