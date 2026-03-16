Τους υποψήφιους στις Επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου για τις Βουλευτικές Μαΐου 2026 ανακοίνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα.

Οι 19 υποψήφιοι στην Επαρχία Λευκωσίας

Το Δημοκρατικό Κόμμα ανακοινώνει τους/τις υποψήφιους/ες βουλευτές του κόμματος στην Επαρχία Λευκωσίας ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2026.

Η επίσημη παρουσίαση τους θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026, στις 6:30 μ.μ.  στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ στη Λευκωσία.

  1. Παπαδόπουλος Νικόλας – Πρόεδρος ΔΗΚΟ
  2. Αλαμπρίτης Σταύρος Πρόεδρος Συντεχνίας Μικρών Επιχειρήσεων
  3. Γεωργίου Ανδρέας – Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής
  4. Γεωργίου Βάσος – Τεχνικός ΑΗΚ, Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΔΗΚΟ
  5. Ερωτοκρίτου Χριστιάνα – Αναπληρώτρια Πρόεδρος ΔΗΚΟ, Βουλεύτρια Λευκωσίας, Δικηγόρος
  6. Ευτυχίου Μάριος – Τραπεζικός Υπάλληλος
  7. Ιερείδης Μιχαλάκης – Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου
  8. Κόρτας Κώστας – Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Λευκωσίας, πρώην Δήμαρχος Αγλαντζιάς
  9. Κούσουλου Μαρία – Αντιπρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ Λευκωσίας
  10. Παλάοντας Στέλιος – Αντιδήμαρχος Μόρφου, Γενικός Διευθυντής Ταμείου Προνοίας
  11. Παντελίδης Χρύσης – Βουλευτής Λευκωσίας
  12. Παπαδοπούλου Έλενα – Ηθοποιός, Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
  13. Παπαπέτρου Χρίστος – Πρόεδρος Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ)
  14. Προδρόμου Άντρη – Γενική Γραμματέας ΓΟΔΗΚ, Πολιτική Επιστήμονας
  15. Σάββα Αγγελική Επιχειρηματίας, Γραμματέας Τύπου & Διαφώτισης ΓΟΔΗΚ
  16. Σαββίδης Σάββας – Επιχειρηματίας
  17. Σολωμού Γιώργος – Γενικός Γραμματέας ΔΗΚΟ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων
  18. Φουλή Βερόνικα – Δικηγόρος
  19. Φράγκου Αντωνία – Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ, Δικηγόρος

Οι 5 υποψήφιοι για την επαρχία Πάφου

Το Δημοκρατικό Κόμμα ανακοινώνει τους/τις υποψήφιους/ες βουλευτές του κόμματος στην Επαρχία Πάφου ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2026.

  1. Ιωάννου Νατάσα, Δημοσιογράφος
  2. Κωνσταντινίδου Άντρη, Δημοσιογράφος
  3. Σαββίδης Χρύσανθος, Βουλευτής
  4. Σίμου Κυριάκος, Λογιστής, Αντιδήμαρχος Πελαθούσας (Πόλης Χρυσοχούς)
  5. Σκορδής Πανίκος, Δημοσιογράφος και Κοινοτάρχης Κολώνης- Γεροσκήπου