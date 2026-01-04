H Κυβέρνηση, εργάζεται με συνέπεια, προσήλωση και υπευθυνότητα για μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, στη βάση των αρχών του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, που θα διασφαλίζει την απελευθέρωση της πατρίδας μας, την ειρήνη, τα δικαιώματα όλων των νόμιμων κατοίκων του νησιού και την επιστροφή στις πατρογονικές εστίες, που θα απαλλάξει το νησί από τα κατοχικά στρατεύματα και τις αναχρονιστικές εγγυήσεις και θα ενισχύσει τον ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ασταθή περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, είπε το Σάββατο το βράδυ ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε χαιρετισμό σε εκδήλωση του Αθλητικού Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «Διγενής Ακρίτας Μόρφου», για τον εορτασμό των Θεοφανίων, ο Υπουργός Εσωτερικών, αφού ανέφερε ότι το Κυπριακό εξακολουθεί, 51 χρόνια μετά, να αποτελεί ανοιχτή πληγή για τον τόπο, πρόσθεσε πως το φως των Θεοφανίων θυμίζει ότι δεν σταματήσαμε ποτέ να αγωνιζόμαστε, δεν επιτρέψαμε στη μνήμη να σβήσει και διατηρήσαμε ζωντανή την ελπίδα της επιστροφής.

Περαιτέρω ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, με πλήρη επίγνωση του βάρους που κουβαλούν οι πρόσφυγες της τουρκικής εισβολής συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή πολιτικών στήριξης, ενίσχυσης και ανακούφισης του προσφυγικού κόσμου, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των δικαιωμάτων του, με στεγαστικά προγράμματα για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης και διαβίωσης.

Συνεχίζοντας είπε ότι με τη συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών, το Υπουργείο Εσωτερικών στοχεύει στη διασφάλιση των αρχών της δικαιοσύνης, της ισονομίας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας ανάμεσα στους εκτοπισθέντες και στην ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξή τους.

Παράλληλα, σημείωσε το Υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται ώστε να διαφυλάξει τη μνήμη, την ταυτότητα και τη συνέχεια των κατεχόμενων περιοχών, προσθέτοντας ότι η Μόρφου και κάθε κατεχόμενο χωριό δεν είναι μόνο ένας τόπος, αλλά είναι η ιστορία, ο πολιτισμός, η πίστη, τα βιώματα ολόκληρων γενεών, οι αξίες που χαρακτηρίζουν τον λαό μας μας και που έχουμε καθήκον να μεταλαμπαδεύσουμε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.