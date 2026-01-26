Τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της με το Μπαχρέιν, όπως και με όλες τις χώρες του Κόλπου, καταδεικνύεται και από το άνοιγμα Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη Μανάμα, του Μπαχρέιν, τα εγκαίνια της οποίας τέλεσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ολοκληρώνοντας σήμερα τη διήμερη επίσημη επίσκεψη του στο Μπαχρέιν, κατόπιν πρόσκλησης του Βασιλιά της χώρας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας, τέλεσε τα εγκαίνια της νέας Πρεσβείας της Δημοκρατίας, στα οποία παρέστησαν υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης του Μπαχρέιν.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τέσσερα συνολικά κράτη μέλη της ΕΕ που διατηρούν Πρεσβεία στο Μπαχρέιν, κάτι που, ανάμεσα σε άλλα, αποδεικνύει τη σταθερή βούληση της Κυπριακής Κυβέρνησης να ενισχύσει τις σχέσεις της με τα κράτη της περιοχής του Κόλπου.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι το Μπαχρέιν κατέχει τη θέση του μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας και την Προεδρία του Συμβουλίου Συνεργασίας των χωρών του Κόλπου για το 2026-2027.