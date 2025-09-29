Ο Ερσίν Τατάρ πήγε στην τριμερή που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών όχι για να συζητήσει το Κυπριακό αλλά για προεκλογικά παίγνια και να κατηγορήσει στον Αντόνιο Γκουτέρες τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η πρόθεσή του ήταν σαφής και παρά τις «συμβουλές» που έλαβε να το αποφύγει πήγε στην τριμερή για να κατηγορήσει την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε αντίθεση με τον κατοχικό ηγέτη, τόσο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν εντός της ατζέντας της συνάντησης, επικεντρώθηκαν στο πως θα επανεκκινήσουν οι προσπάθειες στο Κυπριακό.

Ακόμα και ο ΓΓ ΟΗΕ έδειξε να δυσφορεί με τη συμπεριφορά του Ερσίν Τατάρ προς τον οποίο υπέδειξε/υπενθύμισε πως βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για να δουν πως προχωρούν στο Κυπριακό. Η έμφαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο ότι η επόμενη πολυμερής διάσκεψη θα έχει ως στόχο την επανεκκίνηση του Κυπριακού από το σημείο που είχε διακοπεί το 2017 στο Κραν Μοντανά έχει διπλό στόχο:

Πρώτον, ξεκαθάρισε προς όλες τις πλευρές ότι τον Νοέμβριο (ή όποτε πραγματοποιηθεί η άτυπη πολυμερής) το θέμα συζήτησης θα είναι πολύ συγκεκριμένο και θα αφορά την επανεκκίνηση της συζήτησης επί της ουσίας και όχι ΜΟΕ.

Δεύτερον, έστειλε μήνυμα προς την τουρκική πλευρά ότι αυτό που πρέπει να σταματήσουν να κοιτάζουν προς άλλες κατευθύνσεις ως προς τη μορφή λύσης του Κυπριακού.

Στο ίδιο πνεύμα και υπογράμμιση από πλευράς ΓΓ ΟΗΕ ότι υπήρξαν πολλά διεθνή ζητήματα τα οποία παρουσίαζαν στασιμότητα για 40 και 50 χρόνια και τα οποία τελικά είχαν επιλυθεί.

Το τρίπτυχο των κατηγοριών Τατάρ κατά της ΚΔ

Ο Ερσίν Τατάρ πήγε στην τριμερή συνάντηση με Γκουτέρες και Χριστοδουλίδη με σαφή πρόθεση να καταγγείλει την Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα όπως αναφέρουν άριστα ενημερωμένες πηγές πριν από τη συνάντηση οι συνεργάτες του φέρονται να τον είχαν συμβουλέψει να το αποφύγει. Το παραδέχθηκε, σύμφωνα με όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και στη διάρκεια της δικής του παρέμβασης.

Η πρώτη κατηγορία κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη είχε να κάνει με την απόφαση της Ιορδανίας να μην δέχεται εισαγωγές χαλουμιού που δεν προέρχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η δεύτερη κατηγορία ήταν γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία φέρνει όπλα από το Ισραήλ.

Η τρίτη κατηγορία αφορά τις συλλήψεις σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών. Επίσης στις κατηγορίες του περιέλαβε την προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένταξη στο Σένγκεν, την εκστρατεία σε χώρες της Αφρικής για τα παράνομα πανεπιστήμια στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα δε άριστα ενημερωμένη πηγή η οποία έχει γνώση τα όσα διαμείφθηκαν κατά την τριμερή συνάντηση, σε κάποιο σημείο της όλης συζήτησης ο Ερσίν Τατάρ φέρεται να είπε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι δήθεν θα προτιμούσε να κερδίσει ο Τουφάν Ερχιουρμάν τις «εκλογές» στα κατεχόμενα. Με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να του απαντά πως δεν εμπλέκεται και ούτε τοποθετείται σε ο,τιδήποτε έχει να κάνει με την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα. Ενώ παρεμβαίνοντας ο Αντόνιο Γκουτέρες, φέρεται να υπέδειξε πως δεν ήταν εκεί για τα όσα συμβαίνουν σε σχέση με τις «εκλογές».

Πολιτική βούληση Vs Blame–game Τατάρ

Ερωτηθείς πώς προσέγγισε ο κ. Τατάρ τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του κ. Τατάρ, αλλά ήταν σε ένα τόνο επιθετικό με αρκετές κατηγορίες και καταγγελίες, με ή χωρίς εισαγωγικά, για ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απάντηση μου ήταν ότι δεν είμαι εδώ για να εμπλακώ στο οποιοδήποτε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών, δεν είμαι εδώ για να κατηγορήσω κανένα. Είμαι εδώ για να εκφράσω την απόλυτη πολιτική μου βούληση για επανέναρξη των συνομιλιών. Επανέλαβα ότι για μας, και για το σύνολο του κυπριακού λαού, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, δεν υπάρχει εναλλακτική από τη λύση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου».

