Μήνυμα για συμμετοχή στη σημερινή ψηφοφορία για να καθορίσουμε το μέλλον, που αξίζει στην Κύπρο, έστειλε στους πολίτες ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος.

Στις δηλώσεις του μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος και συνοδευόμενος από τα μέλη της οικογένειας του, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως η επόμενη Βουλή θα καθορίσει το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον των οικογενειών μας, το μέλλον των παιδιών μας.

«Γι’ αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετάσχουμε όλοι σε αυτήν τη δημοκρατική διαδικασία, γιατί μαζί θα καθορίσουμε το μέλλον που αξίζει στην Κύπρο μας. Για να προστατεύσουμε όλα όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και να χτίσουμε ακόμα περισσότερα. Για να διαφυλάξουμε την προοπτική της χώρας μας, την πορεία της οικονομίας, την ασφάλεια, τη σταθερότητα για τις οικογένειες μας, τις θέσεις και τις ευκαιρίες για τους νέους μας», είπε.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε πως η Κύπρος έχει προοπτική και μέλλον και θα πρέπει να το διασφαλίσουμε. Ευχήθηκε, τέλος, καλή ψήφο σε όλους τους πολίτες.

ΚΥΠΕ