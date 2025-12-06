Ο Τουφάν Έρχιουρμαν άδραξε την ευκαιρία και με την πρώτη του συνάντηση με την Μαρία Άνχελα Ολγκίν της έβαλε μπροστά της τους όρους του στο Κυπριακό. Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών εγκαινίασε χθες κύκλο επαφών σε Κύπρο και τις τρεις εγγυήτριες με ζητούμενο μια συμφωνία των πέντε μερών για σύγκληση μιας νέας άτυπης πενταμερούς όπως είχε ζητήσει ο Αντόνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση στα κατεχόμενα, που κράτησε μία ώρα, αναλώθηκε στην αρχή για στο θέμα της συμφόρησης στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου. Σήμερα η Ολγκίν θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο Έρχιουρμαν ανέφερε ότι παρουσίασε αναλυτικά την πρότασή του από τέσσερα σημεία, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους οδήγησαν σ’ αυτή την πρόταση. Επίσης παρουσίασε το πακέτο δέκα σημείων που είχε θέσει και στη δική του συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ολγκίν και Έρχιουρμαν αξιολόγησαν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί στις άτυπης της Γενεύης κα της Νέας Υόρκης.

Ανάλωσε χρόνο για τον Άγιο Δομέτιο

Η συνάντηση, κατά τον Ερχιουρμάν, ήταν παραγωγική και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σε λεπτομέρεια τα σημεία διέλευσης, και συγκεκριμένα στη Μια Μηλιά, την Λουρουτζίνα και το Πυρόϊ, καθώς και την τοποθέτηση ηλιακών πάνελ στη νεκρή ζώνη με την υποστήριξη της ΕΕ.

Ανέφερε ότι στην αρχή της συνάντησης με την κ. Ολγκίν έπρεπε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην σοβαρή συμφόρηση που υπάρχει στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, λόγω και των έργων που ξεκίνησαν για την κατασκευή τρίτης λωρίδας στην νεκρή ζώνη, κάτι που – όπως είπε – είχαν προβλέψει.

Σημείωσε περαιτέρω πως ένα από τα 10 σημεία του πακέτου που είχε προτείνει στην πρώτη του συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ήταν η συνεχής στελέχωση τριών κουβούκλιων στο ε/κ σημείο ελέγχου ώστε τα πιθανά προβλήματα να ξεπεραστούν πολύ πιο εύκολα.

Τα φορτώνει στην ε/κ πλευρά

Από τα όσα ο Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε είναι εμφανές ότι θέλει να φορτώσει την ευθύνη στην ελληνοκυπριακή πλευρά και τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για το κυκλοφοριακό κομφούζιο που σημειώνεται στον Άγιο Δομέτιο. Είπε επίσης ότι ο εκπρόσωπός του, Μεχμέτ Ντανά και ο «διευθυντής του γραφείου του», Μουσταφά Έργκιουβεν, μετέβησαν αυτοπροσώπως στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, είδαν την κατάσταση επιτόπου, διαπίστωσαν ότι δεν λειτουργούν με αποδοτικό τρόπο τα κουβούκλια στο ε/κ σημείο ελέγχου, επικοινώνησαν με τα ΗΕ, ενώ ζήτησε από τον κ. Ντανά να επικοινωνήσει με τον ε/κ διαπραγματευτή, Μενέλαο Μενελάου, στον οποίο – είπε – μετέφερε γι’ άλλη μια φορά το αίτημα της τ/κ πλευράς.

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα, ανέφερε ο Έρχιουρμαν, είναι πολύ απλή, σημειώνοντας ωστόσο ότι «σίγουρα δεν θα λύσει πλήρως το πρόβλημα της κυκλοφορίας». Ωστόσο, πρόσθεσε, εάν η εισήγησή τους γινόταν αποδεκτή όταν έγινε, σήμερα δεν θα υπήρχε τόσο σοβαρό πρόβλημα στον Άγιο Δομέτιο.

Προέχει η σύσφιξη σχέσεων

Για τον Τουρκοκύπριο ηγέτη αυτό που φαίνεται να προέχει δεν είναι η επανέναρξη των συνομιλιών αλλά τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Και συνέχισε της δηλώσεις για το θέμα του οδοφράγματος επιμένοντας ότι η ευθύνη βρίσκεται στην ελληνοκυπριακή πλευρά και την ανεπαρκή στελέχωση.

