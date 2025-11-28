Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πράξεις και όχι με λόγια, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Κυβέρνησής μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της τελετής απονομής των πράσινων μπερέ στους νέους καταδρομείς, στο Στρατόπεδο «Στέλιου Μαυρομμάτη», στο Σταυροβούνι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «μόνο περηφάνια νιώθουμε για τους νέους καταδρομείς, Περηφάνια για την Εθνική Φρουρά, για τα στελέχη, τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, τους οπλίτες της Εθνικής Φρουράς.

Και αυτό που θέλω να δηλώσω σήμερα, να επαναλάβω για ακόμη μια φορά, είναι ότι πέραν της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής, το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας και είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας με πράξεις και όχι με λόγια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Κυβέρνησής μας.

Ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που χθες εγκρίναμε στο Υπουργικό Συμβούλιο τους συγκεκριμένους εξοπλισμούς στο πλαίσιο του SAFE, που ανέρχεται σχεδόν στο 1,2 δις. Είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο που είμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας έχουν δώσει με την απόφαση να ενταχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία σε αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό που αναβαθμίζουμε τις υποδομές μας στην Πάφο, στη Λεμεσό και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε.

Θέλω να συγχαρώ όλους τους νέους καταδρομείς και να συγχαρώ τους γονείς τους που έκαναν πολύ καλή δουλειά για να βρίσκονται τα παιδιά τους σήμερα εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας περνά πρωτίστως μέσα από την ενίσχυση, την αναβάθμιση του ανθρώπινου της δυναμικού. Και σε αυτή την κατεύθυνση πορευόμαστε».

Ερωτηθείς αν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE θα υπάρχει και ανταλλαγή εκπαίδευσης μάχιμων μονάδων της Εθνικής Φρουράς με άλλες χώρες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το πρόγραμμα «αφορά εξοπλισμούς και υπάρχει μια σημαντική διάσταση. Αφορά εξοπλισμούς και αφορά και κυπριακές εταιρείες που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, ενώ όσον αφορά την ενδεχόμενη αγορά από τρίτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα συμπεριληφθεί στη ρήτρα συμφωνίας η συμμετοχή τουλάχιστον 15% κυπριακών εταιρειών. Υπάρχει μια πολλά υποσχόμενη κυπριακή αμυντική βιομηχανία, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο».

. Μεταρρυθμίσεις

Πρόεδρος Δημοκρατίας: Προχωρούμε με συνεχείς και τολμηρές μεταρρυθμίσεις προς εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των πολιτών

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι χθες υπήρξε μια σημαντική απόφαση για το ανέλεγκτων του Γενικού Εισαγγελέα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχω πει πολλές φορές ότι με πράξεις και όχι με λόγια αλλάζουμε το κράτος του ‘60. Οι μεταρρυθμίσεις είναι μια από τις πέντε βασικές προτεραιότητες αυτής της Κυβέρνησης και το αποδεικνύουμε και με τη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τον φορολογικό μετασχηματισμό, το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, έρχεται και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που η τελευταία έγινε το 1980. Για όλα θα προχωρήσουμε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις γιατί πρέπει να λειτουργούμε με όρους του κράτους του 2025 και όχι με όρους του 1960. Και, επαναλαμβάνω, έχουμε την ξεκάθαρη πολιτική βούληση για να προχωρήσουμε με τολμηρές και συνεχείς μεταρρυθμίσεις».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει και μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υπηρεσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «φυσικά, έχει γίνει μια μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας η οποία εφαρμόζεται τώρα και την αξιολογούμε και έχει προκλήσεις και θα επανέλθουμε ακριβώς για να γίνουν διορθώσεις, όπως για παράδειγμα και για τη μεγάλη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι επί δικής μας Κυβέρνησης που ξεκίνησε η υλοποίηση, αξιολογείται συνεχώς και αμέσως μετά τις Βουλευτικές Εκλογές θα πάμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων με συγκεκριμένες εισηγήσεις για να κάνουμε τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ακόμη πιο αποτελεσματική.

Όλες οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν να εξυπηρετήσουν ένα και μόνο στόχο: την καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε στον χώρο του στρατοπέδου έκθεση φωτογραφίας του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με τίτλο «Η Ιστορία των Καταδρομών στην Κύπρο» που εκτέθηκε για τους σκοπούς της σημερινής μέρας.

Σε δηλώσεις του για την έκθεση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θέλω να συγχαρώ το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για την πρωτοβουλία, για τη συνεργασία με τους Καταδρομείς. Αυτός ο εκθεσιακός χώρος δεν είναι μόνο για να αποδώσουμε τιμή σε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν, που αγωνίστηκαν για να υπάρχει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία και φυσικά πρέπει να διοργανώνουμε τέτοιου είδους εκθέσεις, για να τιμούμε όλους αυτούς που υπερασπίστηκαν τη χώρα μας.

Βλέποντας το μέλλον, βλέποντας τις φωτογραφίες, δύο σημεία μου έρχονται στο μυαλό.

Το πρώτο, οποιοσδήποτε καταδρομέας έρχεται εδώ μετά την ένταξη του στην Εθνική Φρουρά, μετά από αυτές τις φωτογραφίες ενισχύεται ακόμη περισσότερο για να αντέξει το δύσκολο στρατόπεδο των 5-6 μηνών, απολαμβάνοντας σήμερα με περηφάνια αυτή την τελετή παράδοσης του πράσινου μπερέ.

Το δεύτερο, ελπίζω να είναι εφικτό, με πρωτοβουλία του ΓΤΠ και του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να φέρουμε τους μαθητές μας εδώ από όλη την Κύπρο για να δουν την Ιστορία των Καταδρομών, τις θυσίες τους και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα ενισχύσει τα αισθήματα τους ειδικά στους άνδρες, αλλά θέλουμε και τις γυναίκες να υπηρετήσουν στην Εθνική Φρουρά, να υπηρετήσουν στους Καταδρομείς.

Άρα, θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου. Δεν είναι απλώς ένας εκθεσιακός χώρος, είναι τα μηνύματα που στέλνει και για το παρελθόν για να το τιμήσουμε αλλά πολύ περισσότερο για το μέλλον και την ανάγκη να ενισχύσουμε την Εθνική μας Φρουρά».

Ακολούθως, η Διοίκηση του Στρατοπέδου έδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναμνηστικά δώρα.

Αποδεχόμενος τα δώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «πρόσφατα είδαμε στον Τύπο μια φωτογραφία με ένα καταδρομέα στην Αίγυπτο με την κυπριακή σημαία και μόνο περηφάνια νιώσαμε.

Όταν ήμουν Υπουργός Εξωτερικών και επισκεπτόμουν τα γειτονικά κράτη, ειδικότερα την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Ισραήλ, ένιωθα τεράστια περηφάνια όταν μου έκαναν αναφορά στα στελέχη της Εθνικής Φρουράς και είμαι σίγουρος ότι αυτά τα σχόλια προέρχονταν από συνάδελφους σας στα γειτονικά κράτη. Για αυτό είμαστε περήφανοι, για αυτό η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας ξεκινά πάντα από τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς».