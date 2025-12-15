Η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Κυπριακή Δημοκρατία σηματοδοτεί κάτι περισσότερο από μια διπλωματική επιτυχία. Πρόκειται για την επιβεβαίωση ενός μετασχηματισμού που μετατρέπει τη μικρή Κύπρο σε κομβικό σημείο σύνδεσης μεταξύ Ευρώπης και Κόλπου, με απτά αποτελέσματα που υπερβαίνουν τη ρητορική των προθέσεων.

Οι σχέσεις Λευκωσίας και Αμπού Ντάμπι έχουν διανύσει αξιοσημείωτη πορεία από τη στρατηγική σύγκλιση στην πρακτική υλοποίηση. Η ανθρωπιστική πρωτοβουλία «Αμάλθεια» για τη Γάζα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η δημιουργία του θαλάσσιου διαδρόμου για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας απέδειξε ότι οι δύο χώρες δεν περιορίζονται σε δηλώσεις, αλλά δρουν συντονισμένα με μετρήσιμο αντίκτυπο. Επιπλέον, η άμεση παραχώρηση μονάδων αφαλάτωσης από τα Εμιράτα προς την Κύπρο, χωρίς κόστος, κατέδειξε έμπρακτα πώς η αλληλεγγύη μπορεί να λειτουργήσει σε στιγμές κρίσης.

Η συγκυρία της επίσκεψης δεν είναι τυχαία. Με την Κύπρο να αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026, η χώρα βρίσκεται σε μοναδική θέση να λειτουργήσει ως θεσμική γέφυρα μεταξύ Βρυξελλών και του Κόλπου, προσφέροντας στα Εμιράτα μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα με σταθερότητα και προβλεψιμότητα.

Το επενδυτικό στοιχείο της επίσκεψης υπογραμμίζει τη μετατόπιση από τη διπλωματία στην ανάπτυξη. Η δημιουργία του Κοινού Επιχειρηματικού και Επενδυτικού Συμβουλίου Κύπρου-ΗΑΕ δεν είναι απλώς συμβολισμός, αλλά αντιπροσωπεύει έναν θεσμοθετημένο μηχανισμό που διασφαλίζει τη συνέχεια και την προβλεψιμότητα σε τομείς όπως η ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές, η διασυνδεσιμότητα και οι υποδομές. Η προώθηση του Κοινού Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2026-2030 παρέχει συγκεκριμένο οδικό χάρτη με ορόσημα και παραδοτέα.

Για τα Εμιράτα, η Κύπρος προσφέρει κάτι που λίγες χώρες της περιοχής μπορούν: πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω μιας σταθερής, νομικά προβλέψιμης χώρας με γεωστρατηγική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Για την Κύπρο, η συνεργασία με μία από τις πλέον δυναμικές οικονομίες του κόσμου σημαίνει επενδύσεις, τεχνογνωσία και διεύρυνση του διπλωματικού της αποτυπώματος πέραν των ευρωπαϊκών συνόρων.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή σχέση δεν περιορίζεται στα οικονομικά. Η Κοινή Διακήρυξη που υιοθετήθηκε κατά την επίσκεψη καλύπτει ευρύ φάσμα ζητημάτων: από την υποστήριξη της λύσης του Κυπριακού μέσω διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας έως τη θέση για ειρηνευτικές λύσεις στη Γάζα, το Σουδάν και την Ουκρανία. Οι δύο χώρες συμφώνησαν στην αντιμετώπιση του εξτρεμισμού και την προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου, θέση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περίοδο αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων.

Η σπανιότητα τέτοιων επισκέψεων από ηγέτες των Εμιράτων καθιστά την εξέλιξη αυτή ακόμη πιο σημαντική. Αποτυπώνει το πολιτικό κεφάλαιο που έχει συσσωρευτεί μέσα από μεθοδική διπλωματία και προσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης στο υψηλότερο επίπεδο. Αποδεικνύει ότι μικρές χώρες μπορούν να διαδραματίσουν δυσανάλογο ρόλο όταν επενδύουν σε σχέσεις βασισμένες σε αμοιβαίο όφελος και συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η επιτυχία αυτής της προσέγγισης δεν είναι αυτονόητη. Απαιτεί συνέπεια, αξιοπιστία και ικανότητα υλοποίησης συμφωνιών. Τα Εμιράτα, ως μία από τις πλέον απαιτητικές επενδυτικές δυνάμεις παγκοσμίως, έχουν καταστήσει σαφές ότι αναζητούν εταίρους με θεσμική σταθερότητα και μακροπρόθεσμο όραμα. Η επιλογή της Κύπρου ως σημείου αγκύρωσης στην Ευρώπη αντανακλά ακριβώς αυτή την αξιολόγηση.

Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή φέρει και ευθύνες. Η Κύπρος καλείται να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ του ρόλου της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της φιλοδοξίας της να λειτουργήσει ως γέφυρα προς την ευρύτερη περιοχή. Οι προσδοκίες από την Προεδρία του 2026 είναι υψηλές, και η σχέση με τα Εμιράτα μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το πώς μικρά κράτη-μέλη συμβάλλουν στη διεύρυνση του ευρωπαϊκού αποτυπώματος.

Η Κύπρος έχει κάθε δικαίωμα να θεωρεί αυτή την επίσκεψη ως επιβεβαίωση του διπλωματικού της βεληνεκούς. Αναδεικνύεται ως χώρα που μπορεί να μετατρέπει τη διπλωματία σε επενδύσεις και τις στρατηγικές συμμαχίες σε περιφερειακή σταθερότητα. Στην εποχή της αβεβαιότητας, αυτή η ικανότητα αποκτά πρωταρχική σημασία, τόσο για την ίδια την Κύπρο όσο και για τους εταίρους της στην Ευρώπη και πέραν αυτής.