Επίσκεψη στο Ουζμπεκιστάν πραγματοποιεί το Σάββατο ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Κεντρική Ασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την περιοδεία του κ. Κόμπου στην Κεντρική Ασία, στις 6 Ιουνίου, ο κ. Κόμπος μεταβαίνει στη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν.

«Στόχος της επίσκεψης είναι η διατήρηση της θετικής δυναμικής στις διμερείς σχέσεις, η ενίσχυση των πολιτικών διαβουλεύσεων και η διερεύνηση των προοπτικών περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρεται.

Ο κ. Κόμπος στις 8 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Δημοκρατία της Κιργισίας, ενώ χθες Παρασκευή βρισκόταν στο Τατζικιστάν όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της χώρας. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών βρισκοταν στο Καζακστάν, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στην Αστάνα, του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Τρόπους ενίσχυσης διμερών δεσμών συζήτησε ο ΥΠΕΞ στο Τατζικιστάν

Τρόπους ενίσχυσης των διμερών δεσμών και περιφερειακές εξελίξεις συζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος την Παρασκευή, κατά την επίσκεψή του στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν, την πρώτη επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπέγραψε, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Τατζικιστάν, Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Κατά την παραμονή του στην πρωτεύουσα Ντουσαμπέ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Κεντρική Ασία, αναφέρεται, ο κ. Κόμπος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν Emomali Rahmon. «Κατά τη συνάντηση, έγινε ανασκόπηση των διμερών σχέσεων Κύπρου-Τατζικιστάν, ενώ συζητήθηκαν οι διεθνείς και περιφερειακές προκλήσεις», προστίθεται.

Ο κ. Κόμπος είχε επίσης συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Τατζικιστάν Sirojiddin Muhriddin, «με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και περιφερειακές εξελίξεις». Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συνάντησης, οι δύο Υπουργοί υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Έρευνας, το οποίο θεσπίζει πλαίσιο για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών σε θέματα ανώτερης εκπαίδευσης, ακαδημαϊκών ανταλλαγών και επιστημονικής έρευνας.

Ο κ. Κόμπος συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο της Κάτω Βουλής του Τατζικιστάν Faizali Idizoda, κατά την οποία συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης των διμερών δεσμών και της κοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Τατζικιστάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σημειώνεται ότι η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του διπλωματικού αποτυπώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κεντρική Ασία, της περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών σχέσεων με το Τατζικιστάν, καθώς και της προώθησης της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) με την περιοχή, στο πλαίσιο και της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.