Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την άφιξή του στην έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες σήμερα, 22 Ιανουαρίου 2026, δήλωσε:

«Πέντε σημεία που θα ήθελα να αναφέρω. Το πρώτο, θεωρώ απόλυτα ορθή την απόφαση του Πρόεδρου Costa να συγκαλέσει το σημερινό άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θέλω να θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή ως Προεδρία [του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ)] συγκαλέσαμε έκτακτη Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων για συζήτηση του θέματος.

Ήμουν σε επαφή με τους επικεφαλής των θεσμών, με την Πρωθυπουργό της Δανίας, άλλους ομολόγους μου, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, της Ελλάδας, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών και η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα.

Δεύτερο σημείο: Πλήρης σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία γνωρίζει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος τι σημαίνει παραβίαση κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας.

Το τρίτο σημείο: Σήμερα θα ενημερωθούμε από τους επικεφαλής των θεσμών και την Πρωθυπουργό της Δανίας για τις τελευταίες εξελίξεις, τη συναντίληψη που φαίνεται να έχει επιτευχθεί στο Νταβός και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα.

Τέταρτο σημείο: Στόχος μας δεν είναι η κλιμάκωση. Η κλιμάκωση είναι εναντίον όλων, εναντίον και των κρατών μελών, εναντίον και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ). Λειτουργεί ενάντια στις διατλαντικές σχέσεις.

Άρα, στόχος μας είναι η αποκλιμάκωση, χωρίς φυσικά καμία απολύτως έκπτωση στην κυριαρχία, στην εδαφική ακεραιότητα – βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου.

Και πέμπτο σημείο: Επιβεβαιώνεται η ανάγκη αυτού που έχουμε θέσει ως στόχο ως Κυπριακή Προεδρία, η ανάγκη για περισσότερη αυτονομία. Αυτονομία σε όλους τους τομείς. Αυτονομία στην άμυνα και την ασφάλεια. Αυτονομία στα θέματα της ενέργειας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Και αυτή η χρονική συγκυρία, αν θέλετε, επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισής μας και θεωρώ ότι θα βοηθήσει σημαντικά στο να εργαστούμε συγκεκριμένα προς επίτευξη του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας της στρατηγικής ανεξαρτησίας της ΕΕ.»

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με την Ουκρανία και εάν θα συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας στο σημερινό έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε:

«Είμαι βέβαιος ότι η Ουκρανία θα συζητηθεί και σήμερα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, και ένα από τα θέματα θα είναι αυτό που ρωτήσατε.»

Σε ερώτηση σχετικά με τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ και κατά πόσον αυτές έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε:

«Όχι, δεν πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Όπως ανέφερα προηγουμένως, βρισκόμαστε εδώ για να αποκλιμακώσουμε και όχι να κλιμακώσουμε την κατάσταση. Δεν είναι προς όφελος της ΕΕ, δεν είναι προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι προς όφελος των διατλαντικών σχέσεων. Είμαστε εδώ, για να βρούμε έναν θετικό δρόμο προς τα εμπρός, χωρίς, φυσικά, να υπονομεύσουμε την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία οποιουδήποτε κράτους μέλους. Σας ευχαριστώ πολύ.»