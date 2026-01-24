Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν έρχεται στην Κύπρο για μια σειρά επαφών την ερχόμενη εβδομάδα με τις δύο πλευρές στο νησί. Προ της αφίξεώς της στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών βρέθηκε στις Βρυξέλλες όπου συναντήθηκε με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε από την ίδια την Κάγια Κάλλας για τη συνάντηση που είχε με την Ολγκίν, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το βράδυ της Πέμπτης στις Βρυξέλλες.

Για τη Λευκωσία η συνάντηση Ολγκίν – Κάλλας εκτιμάται θετικά, καθώς είναι ένα στοιχείο που δείχνει εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία του Κυπριακού. Απ’ εκεί και πέρα προκύπτουν ερωτηματικά ως προς το τι συζητήθηκε κατά τη συνάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου και της προσωπικής απεσταλμένης, λαμβανομένου υπόψη ότι η Κάγια Κάλλας δεν έχει άμεση εμπλοκή με το Κυπριακό. Υπάρχει όμως ο παράγοντας ευρωτουρκικά το οποίο έχει τη δική του σημασία στις προσπάθειες στο Κυπριακό.

Στη συνάντηση της Τρίτης ανάμεσα σε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και Μαρία Άνχελα Ολγκίν, θα επιδιωχθεί μια πιο ουσιαστική ενημέρωση της Λευκωσίας για τα όσα συζητήθηκαν με την Κάλλας. Σ’ αυτά που θα ήθελε να διευκρινιστούν η κυπριακή Κυβέρνηση, είναι κατά πόσο η συζήτηση αφορούσε αποκλειστικά Κυπριακό-ευρωτουρκικά ή εάν μπήκαν στην ατζέντα και άλλα ζητήματα, όπως π.χ. ο ρόλος της Τουρκίας στο θέμα της Ουκρανίας. Μιας και το Ουκρανικό είναι το κορυφαίο ζήτημα στην ατζέντα της Κάγιας Κάλλας.

Το πρόγραμμα επαφών Ολγκίν

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν χθες το πρόγραμμα επαφών που θα έχει η Μαρία Άνχελα Ολγκίν στη Λευκωσία, όπου ξεχωρίζει η νέα κοινή συνάντηση των δύο ηγετών στις 28 Ιανουαρίου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την επικοινωνία που είχε με την Ολγκίν για να διευθετηθεί η μεταξύ τους συνάντηση, είχε προτείνει και μια νέα τριμερή με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Με τον κατοχικό ηγέτη να ανταποκρίνεται θετικά στην πρόσκληση Χριστοδουλίδη για την πραγματοποίηση κοινής συνάντησης.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη, η Ολγκίν θα βρίσκεται στο νησί από τις 26 μέχρι τις 29 Ιανουαρίου και θα έχει επίσης χωριστές συναντήσεις με τους κυρίους Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν στις 27 Ιανουαρίου, ενώ την προηγούμενη ημέρα θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές των δυο πλευρών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με γραπτή δήλωση στα μέσα ενημέρωσης του εκπροσώπου Τύπου των ΗΕ στην Κύπρο, η κ. Ολγκίν, ολοκλήρωσε επίσκεψή της στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

Προστίθεται πως η κ. Ολγκίν θα ταξιδέψει στη συνέχεια στην Κύπρο όπου θα βρίσκεται από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου 2026 και στο πλαίσιο των προσπαθειών της, θα συναντηθεί «στις 26 Ιανουαρίου με τους διαπραγματευτές του Τουρκοκύπριου και του Ελληνοκύπριου ηγέτη». Εξάλλου, στις 27 Ιανουαρίου θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Ελληνοκύπριο αλλά και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, αναφέρεται. Την επόμενη ημέρα, η κ. Ολγκίν θα συγκαλέσει κοινή συνάντηση μεταξύ του κ. Έρχιουρμαν και του κ. Χριστοδουλίδη, ως συνέχεια της συνάντησης που είχαν στις 11 Δεκεμβρίου 2025, καταλήγει η δήλωση.

Συνάντηση Έρχιουρμαν με Τέιθαν

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό Τύπο είχε συνάντηση με τον Βρετανό Ύπατο Αρμοστή στη Λευκωσία, Μάικλ Τέιθαν. Στη συνάντηση παρόντες ήταν ο σύμβουλος του Έρχιουρμαν, Μεχμέτ Ντανά, καθώς και η «Συντονίστρια Επιτροπών για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Τεχνικών Θεμάτων», Σενιχά Μπιράντ Τσινάρ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Τουρκοκύπριου ηγέτη, κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις.

Στο μεταξύ, ο Ουρούν Σολγιαλί, ο οποίος προέρχεται από το κόμμα του Τουφάν Έρχιουρμαν, με αφορμή τις πληροφορίες περί χειρονομιών από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, βγήκε εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας για το θέμα των παιδιών που γεννήθηκαν από μεικτούς γάμους. Υποστήριξε επίσης ότι, παρότι η «νότια Κύπρος», όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία, έχει αναλάβει σήμερα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει τους Τουρκοκύπριους ως ισότιμο στοιχείο του νησιού.

Όπως είπε, όλα τα ζητήματα που παρουσιάζονται ως «άνοιγμα» είναι θέματα που μπορούν να υλοποιηθούν μονομερώς και με μονομερείς αποφάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, προσθέτοντας ότι αυτά θα έπρεπε ήδη να είχαν εφαρμοστεί.

Ισχυρίστηκε ότι υπό αυτή την έννοια «το λεγόμενο άνοιγμα», όπως το χαρακτήρισε, δεν απαιτεί καμία διαπραγμάτευση και πρόσθεσε:

«Τότε ας κάνουν ένα βήμα παραπέρα και, αν ο Χριστοδουλίδης είναι ειλικρινής, ας πουν ότι ανοίγουν και το ζήτημα των παιδιών που γεννήθηκαν από μεικτούς γάμους. Και αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να λυθεί με μονομερή απόφαση».