Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Διαφθοράς 2025, η Ειδική Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ (OSCE PA) για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Αντιπρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου (Κύπρος), εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Διαφθοράς, οφείλουμε να εστιάσουμε στο πόσο άμεσα καταστρέφει η διαφθορά τις κοινωνίες και πόσο βαθιά επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων. Η σημερινή ημέρα μάς υπενθυμίζει ότι οι τίμιοι πολίτες είναι εκείνοι που πληρώνουν τελικά το τίμημα για τις πράξεις διαφθοράς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το παγκόσμιο κόστος της διαφθοράς υπερβαίνει τα 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, περίπου το 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει ότι επιχειρήσεις και ιδιώτες καταβάλλουν πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε δωροδοκίες κάθε χρόνο. Αυτά τα ποσά αντιπροσωπεύουν πόρους που έχουν κλαπεί από το δημόσιο από διεφθαρμένους δράστες.

Η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει τη συλλογική μας ευθύνη να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά σε όλες της τις μορφές, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο. Ως μέλη κοινοβουλίων και φορείς χάραξης πολιτικής, ο ρόλος μας είναι καθοριστικός. Οι ευθύνες μας υπερβαίνουν τη θέσπιση νόμων. Έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των νόμων που ψηφίζουμε. Οι θεσμοί οι οποίοι εντέλλονται να πατάξουν τη διαφθορά, μαζί και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να ενισχυθούν και να στηριχθούν, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν, να διερευνούν και να καταπολεμούν τη διαφθορά. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού. Οι δε κυβερνήσεις επιβάλλεται να διασφαλίζουν ότι οι Θεσμοί που έχουν άμεσο ρόλο να διαδραματίσουν σε θέματα πάταξης της διαφθοράς, στελεχώνονται από τα κατάλληλα πρόσωπα.

Καμιά χώρα δεν είναι άτρωτη στη διαφθορά. Εύρωστες ή αδύνατες οικονομικά χώρες, όλες, είναι ευάλωτες σε φαινόμενα διαφθοράς. Οι ισχυρότερες δικλίδες ασφαλείας απέναντι στη διαφθορά είναι η λογοδοσία, η διαφάνεια, οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί εποπτείας, μια ισχυρή και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο και προπάντων η πολιτική βούληση.

Με συγκλόνισαν οι πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς στην ΕΕ και στο Κίεβο. Ως Ειδική Εκπρόσωπος της OSCE PA για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ενθαρρύνω όλους τους θεσμούς που εμπλέκονται στον αγώνα πάταξης της διαφθοράς να πράττουν με γνώμονα την θωράκιση του Κράτους Δικαίου.

Στην Ετήσια Σύνοδο της OSCE PA στο Πόρτο, παρουσίασα ένα ψήφισμα για «Αντιμετώπιση της Διασύνδεσης μεταξύ Διαφθοράς, Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας», το οποίο έτυχε ευρείας υποστήριξης και υιοθετήθηκε ως μέρος της Διακήρυξης του Πόρτο. Η υιοθέτησή του καταδεικνύει την ενότητα και την αποφασιστικότητα εντός των κρατών μελών της Κ.Σ ΟΑΣΕ να αντιμετωπιστεί η διαφθορά.

Τη φετινή Διεθνή Ημέρα Κατά της Διαφθοράς, ας επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα. Ας ενισχύσουμε την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά όχι απλώς ως ένα νομικό ή πολιτικό ζήτημα, αλλά ως ηθική επιταγή. Με αποφασιστική δράση και συλλογική προσπάθεια, μπορούμε να οικοδομήσουμε πιο δίκαιες κοινωνίες απαλλαγμένες από φαινόμενα διαφθοράς».