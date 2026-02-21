«Ασυμβίβαστες με την ειλικρίνεια» οι πρακτικές της Ε/κ ηγεσίας σε σχέση με την πολιτική ισότητα, δήλωσε ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ, λέγοντας ότι μια πραγματική λύση είναι δυνατή μόνο με την αναγνώριση «των εγγενών δικαιωμάτων του Τ/κ λαού».

Απαντώντας στις δηλώσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στην 60ή επέτειο του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, ο κ. Ουστέλ ανέφερε σε γραπτή του δήλωση, ότι ο λόγος για τον οποίο οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό απέτυχαν στο Κρανς-Μοντάνα το 2017 είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο και ισχυρίστηκε ότι ο λόγος της κατάρρευσης είναι η ελληνοκυπριακή νοοτροπία που εκπροσωπεί ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Η ελληνοκυπριακή πλευρά, επιβάλλοντας μηδενικά στρατεύματα και μηδενικές εγγυήσεις, απέκλεισε τη βάση για συμβιβασμό και σπατάλησε την ευκαιρία για λύση», υποστήριξε.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι η δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη σχετικά με τον ηγέτη των Τ/κ Τουφάν Έρχιουρμαν, ότι αν υποστηρίζει μια λύση δύο κρατών, θα πρέπει να το πει ανοιχτά, αποτελεί πολιτικό ελιγμό που στοχεύει στην εγχώρια κοινή γνώμη. «Είναι σαφές ότι τέτοιες δηλώσεις, που στοχεύουν στη διατήρηση ζωντανών εθνικιστικών αντανακλαστικών, ειδικά πριν από τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη νότια Κύπρο τον Μάιο, δεν συμβάλλουν στη διαδικασία επίλυσης», πρόσθεσε.

Υποστήριξε ακόμη ότι οι Τ/κ έχουν επανειλημμένα δείξει τη θέλησή τους για λύση, και ότι η Ε/κ πλευρά, που είπε «όχι» στο δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν το 2004, όπως ανέφερε, συνεχίζει τη νοοτροπία απόρριψης της λύσης με διαφορετική ρητορική σήμερα. Ο κ. Ουστέλ είπε ότι το γεγονός ότι η Ε/κ ηγεσία αναφέρεται συνεχώς στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, «αγνοώντας τις πρακτικές της που ουσιαστικά δεν αναγνωρίζουν την πολιτική ισότητα του Τ/κ λαού», είναι δήθεν ασυμβίβαστο με την ειλικρίνεια. «Μια πραγματική λύση είναι δυνατή μόνο με την αναγνώριση των εγγενών δικαιωμάτων του Τ/κ λαού», υποστήριξε.

Σημειώνοντας ότι η «τδβκ, μαζί με την μητέρα πατρίδα μας Τουρκία, είμαστε αφοσιωμένοι στον διάλογο, τη διαβούλευση και μια δίκαιη λύση», είπε ότι δεν θα δεχτούν καμία επιβολή «που θα καθιστούσε τον Τ/κ λαό μειονοτικό».

Κάλεσε την Ε/κ ηγεσία «να διδαχθεί από το παρελθόν και να αποδεχτεί την κυρίαρχη ισότητα των Τούρκων της Κύπρου, αντί να καταφεύγει σε ρητορική που επικεντρώνεται στις εκλογές», προσθέτοντας ότι ένας συμβιβασμός είναι εφικτός «με βάση τις υπάρχουσες πραγματικότητες των δύο λαών, όχι μη ρεαλιστικές προσδοκίες».

ΚΥΠΕ