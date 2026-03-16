Τους υποψήφιους στις Επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου για τις Βουλευτικές Μαΐου 2026 ανακοίνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα.
Οι 19 υποψήφιοι στην Επαρχία Λευκωσίας
Το Δημοκρατικό Κόμμα ανακοινώνει τους/τις υποψήφιους/ες βουλευτές του κόμματος στην Επαρχία Λευκωσίας ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2026.
Η επίσημη παρουσίαση τους θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026, στις 6:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ στη Λευκωσία.
- Παπαδόπουλος Νικόλας – Πρόεδρος ΔΗΚΟ
- Αλαμπρίτης Σταύρος – Πρόεδρος Συντεχνίας Μικρών Επιχειρήσεων
- Γεωργίου Ανδρέας – Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής
- Γεωργίου Βάσος – Τεχνικός ΑΗΚ, Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΔΗΚΟ
- Ερωτοκρίτου Χριστιάνα – Αναπληρώτρια Πρόεδρος ΔΗΚΟ, Βουλεύτρια Λευκωσίας, Δικηγόρος
- Ευτυχίου Μάριος – Τραπεζικός Υπάλληλος
- Ιερείδης Μιχαλάκης – Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου
- Κόρτας Κώστας – Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Λευκωσίας, πρώην Δήμαρχος Αγλαντζιάς
- Κούσουλου Μαρία – Αντιπρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ Λευκωσίας
- Παλάοντας Στέλιος – Αντιδήμαρχος Μόρφου, Γενικός Διευθυντής Ταμείου Προνοίας
- Παντελίδης Χρύσης – Βουλευτής Λευκωσίας
- Παπαδοπούλου Έλενα – Ηθοποιός, Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ
- Παπαπέτρου Χρίστος – Πρόεδρος Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ)
- Προδρόμου Άντρη – Γενική Γραμματέας ΓΟΔΗΚ, Πολιτική Επιστήμονας
- Σάββα Αγγελική – Επιχειρηματίας, Γραμματέας Τύπου & Διαφώτισης ΓΟΔΗΚ
- Σαββίδης Σάββας – Επιχειρηματίας
- Σολωμού Γιώργος – Γενικός Γραμματέας ΔΗΚΟ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων
- Φουλή Βερόνικα – Δικηγόρος
- Φράγκου Αντωνία – Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ, Δικηγόρος
Οι 5 υποψήφιοι για την επαρχία Πάφου
Το Δημοκρατικό Κόμμα ανακοινώνει τους/τις υποψήφιους/ες βουλευτές του κόμματος στην Επαρχία Πάφου ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2026.
- Ιωάννου Νατάσα, Δημοσιογράφος
- Κωνσταντινίδου Άντρη, Δημοσιογράφος
- Σαββίδης Χρύσανθος, Βουλευτής
- Σίμου Κυριάκος, Λογιστής, Αντιδήμαρχος Πελαθούσας (Πόλης Χρυσοχούς)
- Σκορδής Πανίκος, Δημοσιογράφος και Κοινοτάρχης Κολώνης- Γεροσκήπου