Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί αύριο για την Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, παρουσιάζοντας συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που προβλέπει τη συμμετοχή κυπριακών εταιρειών στις εργασίες ανοικοδόμησης.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το μνημόσυνο ηρώων της κοινότητας Σαράντι, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το τελευταίο 48ωρο είχε σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με ηγέτες της περιοχής, μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σήμερα τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Αιγύπτιο ομόλογό του, για την πρόσκληση συμμετοχής της Κύπρου στη Σύνοδο, επισημαίνοντας ότι η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανάμεσα σε μόλις 22 προσκεκλημένες χώρες, συνιστά αναγνώριση του ενεργού ρόλου και της αξιοπιστίας της Λευκωσίας στην περιοχή.

«Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο που θα παρουσιάσουμε, το οποίο αφορά την ανοικοδόμηση της Γάζας με τη συμμετοχή κυπριακών εταιρειών, αλλά και τον ρόλο της Κύπρου στα ζητήματα ασφάλειας, όπως προβλέπονται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η πλήρης εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας είναι κρίσιμη για να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία.

Αναφερόμενος στον ανθρωπιστικό ρόλο της Κύπρου, τόνισε ότι η χώρα έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά της να λειτουργεί ως κόμβος σταθερότητας μέσω του διαδρόμου “Αμάλθεια” και της εκκένωσης πολιτών από την περιοχή, ενώ αναμένεται να έχει κομβικό ρόλο στους ελέγχους εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Κέντρου CYCLOPS στη Λάρνακα.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι η Κύπρος, ως κράτος-μέλος της ΕΕ, θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ένωσης σε λιγότερο από 90 ημέρες, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη διπλωματική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ για άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την εξέλιξη «αναμενόμενη και σημαντική», σημειώνοντας ότι στόχος είναι η μόνιμη κατάργηση του περιορισμού. Ανέφερε επίσης ότι στελέχη της Εθνικής Φρουράς θα μεταβούν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εξετάσουν αμυντικό υλικό στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνεργασίας με την αμερικανική κυβέρνηση.

Τέλος, επιβεβαίωσε ότι η αναβάθμιση της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο προχωρεί σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων άμυνας και ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.