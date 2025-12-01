Στόχος μας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας είναι να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και να φέρουμε την Ένωση πιο κοντά στην περιοχή, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καλωσορίζοντας την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το απόγευμα της Δευτέρας.

Στις σύντομες αναφορές του κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει σε ένα μήνα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «η οποία για ένα μικρό κράτος μέλος αποτελεί εθνική αποστολή».

«Έχουμε δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όταν λέω στρατηγική αυτονομία, εννοώ όλους τους αγώνες που θα δώσουμε σε θέματα επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας, άμυνας και ασφάλειας, μετανάστευσης, ΠΔΠ, στέγασης κ.λπ.», συνέχισε.

Πρόσθεσε ότι ο δεύτερος στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πιο κοντά στην περιοχή, «αυτή την περιοχή με τη μεγαλύτερη πολιτική σημασία, και πρέπει να δούμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, ουσιαστική πρόοδο προς την ενίσχυση των σχέσεών μας με την περιοχή».

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να έχουμε μια επιτυχημένη προεδρία, πρέπει να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπάρχει σαφής πολιτική βούληση για συνεργασία προκειμένου να έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Σας καλωσορίζω λοιπόν και πάλι στην Κύπρο, αυτή τη φορά μαζί με τη Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ, και ανυπομονώ για τις συζητήσεις μας σχετικά με τον τρόπο συντονισμού, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσφέρουμε πολύ περισσότερα στους Ευρωπαίους πολίτες», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η κ. Μέτσολα είπε ότι είναι χαρά και τιμή της να βρίσκεται και πάλι στην Κύπρο, αυτή τη φορά συνοδευόμενη από τη Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ, η οποία συγκεντρώνει όλους τους ηγέτες των πολιτικών ομάδων.

«Έχουμε οκτώ πολιτικές ομάδες εδώ για να συζητήσουμε τους επόμενους έξι μήνες. Είναι παράδοση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επισκέπτεται τη χώρα της προεδρίας αρκετά νωρίτερα από την έναρξη της θητείας της, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε δυναμικά», συνέχισε.

«Ο φόρτος εργασίας που θα έχουμε είναι πολύ μεγάλος. Θα έλεγα ότι έχουμε αναπτύξει νομοθετική ταχύτητα όσον αφορά τον αριθμό των φακέλων που βρίσκονται ανοιχτοί στο τραπέζι. Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία μας δείχνουν ότι έχουμε πάνω από 250 ανοιχτά νομοθετικά θέματα, μεταξύ των οποίων και θέματα που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση, του Πολυετούς Οικονομικού Πλαισίου, της νομοθεσίας για το κλίμα, της ψηφιακής νομοθεσίας και της απλοποίησης, τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη, και τα οποία απαιτούν στο σύνολό τους τη συνεισφορά μας, την εξεύρεση πλειοψηφιών στο Κοινοβούλιο, αλλά και αυτή της ομάδας των Υπουργών σας, εσάς τον ίδιο, με επικεφαλής εσάς», σημείωσε περαιτέρω.

«Το περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Η προετοιμασία, όχι μόνο για αυτή τη συνάντηση, αλλά και για την προεδρία σας, σε συνεργασία με το υπουργικό σας συμβούλιο, ήταν εντυπωσιακή. Επομένως, καθώς σας γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό, μπορούμε μόνο να πούμε ότι όχι μόνο θα είμαστε συνεργάτες σας, αλλά ότι μοιραζόμαστε πολλούς από τους στόχους σας και ότι οι συνάδελφοί μας στο Κοινοβούλιο ανυπομονούν να συνεργαστούν μαζί σας και με την ομάδα σας», κατέληξε.

ΚΥΠΕ