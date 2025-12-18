Ο ακαδημαϊκός Ανδρέας Θεοφάνους αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα ως υποψήφιος συνεργαζόμενος με το Κίνημα Οικολόγων. Πρόκειται για τη σημαντικότερη, μέχρι στιγμής, προσθήκη στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος. Ο Ανδρέας Θεοφάνους, πέραν του ότι είναι γνωστός σε ένα ευρύ τμήμα της κοινωνίας, προέρχεται από τον εξωκομματικό χώρο, καθώς δεν είναι μέλος του Κινήματος Οικολόγων. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο θεωρείται κίνηση που ενισχύει την εκλογική του εικόνα.

Από εκεί και πέρα, οι εκλογικές διεργασίες στο Κίνημα Οικολόγων συνεχίζονται και αναμένεται ότι τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις και άλλων ονομάτων για το ψηφοδέλτιο.

Δεύτερο σημείο αναφοράς της χθεσινής ημέρας αποτέλεσε η γραπτή δήλωση του Γιώργου Βαρνάβα. Ο τέως βουλευτής της ΕΔΕΚ και από τα γνωστότερα στελέχη της απευθύνθηκε με ανοικτή επιστολή προς τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, ανακοινώνοντας την απόφασή του να στηρίξει την προεκλογική εκστρατεία του ΔΗΚΟ, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής.

Στη δήλωσή του, ο Γιώργος Βαρνάβα εξηγεί την απόφασή του, υποδεικνύοντας πως οι πόρτες της ΕΔΕΚ δεν άνοιξαν ούτε με τη νέα ηγεσία.

«Με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου του Κινήματος, είχα εκφράσει δημόσια την άποψη ότι θα έπρεπε άμεσα να αρθούν όλες οι διαγραφές, να επανέλθουν τα ονόματα των διαγραφέντων στο μητρώο του Κινήματος, να διεξαχθεί έκτακτο Εκλογικό Συνέδριο, με δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής υποψηφιοτήτων από όλα τα μέλη του Κινήματος, και η νέα ηγεσία να οδηγούσε ενωμένο το Κίνημα στις Βουλευτικές Εκλογές. Κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ασπάζεται η συντριπτική πλειοψηφία των μελών και των ψηφοφόρων του Κινήματος.

Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Το ολιγότερο όμως που θα μπορούσε να γίνει από τον νέο πρόεδρο ήταν έστω η επικοινωνία μαζί μου και, πιθανόν, μία συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν την όλη κατάσταση. Κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Παρόλο που ο ίδιος δημόσια δηλώνει ότι είναι σε επαφή μαζί μου, μπορώ να το διαψεύσω. Ακόμη και όταν, σε ανταλλαγή μηνυμάτων με δική μου πρωτοβουλία, στις 5 και 6 του περασμένου Οκτωβρίου, και παρόλο που του άνοιξα την πόρτα για μία συνάντηση, αυτός ποτέ δεν ανταποκρίθηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Βαρνάβα σημειώνει ότι, μετά την παραίτησή του από το κόμμα τον Απρίλιο του 2024, «με τα όσα γνωστά συνέβησαν μέσα στο Κίνημα την τελευταία δεκαετία», και μετά τη «μη ανταπόκριση» της νέας ηγεσίας της ΕΔΕΚ στο άνοιγμα που έκανε ο ίδιος προς τον νέο πρόεδρο της ΕΔΕΚ, «εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν είναι επιθυμητή η παρουσία μου, όπως και η συμμετοχή μου στο Κίνημα».

«Κατ’ επέκταση, ως άνθρωπος τον οποίο ενδιαφέρει η συμμετοχή του και η επανένταξή του στα πολιτικά δρώμενα του τόπου, αποφάσισα ότι η πιο κοντινή ιδεολογικοπολιτικά σε μένα πολιτική δύναμη είναι το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο μπορεί να εκφράζει σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις και τις απόψεις μου, ιδιαίτερα στο εθνικό θέμα», αναφέρει.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Βαρνάβα είχε προσκληθεί και συμμετείχε στο πολιτικό και καταστατικό συνέδριο του ΔΗΚΟ, που πραγματοποιήθηκε πέρσι.

Σε διαδικασία ανακοίνωσης υποψηφίων για το ψηφοδέλτιο της βρίσκεται και η ΕΔΕΚ, η ηγεσία της οποίας ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα άλλους δύο υποψήφιους. Πρόκειται για τους Θεόδωρο Μελέτη – Εκπαιδευτικός και Σοφία Χριστοδούλου Μακρή – Δικηγόρο πρόεδρο της Νεολαίας ΕΔΕΚ. Οι δύο τους θα είναι υποψήφιοι στην επαρχία Λευκωσίας.

Ανακοίνωσε άλλους 10 το Άλμα

Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε ακόμη 10 ονόματα υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Μιχάλη Ιερείδη, Χριστίνα Ιωάννου, Κύπρο Κυπριανού, Μιχάλη Νικηφόρου και Μιχάλη Παντελίδη για την επαρχία Λευκωσίας, τους Μπόρκα Γκροτζανόβσκα και Ανδρέα Χειμωνίδη για την επαρχία Λεμεσού, τη Μαρία Θεριστή για την επαρχία Αμμοχώστου και τους Γρηγόρη Νεοκλέους και Κατερίνα Παπαραδαμάνθους για την επαρχία Κερύνειας.

«Πρόκειται για πρόσωπα που ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.