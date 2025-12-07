Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ συνεδρίασαν εκτάκτως και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη σχέση του κόμματος με την κυβέρνηση, έπειτα από τον πρόσφατο ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αποφασίστηκε να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, να κανονίσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σκοπός της συνάντησης θα είναι η επαναξιολόγηση της σχέσης της ΕΔΕΚ με την κυβέρνηση, χωρίς αυτή η συζήτηση να σχετίζεται με την αριθμητική συμμετοχή του κόμματος στην κυβέρνηση.