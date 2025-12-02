Οι προκλήσεις και ευκαιρίες για την προάσπιση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ στην Ευρώπη και πέραν αυτής, είναι το θέμα συζήτησης ανάμεσα στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και την πρόεδρο της κυπριακής βουλής και των αρχηγών ή εκπροσώπων των κυπριακών κομμάτων.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα μαζί με τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που βρίσκονται στην Κύπρο ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επισκεφθούν σήμερα τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στις 8.40 το πρωί η Πρόεδρος του ΕΚ θα βρίσκεται στη Βουλή όπου θα την υποδεχθεί η Αννίτα Δημητρίου. Στη συνέχεια οι επικεφαλής των νομοθετικών σωμάτων της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο γραφείο της ΠτΒ, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες στην παρουσία αντιπροσωπειών.

Γύρω στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μέτσολα-Δημητρίου με αρχηγούς ή εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή. Θα προηγηθούν εισαγωγικές τοποθετήσεις από τις δύο προέδρους και εν συνεχεία θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων για τις «Προκλήσεις και ευκαιρίες για την προάσπιση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ στην Ευρώπη και πέραν αυτής».

Ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων

Όπως σε ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, το θέμα συζήτησης που έχει επιλεγεί ενέχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, προκλήσεων για την παγκόσμια ασφάλεια και συστηματικής αμφισβήτησης των θεμελιωδών αξιών του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

«Η συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η άνοδος ακραίων και ριζοσπαστικών ιδεολογιών, η αύξηση των υβριδικών απειλών και η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης υπενθυμίζουν πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη και αναδεικνύουν την ανάγκη συλλογικής, αποφασιστικής και συντονισμένης δράσης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων», σημειώνεται.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, προστίθεται, έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνει, επιδιώκει, μέσω της παρούσας Διάσκεψης και της συνολικής συνεισφοράς της στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας, να αναδείξει την προστιθέμενη αξία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας προς επίτευξη της αναγκαίας ενότητας και συναίνεσης στους κόλπους της ΕΕ για μια Ευρώπη πιο ισχυρή και αποφασιστική στην προάσπιση των θεμελιωδών αρχών και αξιών της, τόσο εντός όσο και πέραν των συνόρων της», αναφέρεται.

Αναφέρεται ακόμα ότι η παρούσα Διάσκεψη παρέχει ένα σημαντικό βήμα για μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά στις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της θωράκισης και περαιτέρω εδραίωσης της δημοκρατίας, της ειρήνης και του κράτους δικαίου στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Διάλογος με μαθητές για τα Χριστούγεννα στην Ευρώπη

Λίγο μετά τις 10.30 η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα συναντηθούν και θα συνομιλήσουν με μαθητές της τεχνικής σχολής Λάρνακας. Ο διάλογος αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Χριστούγεννα στην Ευρώπη-2025».

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν, εκτός από τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Ρομπέρτα Μέτσολα, οι Κωνσταντίνος Κόμπος και Μαριλένα Ραουνά.