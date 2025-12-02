Ενισχυτική και όχι τροχοπέδη των όποιων προσπαθειών στο Κυπριακό θα είναι η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα όσα τόνισαν χθες βράδυ Ρομπέρτα Μέτσολα και Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου τόνισε πως η Προεδρία μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για το Κυπριακό και τις συνομιλίες, ενώ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι θα προκληθούν Ερντογάν και Φιντάν να έρθουν στο νησί για να συμμετέχουν σε εργασίες συνόδων της ΕΕ.

Έναν ακριβώς μήνα πριν από την έναρξη της δεύτερης Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στη Λευκωσία η καθιερωμένη κοινή συνεδρία ανάμεσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια συνεδρία η οποία ήταν υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Προέδρου της Ευρωβουλής.

Ηχηρά μηνύματα για το Κυπριακό

Στη δήλωσή της μετά το πέρας της κοινής συνεδρίας, η Ρομπέρτα Μέτσολα αναφέρθηκε και στο Κυπριακό διαμηνύοντας ότι η Κύπρος μπορεί να βασίζεται στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας πως το Κυπριακό είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό ζήτημα. Και πρόσθεσε: «Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πάντα στο πλευρό σας για ένα ενιαίο κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και βασισμένη στις κοινές μας αξίες και στο δίκαιο της ΕΕ. Και ελπίζω επίσης ότι η Κυπριακή Προεδρία μπορεί να δράσει και να χρησιμεύσει ως επιταχυντής σε αυτό».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μπορεί στις δικές του τοποθετήσεις να μην έκανε οποιαδήποτε αναφορά στο Κυπριακό, πλην όμως έστειλε το δικό του μήνυμα το οποίο απευθυνόταν προς την Άγκυρα. Είπε συγκεκριμένα:

«Η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κυπριακή Προεδρία είναι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπώντας όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά θα προσεγγίσουμε και τα θέματα της Τουρκίας όπως ακριβώς προσεγγίζονται όλες οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Υπάρχει η εθνική διάσταση που έχετε αναφέρει. Θέλω να επαναλάβω ότι είμαστε έτοιμοι να προσκαλέσουμε και τον Τούρκο Πρόεδρο να παραστεί σε Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει στην Κύπρο στις 23 – 24 Απριλίου. Είμαστε έτοιμοι να καλέσουμε και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών να συμμετάσχει στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών που θα γίνει κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Εναπόκειται στην Τουρκία κατά πόσο επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτές τις συνόδους που -επαναλαμβάνω- θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Οι στόχοι της Κυπριακής Προεδρίας

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδεχόμενος την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, αναφέρθηκε στους δύο βασικούς στόχους που έχει θέσει η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ:

«Ο πρώτος αφορά στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και, όταν αναφέρομαι στην στρατηγική αυτονομία, συμπεριλαμβάνω όλους τους φακέλους που θα παραλάβουμε από τη Δανική Προεδρία: ανταγωνιστικότητα, άμυνα και ασφάλεια, μετανάστευση, Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, στέγαση κ.λπ.

Ο δεύτερος στόχος αφορά στο να φέρουμε πιο κοντά την ΕΕ με την περιοχή μας· πρόκειται για περιοχή με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία και χρειαζόμαστε χειροπιαστά αποτελέσματα, ουσιαστική πρόοδο προς την ενίσχυση των σχέσεών μας με την περιοχή.»

Στην τοποθέτησή του, αργότερα, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, ο ΠτΔ, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως μια αυτόνομη Ευρώπη σημαίνει επίσης μια Ευρώπη που χτίζει γέφυρες, που προσεγγίζει στρατηγικούς της εταίρους μέσα από εταιρικές σχέσεις και συνεργασίες, μια Ευρώπη εξωστρεφή που με αυτοπεποίθηση έχει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις ως παγκόσμιος δρώντας.

