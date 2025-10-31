Η Ιαπωνία θα συνεχίσει να συμβάλλει για μια ειρηνική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, δήλωσε την Παρασκευή ο νέος Πρέσβης της Ιαπωνίας στη Λευκωσία, Σατόσι Ιβασάκι, επιδίδοντας τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Θα ήθελα να επιβεβαιώσω τη θέση της Κυβέρνησης της Ιαπωνίας σχετικά με το Κυπριακό. Η Κυβέρνησή μου θα συνεχίσει να συμβάλλει για μια ειρηνική και βιώσιμη λύση με βάση τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ ως μέλος της G7 και του ΟΗΕ, ώστε ο λαός της Κύπρου να μπορεί να ζει σε ένα ασφαλές περιβάλλον», τόνισε ο Πρέσβης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Κύπρος εκτιμά βαθιά τη θέση αρχών της Ιαπωνίας στο Κυπριακό και την ακλόνητη υποστήριξή της στην κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο.

Επίσης, μίλησε για την εποικοδομητική συμβολή της Ιαπωνίας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά την περίοδο 2023-2024.

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Κύπρος προσβλέπει στη συνεργασία με την Ιαπωνία για την περαιτέρω ενίσχυση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας και στην κοινή συμβολή στην παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι η Κύπρος προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με την Ιαπωνία μέσω της εφαρμογής των υφιστάμενων συμφωνιών και της σύναψης όσων εξετάζονται, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών υπηρεσιών, της αποφυγής διπλής φορολογίας, της ακαδημαϊκής αναγνώρισης και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από την πλευρά του, επιδίδοντας τα διαπιστευτήριά του, ο Ιάπωνας Πρέσβης δήλωσε επίσης ότι, ως ο τέταρτος Πρέσβης της Ιαπωνίας με έδρα την Κύπρο, είναι αποφασισμένος να προωθήσει την διερεύνηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού και των ευκαιριών για περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η πολιτική, η οικονομία, το εμπόριο, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η επιστήμη και η τεχνολογία, καθώς και οι διαπροσωπικές επαφές.

Ο Πρέσβης δήλωσε ότι οι ενεργές ανταλλαγές και επισκέψεις υψηλού επιπέδου μεταξύ αξιωματούχων και από τις δύο Κυβερνήσεις και από Βουλευτές είναι ύψιστης σημασίας.

Τέλος, ευχήθηκε στην Κύπρο κάθε επιτυχία στην εκπλήρωση των καθηκόντων της κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