Τι κρατά η ελληνοκυπριακή πλερά από τη συνάντηση

Σύμφωνα με πληροφορίες μας αυτό που η ελληνοκυπριακή πλευρά κρατά ως το πιο σημαντικό είναι η θέση του Γενικού Γραμματέα ότι δεν θα τα παρατήσει και η αναφορά του πως στόχος των Ηνωμένων Εθνών είναι να επαναρχίσουν οι συνομιλίες απ’ εκεί που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά. Εξίσου σημαντικό το οποίο σημειώνεται από ελληνοκυπριακής πλευράς είναι πως είναι η πρώτη φορά που ο ΓΓ ΟΗΕ, έκανε αναφορά στο Κραν Μοντανά ως σημείο επανεκκίνησης των προσπαθειών στο Κυπριακό.

Ο ΓΓ ΟΗΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημείωσε ότι ήθελε να γίνει αυτή η συνάντηση παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως λόγω των «εκλογών» δεν αναμένονταν εξελίξεις γιατί ήθελε – μέσω αυτή της συνάντησης – να στείλει προς τη διεθνή κοινότητα και τον Κυπριακό λαό το μήνυμα ότι είμαι απόλυτα δεσμευμένος για τη λύση του Κυπριακού.

Ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τα όσα άκουσε από τον Αντόνιο Γκουτέρες και ιδιαίτερα την δέσμευσή του στο Κυπριακό και την αποφασιστικότητά του να περάσει η όλη προσπάθεια σε μια νέα φάση με συνομιλίες. Ικανοποιημένος εμφανίστηκε και με το ότι σημείο επανεκκίνησης θα είναι απ’ εκεί που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά το 2017.

Ευθύς μετά τις «εκλογές» στα κατεχόμενα θα επανέλθει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, προκειμένου να προετοιμάσει την πολυμερή διάσκεψη. Θα επισκεφθεί την Κύπρο και τις πρωτεύουσες των τριών εγγυητριών δυνάμεων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκίνησε τις δηλώσεις του εκφράζοντας ευχαριστίες προς τον ΓΓ ΟΗΕ «για όσα ανέφερε κατά την εισαγωγική του παρέμβαση και πιο συγκεκριμένα για το γεγονός ότι ανέφερε πως γνώριζε λόγω των επερχόμενων εξελίξεων στις κατεχόμενες περιοχές, ότι η συνάντηση δεν μπορούσε να είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα, αλλά αποφάσισε να καλέσει τη σημερινή συνάντηση γιατί ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και στη διεθνή κοινότητα αλλά και στον κυπριακό λαό για την απόλυτη δέσμευση του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά και προς εμένα και προς τον κ. Τατάρ ότι ‘δεν πρόκειται να σταματήσω την προσπάθεια΄. Στόχος μας είναι, ο ίδιος ο ΓΓ ανέφερε, να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε στη συνέχεια πως συμφωνήθηκε όπως αμέσως «μετά την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ θα επισκεφθεί την Κύπρο, θα επισκεφθεί τις εγγυήτριες δυνάμεις, θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για τη Διευρυμένη Διάσκεψη».

Η έγνοια του Ερσίν Τατάρ να είναι κι αυτός παρών

Ο κατοχικός ηγέτης επιβεβαίωσε μέσα από τις δηλώσεις του πως η έγνοια του δεν είναι άλλη από τις «εκλογές» στις 19 Οκτωβρίου. Στις δηλώσεις του μετά την τριμερή στη Νέα Υόρκη ανέφερε ότι προγραμματίζεται μια συνάντηση σε μορφή 5+1 πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας πως «θα είμαι κι εγώ εκεί».

Ο Ερσίν Τατάρ έκανε διαδοχικές δηλώσεις μετά τη συνάντηση που κράτησε πάνω κάτω ένα μισάωρο προκειμένου να επαναλαμβάνει τον γνωστό του αμανέ για το Κυπριακό χωρίς να προσθέτει κάτι επί της ουσίας. Εμφανίστηκε θετικός στην πολυμερή (αφού δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό) αλλά ζήτησε όπως γίνει κάπου εγγύτερα για να μην χρειάζεται να γίνει υπερατλαντικό ταξίδι.

Στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι οι δεκαετίες αποτυχημένων διαπραγματεύσεων στη βάση μιας ομοσπονδιακής λύσης απέδειξαν πως «μια τέτοια βάση έχει εξαντληθεί», επιμένοντας αντίθετα σε αυτό που περιέγραψε ως «νέο και ρεαλιστικό όραμα», το οποίο στηρίζεται στην «κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς» των δύο πλευρών.