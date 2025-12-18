Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με την με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Άγκυρα.

Σε σχετική ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα Χ, αναφέρεται ότι «ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δέχθηκε στην Άγκυρα τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουέγιαρ, προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό». Περισσότερες πληροφορίες δε δίνονται.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφία από τη συνάντηση των δύο πλευρών.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan received María Angela Holguín Cuéllar, Personal Envoy of the UN Secretary-General on Cyprus, in Ankara. pic.twitter.com/FGjvnLTpEd — Turkish MFA (@MFATurkiye) December 18, 2025

ΚΥΠΕ