Απαντητική ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα η δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ στον Δήμο Πάφου σε σχέση με την χρηματοδότηση έργων της δημοτικής αρχής, μετά την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε προ ημερών η δημοτική ομάδα του ΔΗΚΟ στον Δήμο Πάφου.

Η ομάδα του ΔΗΣΥ κάνει λόγο για στρεβλή παρουσίαση των γεγονότων και παραθέτει τις θέσεις της. Υποστηρίζει ότι το δάνειο ύψους €11.797.528 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Πάφου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ευνοϊκούς όρους και η αλλαγή χρήσης του δανείου δεν συνεπάγεται ούτε αύξηση του δανεισμού, ούτε δημιουργία νέου χρέους για τον Δήμο. Πρόκειται για αλλαγή του σκοπού ανάληψης του δανείου, η οποία αποτελεί τυπική διαδικασία που απαιτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και η οποία είναι αναγκαία και υπεύθυνη επιλογή για να αποφευχθεί η παράνομη διπλή χρηματοδότηση ενός έργου, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη νομιμότητα των διαδικασιών και την προστασία των συμφερόντων του Δήμου και των δημοτών.

Όπως ρητά καταγράφηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση ο Δήμος Πάφου διασφαλίζει επιπρόσθετη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους περίπου €3.400.000, σε σύγκριση με το αρχικό προϋπολογιζόμενο ποσό συγχρηματοδότησης έργων από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Αυτή η επιπλέον χρηματοδότηση εξασφαλίζει τη συνέχιση και ολοκλήρωση άλλων σημαντικών αναπτυξιακών έργων.

Αναφορικά με το ζήτημα της ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου, επισημαίνεται ότι ο ισχυρισμός περί αιφνιδιασμού ή πρώτης ενημέρωσης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16.02.2026, είναι τουλάχιστον προκλητικός, κακόπιστος και δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα, αναφέρει η ανακοίνωση. Στα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης ημερομηνίας 09.12.2024,καταγράφεται η πλήρης και αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα ζητήματα χρηματοδότησης, τα νέα δεδομένα που είχαν ανακύψει και τις διαθέσιμες επιλογές χειρισμού τους. Τα εν λόγω πρακτικά επικυρώθηκαν ομόφωνα και χωρίς καθόλου τροποποιήσεις από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση ημερομηνίας 27.01.2025, τονίζεται.

Ο δημόσιος διάλογος για ζητήματα τέτοιας σημασίας οφείλει να βασίζεται στην ακρίβεια, τη θεσμική υπευθυνότητα και την πλήρη αποτύπωση των πραγματικών δεδομένων, καταλήγει η δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ Πάφου, αναφέροντας ότι η κυνική προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, μέσω ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων που δεν ανταποκρίνονται στην ουσία των αποφάσεων, δεν συμβάλλει ούτε στην ορθή ενημέρωση των πολιτών, ούτε στη συλλογική προσπάθεια για την αναπτυξιακή πορεία της πόλης.