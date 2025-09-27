Το πρώτο που βγήκε από τη σημερινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Ερσίν Τατάρ είναι πως η πολυμερής άτυπη διάσκεψη στο τέλος του χρόνου θα έχει ως στόχο και αντικείμενο την επανέναρξη συνομιλιών στο Κυπριακό.

Καθόλου τυχαίο που κατά τη σύντομη τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη ο Γενικός Γραμματέας δεν έδειξε κάποιο ενδιαφέρον για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης επιλέγοντας να στείλει μηνύματα για τη συνέχεια της διαδικασίας και κυρίως για το ότι στη συνάντηση του Νοεμβρίου θέλει να συζητήσουν επανεκκίνηση των συνομιλιών, όπου όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του θα είναι από εκεί που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε γύρω στις 20:00 (ώρα Κύπρου) και, σε δηλώσεις του αμέσως μετά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες, αν και γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα λόγω των εξελίξεων στις κατεχόμενες περιοχές, αποφάσισε να καλέσει τη σημερινή συνάντηση «γιατί ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και στη διεθνή κοινότητα αλλά και στον κυπριακό λαό για την απόλυτη δέσμευσή του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να σταματήσω την προσπάθεια» και ότι «στόχος μας είναι να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τα όσα άκουσε από τον Αντόνιο Γκουτέρες και ιδιαίτερα την δέσμευσή του στο Κυπριακό και την αποφασιστικότητά του να περάσει η όλη προσπάθεια σε μια νέα φάση με συνομιλίες. Ικανοποιημένος εμφανίστηκε και με το ότι σημείο επανεκκίνησης θα είναι απ’ εκεί που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά το 2017.

Ευθύς μετά τις «εκλογές» στα κατεχόμενα θα επανέλθει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, προκειμένου να προετοιμάσει την πολυμερή διάσκεψη. Θα επισκεφθεί την Κύπρο και τις πρωτεύουσες των τριών εγγυητριών δυνάμεων.

