Η κρίση στη Μέση Ανατολή συζητήθηκε σήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με τοποθετήσεις Κύπριων Ευρωβουλευτών ενώπιον της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Στην τοποθέτηση του ο Ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ (ΕΛΚ) Μιχάλης Χατζηπαντέλα τόνισε ότι η Κύπρος παραμένει ασφαλής χάρη στην άμεση και έμπρακτη αλληλεγγύη της ΕΕ, καθώς «η επιχείρηση κατά του ιρανικού καθεστώτος κτύπησε τον συναγερμό της αστάθειας και στη γειτονιά μας». Ευχαρίστησε παράλληλα την Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ισπανία, και τις υπόλοιπες φίλες χώρες, σημειώνοντας ότι, με τα ελληνικά μαχητικά, τις ευρωπαϊκές φρεγάτες και τον αντιπυραυλικό εξοπλισμό που προστατεύουν την πατρίδα μας, «αποδείχτηκε ότι δεν είμαστε μόνοι, δεν είναι σύνθημα, έγινε βίωμα στις τελευταίες μέρες. Η ευρωπαϊκή οικογένεια στέκεται στο πλευρό μας και την ευγνωμονούμε», είπε. Σημείωσε ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια της ΕΕ. Η έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη χαράσσει νέα εποχή, είπε.

Έντονη ήταν η τοποθέτηση του Ευρωβουλευτή ΑΚΕΛ (Ευρωπαϊκή Αριστερά) Γιώργου Γεωργίου ο οποίος ανέδειξε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Κύπρο προσφέρθηκε κατά μόνας και όχι θεσμικά. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα η βοήθεια να «μην εξαφανιστεί την επόμενη μέρα γιατί η Τουρκία συνεχίζει να είναι εκεί». «Επιτέλους, υψώστε ανάστημα», είπε.

Σημείωσε ότι η δημοκρατία δεν επιβάλλεται με βόμβες και ότι οι συνέπειες αυτών των εξελίξεων θα είναι τεράστιες σε απώλεια ανθρώπινων ζωών, ενεργειακή ανασφάλεια, ακρίβεια και προσφυγικές ροές.

«Η ΕΕ, ξανά, εκκωφαντικά απούσα. Δώστε χώρο στη διπλωματία και στην ειρήνη. Με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», είπε.

Από την πλευρά του ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ (Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές) Γεάδης Γεάδη σημείωσε ότι προειδοποιούσε πριν από ένα μήνα από το ίδιο βήμα, για τις εξελίξεις στο Ιράν, και τις επιπτώσεις στην Ευρώπη. «Δυστυχώς, τα γεγονότα με επιβεβαίωσαν με τον κ. Κόστα, να υπογραμμίζει εκ των υστέρων την ανάγκη για ευρωπαϊκή ενότητα. Ας γίνουμε επιτέλους προμηθείς, όχι επιμηθείς», είπε.

Σημείωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις και απειλές, έκαναν κατανοητό ότι δεν είναι μόνο η Ουκρανία, αλλά και η Κύπρος στην ανατολική Μεσόγειο, που πρέπει να θωρακιστεί, προσθέτοντας ότι, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και άμυνα, πρέπει να γίνει πράξη και να μην επαφίεται σε διμερείς σχέσεις.

Ανέδειξε ότι την ίδια ώρα, η Τουρκία ανέπτυξε παράνομα 6 οπλισμένα F16 στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, για να προστατέψει δήθεν τα τουρκικά συμφέροντα και έκανε λόγο για απόλυτη σιωπή από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. «Μέχρι πότε η Ευρώπη θα υποσκάπτει τον ίδιο της τον εαυτό», διερωτήθηκε.

Ο Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές) Κώστας Μαυρίδης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έξι πολεμικά αεροσκάφη F16 έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο, σημειώνοντας την απουσία αναφοράς του θέματος από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Δεν ακούσαμε ούτε μία λέξη για αυτά τα αεροσκάφη τα οποία η Τουρκία πήρε στην Κύπρο και ούτε μια λέξη για αυτή την συνεχή και συνεχόμενη κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους. Στην ουσία τι κάνουμε; Απλώς με την στάση μας ταΐζουμε το τουρκικό τέρας», είπε καταληκτικά.

Από την πλευρά του ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νοιάζεται για το διεθνές δίκαιο, κάνοντας λόγο για επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. «Γιατί η πλειοψηφία των ευρωπαίων ηγετών δεν καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο μόνο όταν μας ωφελεί όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Ουκρανίας», είπε προσθέτοντας ότι θα πρέπει να ασκείται κριτική στους συμμάχους της ΕΕ όταν εκείνοι παραβιάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το διεθνές δίκαιο.

«Αν δεν τους νοιάζει η ηθική, θα πρέπει τουλάχιστον να τους νοιάξουν οι πολίτες, γιατί εκείνοι θα κληθούν να επωμισθούν το τίμημα αυτού του παράνομου πολέμου», ανέφερε.

