ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ήδη την επόμενη ημέρα των εκλογών για την ανάδειξη των νέων μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε μια τάση στην κοινωνία, η οποία επέλεξε και παραδοσιακά κόμματα, απέρριψε κάποια από αυτά, ενώ έδωσε ψήφο εισόδου στη Βουλή και σε νέους σχηματισμούς.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και η ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορεί να τύχει διάφορων αναγνώσεων. Αυτό γίνεται πάντα. Σημασία έχει την επόμενη ημέρα να ασχοληθούν όλοι με το τι μέλλει γενέσθαι και να μην παραμείνουν σε προεκλογικό ρυθμό. Αυτό δεν είναι θετικό για την κοινωνία, για τη χώρα.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως για μια ακόμη φορά μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας έχει επιλέξει να μην προσέλθει στις κάλπες, να μη συμμετέχει στην κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας. Η αποχή κυμάνθηκε στο 33,09%. Κι αυτό το φαινόμενο, όπως είναι γνωστό, δεν είναι σημερινό. Είναι διαχρονικό και επαναλαμβανόμενο. Τι σημαίνει η αποχή; Αδιαφορία; Διαμαρτυρία; Το αποτέλεσμα μετρά. Με την αποχή, μια μικρή ομάδα πολιτών, όχι η πλειοψηφία, αποφασίζει για τους πολλούς. Αυτό δεν είναι σωστό και δεν εκφράζει τη δημοκρατία. Αναμέναμε πως με τόσους κομματικούς σχηματισμούς, που διεκδίκησαν τις εκλογές, 19, η αποχή θα ήταν μικρότεροι. Οι υποψήφιοι ήταν 752! Αριθμός που επίσης θα έπρεπε να ενίσχυε τη συμμετοχή.

ΒΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ, λοιπόν, στην επόμενη ημέρα είναι προφανές πως μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τα κόμματα, θα πρέπει όλοι μαζί να επικεντρωθούν στα πραγματικά προβλήματα της χώρας.

Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ, λοιπόν, έχει τελειώσει, εκτός κι εάν η προσοχή είναι στραμμένη στις προεδρικές του 2028. Εάν τούτο ισχύει τότε θα είναι καταστροφικό για όσους προς αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι στραμμένο το μυαλό και η ενέργεια τους. Θα είναι, όμως, καταστροφικό για τη χώρα.

ΟΙ βουλευτές που έχουν εκλεγείαναλαμβάνουν ένα βαρύ φορτίο. Κι αυτό γιατί όπως έχουμε επισημάνει ήδη, οι προκλήσεις είναι πολλές και τα προβλήματα χρειάζονται επειγόντως επίλυση. Είναι προφανές πως το έργο τους δεν είναι καθόλου εύκολο, όπως δεν ήταν ποτέ στο παρελθόν.

ΤΑ μέλη της νέας Βουλής θα κριθούν από τις δράσεις τους. Από τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν και το έργο, που θα παρουσιάσουν. Θα αναμένουμε και θα τους κρίνουμε στην πορεία. Οι πολίτες και σωστά και δικαιολογημένα θέτουν ψηλά τον πήχη. Αυτό θα πρέπει να γίνεται πάντα. Για την κοινωνία και τη χώρα.