Περαιτέρω ο Έρχιουρμαν ανέφερε πως κατά τη συνομιλία του με την κ. Ολγκίν της εξέφρασε την πρόθεσή του, εφόσον χρειαστεί, να έχουν και νέα συνάντηση πριν από τις 11 Δεκεμβρίου οπόταν θα βρεθούν μαζί οι τρεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Ζήτησε στήριξη του κόσμου στην προσπάθεια των ηγετών

Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία ‘Ανχελα Ολγκίν, δήλωσε ότι προσβλέπει σε μια παραγωγική συζήτηση με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε δηλώσεις, στα κατεχόμενα, μετά την συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, η Ολγκίν δήλωσε χαρούμενη που επιστρέφει στο νησί. Είπε ότι συνεχάρη τον κ. Έρχιουρμαν που ανέλαβε ως ηγέτης της τ/κ κοινότητας και χαρακτήρισε τη συζήτηση χρήσιμη.

«Χαίρομαι που θα φιλοξενήσω την επόμενη εβδομάδα τη συνάντηση των δύο ηγετών. Και επιδιώκω να είναι μια πολύ παραγωγική και πολύ συγκεκριμένη συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών και εμού», τόνισε.

Είπε ότι πριν λίγες εβδομάδες ήταν στο Αμάν της Ιορδανίας όπου είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τους νέους (μέλη της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία). Εξέφρασε την ελπίδα ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια των ηγετών και οι ηγέτες, με τη σειρά τους, να φέρουν αποτελέσματα. Κατέληξε τονίζοντας πως «αυτό είναι το μήνυμά μου και ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή και παραγωγική εβδομάδα».

Επιμένει να βάζει προσκόμματα για νέα άτυπη 5+1

Για τον Τουφάν Ερχιουρμάν η χθεσινή συνάντηση ήταν μια ευκαιρία για να ανοίξει την βεντάλια των αντιδράσεών του για νόμιμες ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ την ίδια ώρα επέμεινε να βάζει προσκόμματα για μια νέα άτυπη συνάντηση 5+1, την οποία είχε ζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο Ιούλιο.

Ως γνωστό ο Αντόνιο Γκουτέρες είχε εξαγγείλει πως μια νέα συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και των εκπροσώπων των τριών εγγυητριών δυνάμεων θα πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του χρόνου. Κάτι που εκ των πραγμάτων φαίνεται δύσκολο. Η πιθανότητα μιας νέας άτυπης συνάντηση 5+1 θα διαφανεί μετά την ολοκλήρωση των επαφών της Ολγκίν και σε Αθήνα, Άγκυρα και Λονδίνο.

Ερωτηθείς εάν συζητήθηκε καθόλου το θέμα της επόμενης άτυπης συνάντησης 5+1, είπε ότι δεν το συζήτησαν σε λεπτομέρεια. Έχει θέσει μια θέση αρχής γι’ αυτό, δήλωσε. «Ας επιλύσουμε κάποια ζητήματα στη Λευκωσία, να είμαστε σίγουροι, και σε μια συνάντηση σε άλλη χώρα, στην οποία θα παραστεί ο ΓΓ του ΟΗΕ και οι εγγυήτριες δυνάμεις, να μπορέσουμε να στείλουμε θετικά μηνύματα σε όλους και να πούμε: ‘Λύσαμε αυτά και εκείνα τα προβλήματα’ κι αυτό θα συμβάλλει στη δημιουργία θετικής ατμόσφαιρας». Επανέλαβε στην κ. Ολγκίν, είπε, πως για να είναι αποτελεσματική μια συνάντηση 5+1, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες στη Λευκωσία, να βρεθούν λύσεις και στη συνέχεια να προχωρήσουμε ανάλογα.

Ερωτηθείς εάν το θέμα των εγγυήσεων ανέκυψε στην συνάντηση με την κ. Ολγκίν, ο Τουφάν Έρχιουρμαν απάντησε ότι συζήτησαν πολλά πράγματα στο πλαίσιο αυτών που ανέφερε. Πρόσθεσε ότι αποθαρρύνει την συζήτηση δημόσια μέσω των ΜΜΕ θεμάτων που θα έπρεπε να συζητηθούν στο τραπέζι των συνομιλιών, ή αν είναι επείγοντα να συζητηθούν τηλεφωνικά, αλλά – είπε – όταν αισθάνεται ότι είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε κάτι, θα το κάνει.

Έφερε ως παράδειγμα την συμφωνία με τον Λίβανο για την ΑΟΖ, λέγοντας ότι μπορεί να μην είναι αντικείμενο της συνάντησης αλλά θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να την σχολιάσει.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά της κ. Ολγκίν σε στήριξη των πολιτών προς τους ηγέτες, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι η υποστήριξη του κόσμου στη διαδικασία είναι σημαντική και γι’ αυτό προσπαθεί ό ίδιος να μοιράζεται με την κοινή γνώμη αυτή την διαδικασία με διαφανή τρόπο.