Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιχειρεί να ασκήσει πίεση προς δύο κατευθύνσεις όσον αφορά τα ευρωτουρκικά και το Κυπριακό. Η πρώτη στοχεύει την ίδια την Τουρκία και η δεύτερη εκείνους που επιδιώκουν πρόοδο στα ευρωτουρκικά με τρόπο που εξυπηρετεί πρωτίστως την τουρκική ατζέντα.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έφερε εκ νέου στην ατζέντα το θέμα του ΝΑΤΟ και της πιθανής ένταξης της Κύπρου στο πρόγραμμα «Συνεταιρισμός για την Ειρήνη». Ανέφερε ότι θα μπορούσε να υπάρξει «μια σταδιακή προσέγγιση με βήματα από την πλευρά της Τουρκίας για την ένταξη της Κύπρου στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη (PfP), με παράλληλα θετικά βήματα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, πάντα σε συνδυασμό με την επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου».

Κυβερνητικοί κύκλοι ανέφεραν στον «Φ» ότι η τοποθέτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στοχεύει την Άγκυρα και τους Ευρωπαίους εταίρους που επιδιώκουν να προχωρήσουν τα ευρωτουρκικά. Το μήνυμα της Λευκωσίας είναι ότι οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας μπορούν να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο, εάν υπάρξουν χειρονομίες από την Άγκυρα τόσο προς την κατεύθυνση του Κυπριακού όσο και προς την αναβάθμιση των σχέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας και ΝΑΤΟ.

Η συγκεκριμένη πρόταση, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, έχει ήδη συζητηθεί τόσο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε όσο και με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, δύο υπέρμαχους της βελτίωσης των ευρωτουρκικών.

Για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η ένταξη της Κύπρου στη βορειοατλαντική συμμαχία είναι μια «φυσική εξέλιξη», που δεν έχει συμβεί λόγω «πολιτικών συνθηκών».

Το δημοσίευμα του Politico σημειώνει ταυτόχρονα ότι διπλωμάτες στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ εκφράζουν ανησυχία ότι η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία θα επιδεινώσει τις εντάσεις με την Τουρκία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ένωση προσπαθεί να ενισχύσει την άμυνά της και στοχεύει σε στενότερη στρατιωτική συνεργασία με την Άγκυρα.

Στις Βρυξέλλες έχει διαμορφωθεί η γενική αντίληψη ότι η Κύπρος και η Ελλάδα, σε αντίθεση με το κλίμα σε αρκετά μέλη της ΕΕ, μπλοκάρουν την Τουρκία από τη συμμετοχή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη».

Αντίθετη είναι η άποψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος σημείωσε ότι «είναι η ίδια η Τουρκία που αποκλείστηκε» από το πρόγραμμα SAFE, επειδή δεν κατέληξε σε συμφωνία με την ΕΕ. «Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη συμμετοχή στο SAFE, όπως και στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ. Δεν είναι à la carte», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην επικείμενη Προεδρία της ΕΕ που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η χώρα του έχει πλήρη επίγνωση του θεσμικού της ρόλου και ότι είναι έτοιμος να προσκαλέσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 23-24 Απριλίου.

Αν και η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, προτίθεται να θέσει την άμυνα, την ασφάλεια και τον πόλεμο στην Ουκρανία στην κορυφή της ατζέντας της Προεδρίας της. Ένα βασικό ζήτημα θα είναι η διαμόρφωση της απάντησης της ΕΕ στο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μια προσπάθεια που ο Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε «όχι τέλεια, αλλά σημαντική, καθώς υπάρχει μια πρόταση στο τραπέζι».

Όσον αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη σημερινή του συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, σημειώνοντας: «Από τη μία πλευρά, πρέπει να επιβεβαιώσουμε τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν μέχρι το 2017 και, από την άλλη, να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις. Εάν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, πιστεύω ότι είναι δυνατή η επίλυση του Κυπριακού».

Στις δηλώσεις του στο Politico, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε επίσης ότι η Κύπρος στοχεύει να ενταχθεί στη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν το επόμενο έτος. «Ο στόχος είναι να είμαστε τεχνικά έτοιμοι μέχρι το τέλος του έτους και στη συνέχεια η Επιτροπή να υποβάλει σύσταση στα κράτη μέλη το 2026». Ως προς τις ανησυχίες που κατά διαστήματα έχουν εκφραστεί, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι «η ελεύθερη κυκλοφορία των Τουρκοκυπρίων συμπολιτών μας πέρα από τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός δεν θα επηρεαστεί με κανέναν τρόπο».