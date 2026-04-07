Θα πρέπει να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί του Μακάριου Δρουσιώτη που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες και η διερεύνηση περιλαμβάνει και τα ζητήματα της αυθεντικότητας ή όχι του υλικού και των όσων λέγονται, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

Σε δηλώσεις του στο Λαϊκό Δίκτυο όπου έδωσε εισφορά και κληθείς να πει αν η ορθή οδός για τερματισμό της τροπής των πραγμάτων μπορεί να επέλθει μόνο με το διορισμό ποινικού ανακριτή, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι υπάρχει και το αίσθημα της κοινωνίας για έλλειψη αξιοπιστίας για τους θεσμούς, για ζητήματα που αφορούν θεσμική διαπλοκή και διαφθορά «που εδώ και πάρα πολλά χρόνια εμείς καταγγέλλουμε».

«Υπάρχουν και άλλα ζητήματα για τα οποία ο χειρισμός που έγινε από μέρους των αρμόδιων θεσμών και της ίδιας της Κυβέρνησης το μόνο που έκανε είναι να επιτείνει, να ενισχύσει αυτή την καχυποψία των πολιτών και της κοινωνίας έναντι των θεσμών και της ίδιας της Κυβέρνησης. Και μιλώ για το θέμα του κατασκοπευτικού μαύρου βαν», ανέφερε ο κ. Στεφάνου.

Υπενθύμισε ότι το θέμα αυτό στην Κύπρο μετά από καταγγελίες του ΑΚΕΛ προχώρησε και πήγε στο Δικαστήριο και εκεί καταδικάστηκε η εταιρεία, αλλά «έσπευσε η Γενική Εισαγγελία να δώσει αναστολή της διαδικασίας στους ιδιοκτήτες της εταιρείας και να φύγουν από την Κύπρο. Οι ίδιοι καταδικάστηκαν στην Ελλάδα, για την ίδια δράση του μαύρου κατασκοπευτικού βαν», ανέφερε.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι παρακολουθήσεις γίνονταν και «αποδείχθηκε στη Βουλή» και εκεί έγινε μεγάλη συζήτηση και έρευνα, κατόπιν αιτήματος του ΑΚΕΛ.

Ανέφερε επιπρόσθετα ότι εκεί βγήκαν πολλά πράγματα «και για συνεργασία του κράτους με τη συγκεκριμένη εταιρεία, το γεγονός ότι το μαύρο βαν ήρθε ως εξοπλισμός για παρακολούθηση καιρικών φαινομένων» και διερωτήθηκε πώς γίνεται να περάσει τα σύνορα μιας χώρας και το Τελωνείο «ένας άλλος εξοπλισμός που είναι κατασκοπευτικός και να θεωρείται ότι είναι εξοπλισμός για τα καιρικά φαινόμενα».

«Σημαίνει υπήρχε ένα δίκτυο, υπήρχε μία σχέση που έχει να κάνει και με κέντρα εξουσίας και με την ίδια την προηγούμενη Κυβέρνηση. Όλα αυτά δεν διερευνήθηκαν. Έβαλε έναν τέλος η Γενική Εισαγγελία βάζοντας μια ταμπέλα ‘για το δημόσιο συμφέρον’», είπε ο κ. Στεφάνου.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ πρόσθεσε ότι το δημόσιο συμφέρον απαιτεί να βγουν όλα στο φως σε σχέση με το κατασκοπευτικό βαν και υπενθύμισε ότι έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ζήτημα αλλά ήταν «φωνή βοώντος εν τη ερήμω» ενώ εκδόθηκαν και ανακοινώσεις με αποδέκτη την Γενική Εισαγγελία και τον Γενικό και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα.

«Από πού κι ως πού η συγκάλυψη ενός σκανδάλου είναι δημόσιο συμφέρον;», διερωτήθηκε. «Κάτι κρύβουν. Και η Γενική Εισαγγελία και η Προεδρία. Επιτέλους ας μιλήσουν», είπε.

«Εάν θέλουμε να χτυπήσουμε την καχυποψία της κοινωνίας και να χτυπήσουμε τη θεσμική διαπλοκή και τη διαφθορά, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Το βαν έχει πολλή πληροφόρηση, έχουν βγει πολλά στο φως, εάν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούμε να πάμε μέχρι τέλους. Υπάρχει πολιτική βούληση; Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απευθυνθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη Γενική Εισαγγελία», κατέληξε.

ΚΥΠΕ