Τους υποψήφιους στις Επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου για τις Βουλευτικές Μαΐου 2026 ανακοίνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα.

Οι 19 υποψήφιοι στην Επαρχία Λευκωσίας

Το Δημοκρατικό Κόμμα ανακοινώνει τους/τις υποψήφιους/ες βουλευτές του κόμματος στην Επαρχία Λευκωσίας ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2026.

Η επίσημη παρουσίαση τους θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026, στις 6:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ στη Λευκωσία.

Παπαδόπουλος Νικόλας – Πρόεδρος ΔΗΚΟ Αλαμπρίτης Σταύρος – Πρόεδρος Συντεχνίας Μικρών Επιχειρήσεων Γεωργίου Ανδρέας – Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής Γεωργίου Βάσος – Τεχνικός ΑΗΚ, Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΔΗΚΟ Ερωτοκρίτου Χριστιάνα – Αναπληρώτρια Πρόεδρος ΔΗΚΟ, Βουλεύτρια Λευκωσίας, Δικηγόρος Ευτυχίου Μάριος – Τραπεζικός Υπάλληλος Ιερείδης Μιχαλάκης – Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου Κόρτας Κώστας – Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Λευκωσίας, πρώην Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κούσουλου Μαρία – Αντιπρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ Λευκωσίας Παλάοντας Στέλιος – Αντιδήμαρχος Μόρφου, Γενικός Διευθυντής Ταμείου Προνοίας Παντελίδης Χρύσης – Βουλευτής Λευκωσίας Παπαδοπούλου Έλενα – Ηθοποιός, Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ Παπαπέτρου Χρίστος – Πρόεδρος Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ) Προδρόμου Άντρη – Γενική Γραμματέας ΓΟΔΗΚ, Πολιτική Επιστήμονας Σάββα Αγγελική – Επιχειρηματίας, Γραμματέας Τύπου & Διαφώτισης ΓΟΔΗΚ Σαββίδης Σάββας – Επιχειρηματίας Σολωμού Γιώργος – Γενικός Γραμματέας ΔΗΚΟ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Φουλή Βερόνικα – Δικηγόρος Φράγκου Αντωνία – Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ, Δικηγόρος

Οι 5 υποψήφιοι για την επαρχία Πάφου

Το Δημοκρατικό Κόμμα ανακοινώνει τους/τις υποψήφιους/ες βουλευτές του κόμματος στην Επαρχία Πάφου ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2026.