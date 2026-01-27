Tα μηνύματα από τη συνάντηση του ΠτΔ με την κ. Ολγκίν δεν είναι ενθαρρυντικά, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Όπως σημειώνει, «αν δεν κινηθούμε γρήγορα και χωρίς αγκυλώσεις, κινδυνεύουμε πάλι να εγκλωβιστούμε, με το μέλλον του Κυπριακού να καθίσταται πλέον εξαιρετικά αβέβαιο…».

«Νωρίτερα, πριν από τη συνάντηση, είχα εκφράσει την ευχή να ανοίξει ο δρόμος για νέα πολυμερή. Και πολύ έγκαιρα, στη Βουλή, είχα επισημάνει ότι ένα οδόφραγμα μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τη λύση», προσθέτει.