Είναι η ώρα της ουσίας και είμαστε πανέτοιμοι όποτε ο Γενικός Γραμματέας μάς καλέσει να ανταποκριθούμε σε αυτή τη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος επεσήμανε ακόμη ότι η Κύπρος είναι πανέτοιμοι να προεδρεύσει του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την τελετή καθαγιασμού των υδάτων στην Πάφο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, καλή φώτιση».

Ερωτηθείς αν είμαστε έτοιμοι για την αυριανή τελετή επίσημης έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αύριο έχουμε την επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια στιγμή υπερηφάνειας για τη χώρα μας. Μια στιγμή στην οποία, όπως βλέπετε στις εξελίξεις, οι προκλήσεις είναι συνεχώς πολλές και είμαι βέβαιος, έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι ως Κυπριακή Προεδρία θα ανταποκριθούμε σε αυτή τη θεσμική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα και μοναδικό στόχο: να ενισχύσουμε, γιατί αυτή την ανάγκη δείχνουν και οι διεθνείς εξελίξεις, την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σπρώξουμε ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε αυτή μας την υποχρέωση».

Κληθείς να σχολιάσει τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχω διαβάσει οριζόντια τις εκθέσεις ερχόμενος στην Πάφο. Κρατώ τον θετικό τόνο του Γενικού Γραμματέα. Είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που βλέπουμε το Γενικό Γραμματέα να αναφέρεται σε αυτό τον θετικό τόνο. Κρατώ το σημείο, την ανάγκη να συζητήσουμε την ουσία του Κυπριακού, γιατί εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Δυόμιση χρόνια με τον κ. Τατάρ, ακριβώς λόγω των θέσεων του, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην ουσία, συζητούσαμε μόνο μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είναι η ώρα της ουσίας και είμαστε πανέτοιμοι όποτε ο Γενικός Γραμματέας μάς καλέσει να ανταποκριθούμε σε αυτή τη διευρυμένη διάσκεψη, που όπως έχει ήδη συμφωνηθεί, θα πραγματοποιηθεί με ένα και μοναδικό σκοπό, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά».

Κληθείς να σχολιάσει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις των Τούρκων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ιδιαίτερα ανησυχητική η κατάσταση. Είχα και μια επικοινωνία με τον επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο. Μετέβηκε χθες στη Νέα Υόρκη ενόψει και της ενημέρωσης που πρέπει να κάνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Είναι κάτι που μας ανησυχεί και είναι κάτι που προβαίνουμε σε όλα τα αναγκαία διαβήματα, διπλωματικά διαβήματα, αλλά και σε άλλες ενέργειες, γιατί πρωτίστως για μας είναι η ασφάλεια των γεωργών, η ασφάλεια όλων αυτών που δραστηριοποιούνται εντός της νεκρής ζώνης καθόλα νόμιμα».