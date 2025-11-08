Στο Ισραήλ μεταβαίνει αύριο ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος όπως αποκλειστικά πληροφορείται το philenews. Στο επίκεντρο των συνομιλιών η κυπριακή πρόταση για τη Γάζα, τα ενεργειακά και ο ρόλος της Τουρκίας.

Η επίσκεψη Κωνσταντίνου Κόμπου στο Ισραήλ ήταν αποτέλεσμα έντονων διπλωματικών επαφών το τελευταίο διάστημα και δεν είναι άσχετη με τις εξελίξεις στην περιοχή, ως προς το μέλλον της Γάζας.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews, στο επίκεντρο των συνομιλιών του υπουργού Εξωτερικών στην Ιερουσαλήμ θα βρίσκονται θέματα που αφορούν τη Γάζα και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Κύπρος προς αυτή την κατεύθυνση. Σημειώνεται ότι οι δύο κυβερνήσεις συνεργάζονται στενά στο θέμα της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακα όπου ήδη έχουν σταλεί σημαντικά φορτία μέσω των λιμένων της Κύπρου.

Τα ενεργειακά θα είναι επίσης ένα από τα θέματα που συζητήσει ο Κωνσταντίνος Κόμπος με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκιντεόν Σαάρ.

Ο ρόλος της Τουρκίας στη Γάζα και στην ευρύτερη περιοχή θα είναι επίσης ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν τις συνομιλίες των δύο υπουργών. Ως γνωστό το Ισραήλ έχει εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για την εμπλοκή της Τουρκίας στη Γάζα και το ρόλο που επιδιώκει να παίξει η Άγκυρα κατά την επόμενη ημέρα στη Λωρίδα.

Σημειώνεται επίσης ότι και η Αίγυπτος είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική με την τουρκική παρουσία στη Γάζα. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα η Αίγυπτος διαμήνυσε πως διαφωνεί με τουρκική παρουσία στα σύνορα με τη Γάζα. Το Κάιρο θέλει την τουρκική παρουσία στη Γάζα να περιοριστεί στα θέματα ανοικοδόμησης, αλλά επ’ αυτού υπάρχουν έντονες επιφυλάξεις από την πλευρά των ισραηλινών.

Θα επισκεφθεί και CMCC στο νότιο Ισραήλ

Σημαντική θεωρείται η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου, στο νότιο Ισραήλ και το πολιτικοστρατιωτικό κέντρο συντονισμού, CMCC (Civil-Military Coordination Center).

Οι επαφές του Κωνσταντίνου Κόμπου στο νότιο Ισραήλ σχετίζονται με το πλάνο έξι σημείων για τη Γάζα που ετοίμασε και προωθεί η κυπριακή κυβέρνηση και εντάσσεται στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων προέβλεπε τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης για την παροχή ασφάλειας και επίβλεψη της αποστρατιωτικοποίησης και της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος θα συζητήσει με τους επικεφαλής του CMCC το πως η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορούσε να συνδράμει στην όλη προσπάθεια.

Ποιο είναι το CMCC και ο ρόλος του

Το CMCC προορίζεται να χρησιμεύσει ως κύριος κόμβος συντονισμού για τις προσπάθειες σταθεροποίησης στη Γάζα, παρακολουθώντας την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και διευκολύνοντας την ανθρωπιστική βοήθεια. Η πολυεθνική εγκατάσταση διαθέτει χώρο επιχειρήσεων που επιτρέπει στο προσωπικό να αξιολογεί τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο στη Λωρίδα της Γάζας.

Στις 21 Οκτωβρίου 2025, ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ χαρακτήρισε την CMCC ως «κρίσιμη για τη μετάβαση στην πολιτική διακυβέρνηση στη Γάζα» και δήλωσε ότι η CMCC θα «ενσωματώσει εκπροσώπους από χώρες εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα καθώς θα φτάνουν στο κέντρο συντονισμού» τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να δημιουργούν το Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού αμέσως μετά την παύση των εχθροπραξιών και τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας στις 10 Οκτωβρίου 2025. Το CMCC εγκαινιάστηκε επίσημα στις 17 Οκτωβρίου. Ένα παράλληλο αντίστοιχο του CMCC αναμένεται να συσταθεί στο Ελ-Αρίς της Αιγύπτου με εκπροσώπους από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.