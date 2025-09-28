Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ επανέλαβε το Σάββατο ότι η μόνη ρεαλιστική προοπτική για το Κυπριακό είναι η λύση δύο κρατών, έπειτα από την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη. Δήλωσε επίσης ότι αναμένεται συνάντηση σε μορφή 5+1 πριν από το τέλος του έτους, στην οποία θα συμμετάσχει.

Μιλώντας στον Τύπο μετά τη συνάντηση, ο κ. Τατάρ ευχαρίστησε τον κ. Γκουτέρες για τη φιλοξενία και το «συνεχές ενδιαφέρον του για το Κυπριακό», παρουσιάζοντας τη συμμετοχή του ως απόδειξη της «ετοιμότητάς του να παραμείνει δεσμευμένος στον διάλογο».

Υποστήριξε ότι οι δεκαετίες αποτυχημένων διαπραγματεύσεων στη βάση μιας ομοσπονδιακής λύσης απέδειξαν πως «μια τέτοια βάση έχει εξαντληθεί», επιμένοντας αντίθετα σε αυτό που περιέγραψε ως «νέο και ρεαλιστικό όραμα», το οποίο στηρίζεται στην «κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς» των δύο πλευρών.

«Η αλλαγή θα έρθει όταν αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού», δήλωσε ο κ. Τατάρ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει ένα μοντέλο διευθέτησης που να αναγνωρίζει δύο κράτη τα οποία θα ζουν «δίπλα-δίπλα ως καλοί γείτονες» κατά την έκφρασή του.

Ο κ. Τατάρ επέκρινε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποίησε «λόγια μισαλλοδοξίας, εχθρότητας και προσβολών» στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατά τον ισχυρισμό του. Κατηγόρησε επίσης την ελληνοκυπριακή ηγεσία για «ανησυχητική ανακολουθία ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις της», αναφερόμενος σε συλλήψεις, «κατάχρηση των μηχανισμών της INTERPOL», απόρριψη βοήθειας κατά την πρόσφατη πυρκαγιά στη Λεμεσό και επενδύσεις σε εξοπλισμούς.

Παράλληλα, ο κ. Τατάρ αναφέρθηκε σε «πρακτικές πρωτοβουλίες συνεργασίας» που πρότεινε με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας, που περιλαμβάνουν προτάσεις για την ενέργεια, τον τουρισμό, το εμπόριο και το περιβάλλον, λόγω της απουσίας όπως ισχυρίστηκε «κοινού εδάφους για επανέναρξη των συνομιλιών».

«Καλώ τις χώρες που ενδιαφέρονται για το κυπριακό ζήτημα να υποστηρίξουν πιο ουσιαστικές και φιλόδοξες πρωτοβουλίες, παροτρύνοντας την ελληνοκυπριακή πλευρά να είναι πιο ανοιχτή», είπε.

Επανέλαβε την έκκλησή του για το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης στη Μια Μηλιά και την Λουρουτζίνα, ώστε να αποσυμφορηθεί το πολυσύχναστο οδόφραγμα στον Άγιο Δομέτιο.

Αναφέρθηκε επίσης σε τέσσερις πρωτοβουλίες που συμφωνήθηκαν τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη, οι οποίες αφορούν πολιτιστική κληρονομιά, τη ρύπανση από μικροπλαστικά, τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

«Αυτές οι δεσμεύσεις αντικατοπτρίζουν την πεποίθησή μου ότι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν πρέπει να παραμείνει συμβολική, αλλά να εξελιχθεί σε ουσιαστικά έργα σε τομείς όπως η ενέργεια, το νερό, το εμπόριο, η διασύνδεση ηλεκτρισμού και ο τουρισμός», είπε.

Ο κ. Τατάρ εξέφρασε την επιθυμία του για νέο γύρο άτυπων συνομιλιών 5+1 πριν από το τέλος του έτους σε μια τοποθεσία που δε θα χρειάζεται ένα μακρύ υπερατλαντικό ταξίδι, ενώ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την προτροπή του προς τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος που μέχρι τώρα αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία.

«Ο τουρκοκυπριακός λαός είναι αποφασισμένος να προχωρήσει με αξιοπρέπεια, ισότητα και πνεύμα συνεργασίας», είπε ο κ. Τατάρ, προσθέτοντας ότι σταθερότητα και ευημερία μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από «ρεαλισμό, αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας».

Εξάλλου σε δηλώσεις του στον παράνομο Μπαϊράκ, ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι προγραμματίζεται μια συνάντηση σε μορφή 5+1 πριν από το τέλος του έτους.

«Θα είμαι κι εγώ εκεί. Υπάρχει μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει. Μπορεί να υπάρξει συνεργασία σε πολλά θέματα. Αυτή η προσπάθεια γίνεται και στις τεχνικές επιτροπές εδώ και 5 χρόνια. Πάντα ήμουν υπέρ της καλής διατήρησης των σχέσεων. Αλλά η άλλη πλευρά προσπάθησε να μην μας λάβει υπόψη», είπε σε δηλώσεις του μετά την τριμερή συνάντηση της Νέας Υόρκης.

Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το σημείο που διακόπηκαν στο Κρανς Μοντανά, είπε ο Ερσίν Τατάρ σημειώνοντας ότι η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς είναι η «αποδοχή της κυρίαρχης ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος».

Αναφέρθηκε στη στήριξη της Τουρκίας και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι η ομιλία του στην ΓΣ του ΟΗΕ και η έκκληση για αναγνώριση του ψευδοκράτους και άρσης των «εμπάργκο» ενισχύουν τους Τ/κ.

Η πολιτική των δύο κρατών να ψηφιστεί από τη «βουλή»

Η «πολιτική της λύσης δύο κρατών» στηρίζεται από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση και θα πρέπει να ψηφιστεί ομόφωνα και στην «βουλή» του ψευδοκράτους, είπε σε διάσκεψη Τύπου στο «Σπίτι της Τουρκίας» στην Νέα Υόρκη, ο Ερσίν Τατάρ, μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης.

Η λύση δύο κρατών, βασισμένη στην ισότητα, είναι ο μόνος δρόμος για τη λύση, πρόσθεσε και ανάφερε ότι δεν “χρειάζεται λύση”, καθώς ο τουρκοκυπριακός «λαός», έχει την πλήρη υποστήριξη του «κράτους του» και της Τουρκικής Δημοκρατίας και προχωρά με ασφάλεια κάτω από την ομπρέλα του «κράτους».

Ανάφερε ακόμα ότι τελείωσαν οι προσπάθειες για εξεύρεση λύσης «υπό την ομπρέλα της ομοσπονδίας» και ότι σημαντική είναι πλέον η συνεργασία. Αναφερόμενος στο άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων κατηγόρησε την ε/κ πλευρά, ισχυριζόμενος ότι δεν κάνει βήματα και δεν συνεργάζεται και φέρνοντας ως παράδειγμα την απόρριψη της προσφοράς για παροχή βοήθειας στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Λεμεσό.

«Η ε/κ πλευρά διατυμπανίζει συνεχώς την ασφάλεια και ειρήνη ενώ η ίδια συνεχίζει να εξοπλίζεται» γεγονός που ενοχλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά, είπε.

