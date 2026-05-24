Συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά και αγωνία επικρατούν το απόγευμα της Κυριακής στο επιτελείο του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της εκλογικής διαδικασίας.

Από στελέχη του Κινήματος εκφράζεται η εκτίμηση ότι το κόμμα θα ωφεληθεί από την «κρυφή» ψήφο, η οποία – όπως αναφέρουν – δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις εξόδου.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, αφίχθηκε στο επιτελείο λίγο πριν από τις 17:00, μετά από περιοδεία που πραγματοποίησε.

ΚΥΠΕ