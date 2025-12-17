Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε την Τρίτη τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τεχεράνη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρεμβατική διατύπωση που αφορά την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου Οι αξιωματούχοι της Κύπρου προέβησαν στις εν λόγω δηλώσεις σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από κοινού με τους ομολόγους τους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Μοχάμαντ Αλιμπέκ, Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών και Γενικός Διευθυντής για τον Περσικό Κόλπο στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, συναντήθηκε με τον Κύπριο Πρέσβη Πέτρο Νακούζη και του μετέφερε επισήμως την έντονη διαμαρτυρία του Ιράν, επιδίδοντας γραπτή ρηματική διακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αλιμπέκ τόνισε ότι τα τρία νησιά Αμπού Μούσα, Μεγάλο Τουνμπ και Μικρό Τουνμπ αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του ιρανικού εδάφους, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορική, αδιαμφισβήτητη και αποτελεσματική κυριαρχία του Ιράν επί των νησιών αυτών δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση.

Υπογράμμισε επίσης ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν καταδικάζει απερίφραστα κάθε εδαφική διεκδίκηση κατά της κυριαρχίας της, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση της θεμελιώδους αρχής του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.

Αναφερόμενος στην αρχή του Ιράν περί μη παρέμβασης σε κυριαρχικά και εδαφικά ζητήματα άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, ο Αλιμπέκ κάλεσε την κυπριακή κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για τη διόρθωση αυτού που χαρακτήρισε σοβαρό λάθος και να απέχει από την επανάληψη παρόμοιων ενεργειών στο μέλλον.