Συνέχισε λέγοντας: «Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σημαντικό να έχει μια προσέγγιση 360 μοιρών, που εμβαθύνει τις σχέσεις της με τη νότια γειτονία και με βασικούς περιφερειακούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Και η ουσιαστική ενδυνάμωση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη της ευρύτερης Μέσης Ανατολής μέσα από τη σύναψη και συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με την Ινδία, με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες του Κόλπου, είναι εξαιρετικής σημασίας».

Μίλησε για την ηγετική προσωπικότητα Χριστοδουλίδη

Με ιδιαίτερη θέρμη τοποθετήθηκε η Ρομπέρτα Μέτσολα για τη συμβολή του Νίκου Χριστοδουλίδη τόσο σε ευρωπαϊκά, όσο και σε περιφερειακά ζητήματα. Σημείωσε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια στιγμή ραγδαίων αλλαγών και σε μια στιγμή αυξανόμενων προσδοκιών από τους πολίτες. Ενώ υπογράμμισε και τα εξής:

«Με την ηγεσία σας [στο τιμόνι], θα μπορέσουμε να δούμε τι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, καθώς η Κύπρος έχει δείξει πραγματικά πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τόσους πολλούς ανθρώπους στη Μέση Ανατολή όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, και είναι ένα μοντέλο που πρέπει να επαινούμε, να εξετάζουμε και να το μιμηθούμε. Νομίζω ότι οι επόμενοι έξι μήνες θα σημάνουν μια ανανεωμένη δέσμευση για την εξεύρεση κοινού εδάφους. Σίγουρα θα είμαστε ο σύμμαχος και ο εταίρος της Κύπρου, όπως είμαστε πάντα, στο Συμβούλιο, προκειμένου να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Και αυτό ισχύει, φυσικά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οποιαδήποτε βήματα προς μια ενωμένη Κύπρο, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Για εντυπωσιακή συνεργασία μίλησε η Μέτσολα

Της κοινής συνεδρίας του κυπριακού Υπουργικού Συμβουλίου με την ηγεσία των πολιτικών ομάδων του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προηγήθηκε κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τη Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου απαντώντας στο καλωσόρισμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη, στάθηκε στα όσα προηγήθηκαν: «Η προεργασία, όχι μόνο για τη σημερινή συνάντηση, αλλά και για την Προεδρία σας, σε συνεργασία με το επιτελείο σας, είναι εντυπωσιακή». Σημειώνοντας παράλληλα ότι το Ευρωκοινοβούλιο συμμερίζεται πολλούς από τους στόχους που έθεσε η Κυπριακή Προεδρία.

Η Ρ. Μέτσολα, αναφερόμενη στον όγκο εργασίας που θα έχουν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημείωσε πως «υπάρχουν πέραν των 250 ανοικτών νομοθετικών φακέλων, μεταξύ των οποίων και φάκελοι που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση, του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, της νομοθεσίας για το κλίμα, του ψηφιακού κανονιστικού πλαισίου, καθώς και της απλοποίησης, την οποία το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα».

Το καλωσόρισμα του Νίκου Χριστοδουλίδη

Καλωσορίζοντας την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και την ομάδα της, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στους δύο βασικούς στόχους της κυπριακής Προεδρίας, που είναι η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και το να φέρει την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή της Κύπρου.

Μετά την κοινή συνεδρία και τις δηλώσεις των δύο προέδρων, οι αντιπροσωπείες μετέβησαν στην αίθουσα Καστελιώτισσα, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραχώρησε δείπνο προς τιμή της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και της ομάδας της.

Στην πρόποσή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλωσόρισε τους φιλοξενούμενούς του «στην καρδιά της τελευταίας διαιρεμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης, στη νοτιοανατολική γωνία της Ένωσής μας. Σε έναν χώρο, όπου η κυπριακή ιστορία, η μνήμη και η ταυτότητα είναι χαραγμένες σε κάθε πέτρα. Ένα νησί στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, χτίζοντας γέφυρες μεταξύ λαών και πολιτισμών, μεταξύ κόσμων. Μια ευρωπαϊκή χώρα στέκεται περήφανα ως ο φάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξωστρεφής, σταθερή και ανθεκτική. Έτοιμη να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Έτοιμη, Στοχευμένη και Δεσμευμένη να προωθήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα».