Η Κύπρος και η Ελλάδα βρίσκονται ανάμεσα στις χώρες που προσκάλεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στη διεθνή διάσκεψη για τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προσκεκλημένων βρίσκονται επίσης το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, ο Καναδάς, το Κουβέιτ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ισπανία, το Μπαχρέιν και η Ουγγαρία. Πληροφορίες του Axios αναφέρουν ότι πρόσκληση έλαβε και το Ιράν, ενώ το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, θα παραστεί στη διάσκεψη, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του το βράδυ του Σαββάτου. Τη συμμετοχή τους έχουν ήδη επιβεβαιώσει ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η ανακοίνωση της Αιγύπτου

Ο εκπρόσωπος Τύπου της αιγυπτιακής Προεδρίας, πρέσβης Μοχάμεντ Ελ-Σενάουι, δήλωσε ότι η «Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ Σέιχ» θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας, υπό τη συμπροεδρία του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στη σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν ηγέτες από περισσότερες από είκοσι χώρες.

Το Axios αναφέρει ακόμη ότι προσκλήσεις απεστάλησαν σε ηγέτες ή υπουργούς Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Δύο αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσαν στο CNN ότι ο πρόεδρος Τραμπ απηύθυνε πρόσκληση σε παγκόσμιους ηγέτες για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει στην προώθηση διαλόγου και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.