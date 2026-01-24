Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης πραγματοποιεί στις 25 και 26 Ιανουαρίου επίσημη επίσκεψη στο Μπαχρέιν, κατόπιν πρόσκλησης του Βασιλιά της χώρας.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης για ενίσχυση και εμβάθυνση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα κράτη του Κόλπου. Αποτελεί επίσης σαφή επαναβεβαίωση της πολιτικής βούλησης για περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας με το Μπαχρέιν σε πολιτικό, οικονομικό, ενεργειακό, πολιτιστικό και αμυντικό επίπεδο. Η διμερής συνεργασία αναπτύσσεται με σταθερό και με συστηματικό τρόπο τα τελευταία χρόνια. Επιστέγασμα αυτής η απόφαση για εγκαθίδρυση Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μανάμα στα τέλη του 2023 όσο και η παρούσα επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Μπαχρέιν έχουν εκπονήσει Κοινό Σχέδιο Δράσης, το οποίο καταγράφει το σύνολο δράσεων που προωθούνται, θέτοντας ένα σαφές και συγκεκριμένο πλαίσιο για τη εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών. Η υπογραφή κατά την επίσκεψη οκτώ Συμφωνιών και Μνημονίων Συνεργασίας, οι οποίες καλύπτουν μεταξύ άλλων, τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η στρατιωτική συνεργασία, καθώς και η έρευνα και διάσωση, αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική αυτής της σχέσης και επιβεβαιώνει τη βούληση των δύο πλευρών να μετατρέψουν τον πολιτικό διάλογο σε συγκεκριμένες και μετρήσιμες συνεργασίες.

Κατά τη διάρκεια των επαφών του στο Μπαχρέιν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Βασιλιά της χώρας, Hamad bin Isa Al Khalifa, στο Παλάτι Gudaibiya, όπου μετά την επίσημη τελετή υποδοχής θα πραγματοποιηθεί κατ’ ιδίαν συνάντηση και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Στις συνομιλίες αυτές θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, το Κυπριακό, καθώς και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μπαχρέιν.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των σχέσεων της ´Ενωσης με τη Μέση Ανατολή και τα κράτη του Κόλπου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί και θα χαιρετίσει το Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου-Μπαχρέιν, το οποίο έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών, επιχειρηματικών και επενδυτικών σχέσεων των δύο χωρών, ειδικότερα σε τομείς όπου ήδη καταγράφεται έντονο αμοιβαίο επενδυτικό ενδιαφέρον. Κατά την επίσκεψή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί επίσης το κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Μπαχρέιν, όπου θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και σχετικές πιθανές συνεργασίες.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η τελετή εγκαινίων της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μανάμα, στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, η οποία ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες θεσμικής συνεργασίας, πολιτικού διαλόγου και οικονομικής διπλωματίας στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων.

Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Μπαχρέιν αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενισχύσει τον ρόλο της ως αξιόπιστου και ενεργού εταίρου στην ευρύτερη περιοχή, να συμβάλει στην εμβάθυνση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών του Κόλπου και να αξιοποιήσει την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ως πλατφόρμα προώθησης της σταθερότητας και της συνεργασίας.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα επιστρέψει στην Κύπρο το απόγευμα της 26ης Ιανουαρίου, θα συνοδεύουν στο Μπαχρέιν, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μιχάλης Δαμιανού, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας κ. Τάσος Τζιωνής, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου κ. Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.