Λευκωσία και Ιερουσαλήμ ετοιμάζονται για μια ακόμα συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Αυτό που προκύπτει από τη διμερή συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη και Βενιαμίν Νετανιάχου, είναι η συζήτηση για ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας. Στην ατζέντα της συζήτησης είναι η απόκτηση νέων οπλικών συστημάτων από το Ισραήλ για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς.

Όπως ανέφεραν πηγές, που ήταν κοντά στη συνάντηση των δύο ηγετών, Χριστοδουλίδης και Νετανιάχου συζήτησαν για τρία συγκεκριμένα οπλικά συστήματα τα οποία ενδιαφέρουν την Εθνική Φρουρά, χωρίς να αποκαλύψουν ποια είναι αυτά. Ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για να ξεκινήσουν περαιτέρω διαβουλεύσεις, προκειμένου να προχωρήσουν σε συμφωνία. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι από ισραηλινής πλευράς υπάρχει διάθεση να προχωρήσει σε συμφωνίες συνεργασίας στον αμυντικό τομέα και να βοηθήσει την Κύπρο στην απόκτηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων, άκρως αναγκαία για την επιχειρησιακή αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς.

Κατά τις συνομιλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, έγινε επίσης συζήτηση για κοινές ασκήσεις μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ και το ενδεχόμενο ισραηλινές εταιρείες να κάνουν κοινοπραξίες με κυπριακές εταιρείες για να έχουν πρόσβαση στα χρήματα Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE.

Μιλώντας χθες, στη διάρκεια επίσκεψής του στο ΚΕΝ Λάρνακας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αναφέροντας ότι τα θέματα άμυνας και ασφάλειας ήταν πολύ ψηλά στις συζητήσεις, πιο συγκεκριμένα αποφάσισαν να προχωρήσουν με περισσότερες κοινές ασκήσεις ανάμεσα στις τρεις χώρες, αλλά και σε διμερές επίπεδο.

Συνέχισε, λέγοντας ότι «συζητήσαμε θέματα εξοπλισμών, επαναλαμβάνω, η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος μέσα και από την αγορά εξοπλισμών είναι βασική μας προτεραιότητα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνεται και η προσπάθειά μας για αξιοποίηση του σχεδόν 1,2 δισ. ευρώ που μας έχει δοθεί μέσα από το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, SAFE».

Σημείωσε, πως «το τρίτο που συμφωνήσαμε χθες είναι η δημιουργία συνεργειών ανάμεσα σε εταιρείες, ισραηλινές εταιρείες για την αμυντική βιομηχανία, αλλά και της πολύ υποσχόμενης κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, έτσι ώστε μέσα από συνέργειες να πετύχουμε και κοινές παραγωγές».

Κλείνει σύντομα Αφροδίτη – Ισάι

Στις συνομιλίες τους οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως θα πρέπει να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες σε σχέση με τη διαχείριση του κοιτάσματος Αφροδίτη – Ισάι. Όπως αναφέρουν πληροφορίες μας, κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι εκκρεμότητες σε σχέση με τη διαχείριση του κοιτάσματος Αφροδίτη – Ισάι και εκφράστηκε η πρόθεση το ζήτημα να επιλυθεί ως το τέλος του Γενάρη. Η Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα το τελικό της σχόλιο, σημειώθηκε.

Υπήρξε επίσης εκτεταμένη συζήτηση για το έργο GSI, με τις ίδιες πηγές να μην αποκλείουν να ξεκινήσει το έργο από το «πόδι» Κύπρος – Ισραήλ, το οποίο είναι πιο μικρό. Ως εκ τούτου, η κατασκευή του θεωρείται πιο σύντομη και θα χρειαστούν λιγότερα χρήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα συζητήσει αυτό το θέμα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο στις 29 Δεκεμβρίου, και τη διασύνδεση αυτού του έργου με τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), και συγκεκριμένα με τη δημιουργία του δικτύου Κύπρος – Ισραήλ – Ιορδανία – Σαουδική Αραβία – Ινδία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εισηγήθηκε και την ένταξη του Λιβάνου στο δίκτυο, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτεταμένα για τον Λίβανο, τη Συρία και το Ιράν, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχία και έντονη δυσαρέσκεια για τις ενέργειες και την εμπλοκή της Τουρκίας στην περιοχή, μεταξύ άλλων, μέσω της στήριξης ομάδων, όπως οι Μουσουλμάνοι Αδελφοί, κάτι που, όπως επισημάνθηκε, ούτε και μουσουλμανικές χώρες στην περιοχή όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, και ο Λίβανος βλέπουν με καλό μάτι και το θεωρούν επικίνδυνο.

Η αναφορά του κ. Νετανιάχου κατά τις κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών μετά την Τριμερή Σύνοδο, σε «όσους φαντάζονται ότι μπορούν να αποκαταστήσουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους πάνω στις χώρες μας», υπονοούσε την Τουρκία, σημείωσαν οι ίδιες πηγές. Όπως σημείωσαν, αυτή είναι η ανάγνωση και της Λευκωσίας και της Αίγυπτου, αφού η Τουρκία προσπάθησε να ακυρώσει τη συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Λίβανο μέσω της Χεζμπολάχ, ενώ προσπαθεί να ελέγξει τη Συρία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ζήτησε βοήθεια από την Κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε. για να αλλάξει η εικόνα του Ισραήλ στην Ευρώπη. Εξέφρασε επίσης την επιθυμία το Ισραήλ να συμμετάσχει στο κέντρο της Ε.Ε. για πυρασφάλεια που θα έχει έδρα την Κύπρο.