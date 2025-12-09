Το ζήτημα της Συρίας ανέδειξε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν παρουσιάζοντάς την ως χώρα που βρίσκεται σε πορεία «αναγέννησης» και συνδέοντάς της με το Αζερμπαϊτζάν και το ψευδοκράτος.

Σε εκδήλωση του κόμματός του ΑΚΡ με τίτλο «δυνατή Τουρκία για την ανθρωπότητα», ο κ. Ερντογάν ευχήθηκε «ο Θεός να μας επιτρέψει το συντομότερο να δούμε τη Συρία και τον συριακό λαό να λαμβάνουν το χαρμόσυνο μήνυμα». «Ακριβώς δίπλα μας, τυπικά όπως το Αζερμπαϊτζάν και όπως η τδβκ, ένα αδελφικό κράτος… αναγεννάται από τις στάχτες του», είπε, αναφερόμενος στη Συρία και εντάσσοντάς την στη ρητορική περί «αδελφικών κρατών» και «κοινής γλώσσας» που χρησιμοποιεί συχνά η τουρκική κυβέρνηση σε ιδεολογικό επίπεδο.

Ο κ. Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία «με καθαρή συνείδηση και με το κεφάλι ψηλά» παρακολουθεί αυτήν τη «μεγαλοπρεπή αναγέννηση», κάνοντας λόγο για «δάκρυα χαράς» και για «δικαίωση της αδελφοσύνης και της γειτονίας».

Παράλληλα, συνέδεσε τις εξελίξεις στη Συρία με την συμφωνία της 10ης Μαρτίου (sharaa–abdi), σημειώνοντας ότι η πλήρης και καλόπιστη εφαρμογή της θα υπερπηδήσει ένα σημαντικό σκόπελο και «θα ανατρέψει τα σχέδια των δυνάμεων που επενδύουν σε μια ασταθή και διαιρεμένη Συρία».

ΚΥΠΕ